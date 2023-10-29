Рейтинг@Mail.ru
Храм канонической УПЦ под Киевом закрыли после перевода к раскольникам - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:47 29.10.2023 (обновлено: 18:02 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/khram-1905990954.html
Храм канонической УПЦ под Киевом закрыли после перевода к раскольникам
Храм канонической УПЦ под Киевом закрыли после перевода к раскольникам - РИА Новости, 29.10.2023
Храм канонической УПЦ под Киевом закрыли после перевода к раскольникам
Храм Святой Троицы канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень под Киевом после незаконного голосования перевели в раскольническую Православную... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T16:47
2023-10-29T18:02
религия
украина
киев
россия
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905998171_0:613:678:994_1920x0_80_0_0_0eabbb5ac4c9052678d032c2f4e02d90.jpg
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Храм Святой Троицы канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень под Киевом после незаконного голосования перевели в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), священников и прихожан выгнали, церковь закрыта, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ). В четверг Союз православных журналистов сообщал, что прихожане и духовенство храма Святой Троицы проголосовали против перехода в раскольническую ПЦУ. "После беззаконного голосования по переводу в ПЦУ Троицкого храма УПЦ в Ирпене прихожан и священников из него выгнали, сама церковь теперь стоит закрыта", - говорится в сообщении на сайте Союза. По данным Союза православных журналистов, верующие утром в воскресенье пришли на литургию, однако наткнулись на запертые ворота. В одной из припаркованных у храма машин сидели "люди в камуфляже, которые следили за приходящими к храму людьми". "Настоятель отказался комментировать СПЖ ситуацию. Прихожане утверждают, что он получал угрозы от власти и радикалов. По их словам, на весь Ирпень остался лишь один действующий храм. Остальные или захвачены, или закрыты", - подчеркнули в Союзе. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904643625.html
https://ria.ru/20231025/nastoyatel-1905201966.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905998171_0:515:678:1024_1920x0_80_0_0_fd7103c13a4f8abcf05738402822ac6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Храм канонической УПЦ под Киевом закрыли после перевода к раскольникам

Храм канонической УПЦ в Ирпени под Киевом закрыли после перевода к раскольникам

© Ірпінське вікаріатство Українська Православна ЦеркваСвято-Троицкий храм в Ирпене
Свято-Троицкий храм в Ирпене
© Ірпінське вікаріатство Українська Православна Церква
Свято-Троицкий храм в Ирпене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Храм Святой Троицы канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень под Киевом после незаконного голосования перевели в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), священников и прихожан выгнали, церковь закрыта, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).
В четверг Союз православных журналистов сообщал, что прихожане и духовенство храма Святой Троицы проголосовали против перехода в раскольническую ПЦУ.
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В Совете церквей Украины оценили недопуск УПЦ на встречу с премьером
23 октября, 13:14
"После беззаконного голосования по переводу в ПЦУ Троицкого храма УПЦ в Ирпене прихожан и священников из него выгнали, сама церковь теперь стоит закрыта", - говорится в сообщении на сайте Союза.
По данным Союза православных журналистов, верующие утром в воскресенье пришли на литургию, однако наткнулись на запертые ворота. В одной из припаркованных у храма машин сидели "люди в камуфляже, которые следили за приходящими к храму людьми".
"Настоятель отказался комментировать СПЖ ситуацию. Прихожане утверждают, что он получал угрозы от власти и радикалов. По их словам, на весь Ирпень остался лишь один действующий храм. Остальные или захвачены, или закрыты", - подчеркнули в Союзе.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Настоятеля храма УПЦ осудили на 15 лет за якобы сотрудничество с Россией
25 октября, 17:10
 
РелигияУкраинаКиевРоссияУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала