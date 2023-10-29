https://ria.ru/20231029/khram-1905990954.html

Храм канонической УПЦ под Киевом закрыли после перевода к раскольникам

Храм канонической УПЦ под Киевом закрыли после перевода к раскольникам - РИА Новости, 29.10.2023

Храм канонической УПЦ под Киевом закрыли после перевода к раскольникам

Храм Святой Троицы канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень под Киевом после незаконного голосования перевели в раскольническую Православную... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T16:47

2023-10-29T16:47

2023-10-29T18:02

религия

украина

киев

россия

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905998171_0:613:678:994_1920x0_80_0_0_0eabbb5ac4c9052678d032c2f4e02d90.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Храм Святой Троицы канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень под Киевом после незаконного голосования перевели в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), священников и прихожан выгнали, церковь закрыта, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ). В четверг Союз православных журналистов сообщал, что прихожане и духовенство храма Святой Троицы проголосовали против перехода в раскольническую ПЦУ. "После беззаконного голосования по переводу в ПЦУ Троицкого храма УПЦ в Ирпене прихожан и священников из него выгнали, сама церковь теперь стоит закрыта", - говорится в сообщении на сайте Союза. По данным Союза православных журналистов, верующие утром в воскресенье пришли на литургию, однако наткнулись на запертые ворота. В одной из припаркованных у храма машин сидели "люди в камуфляже, которые следили за приходящими к храму людьми". "Настоятель отказался комментировать СПЖ ситуацию. Прихожане утверждают, что он получал угрозы от власти и радикалов. По их словам, на весь Ирпень остался лишь один действующий храм. Остальные или захвачены, или закрыты", - подчеркнули в Союзе. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904643625.html

https://ria.ru/20231025/nastoyatel-1905201966.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, россия, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц