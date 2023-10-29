https://ria.ru/20231029/khram-1905990954.html
Храм канонической УПЦ под Киевом закрыли после перевода к раскольникам
Храм канонической УПЦ под Киевом закрыли после перевода к раскольникам - РИА Новости, 29.10.2023
Храм канонической УПЦ под Киевом закрыли после перевода к раскольникам
Храм Святой Троицы канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень под Киевом после незаконного голосования перевели в раскольническую Православную... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T16:47
2023-10-29T16:47
2023-10-29T18:02
религия
украина
киев
россия
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905998171_0:613:678:994_1920x0_80_0_0_0eabbb5ac4c9052678d032c2f4e02d90.jpg
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Храм Святой Троицы канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень под Киевом после незаконного голосования перевели в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), священников и прихожан выгнали, церковь закрыта, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ). В четверг Союз православных журналистов сообщал, что прихожане и духовенство храма Святой Троицы проголосовали против перехода в раскольническую ПЦУ. "После беззаконного голосования по переводу в ПЦУ Троицкого храма УПЦ в Ирпене прихожан и священников из него выгнали, сама церковь теперь стоит закрыта", - говорится в сообщении на сайте Союза. По данным Союза православных журналистов, верующие утром в воскресенье пришли на литургию, однако наткнулись на запертые ворота. В одной из припаркованных у храма машин сидели "люди в камуфляже, которые следили за приходящими к храму людьми". "Настоятель отказался комментировать СПЖ ситуацию. Прихожане утверждают, что он получал угрозы от власти и радикалов. По их словам, на весь Ирпень остался лишь один действующий храм. Остальные или захвачены, или закрыты", - подчеркнули в Союзе. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904643625.html
https://ria.ru/20231025/nastoyatel-1905201966.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905998171_0:515:678:1024_1920x0_80_0_0_fd7103c13a4f8abcf05738402822ac6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, россия, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Храм канонической УПЦ под Киевом закрыли после перевода к раскольникам
Храм канонической УПЦ в Ирпени под Киевом закрыли после перевода к раскольникам
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.
Храм Святой Троицы канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень под Киевом после незаконного голосования перевели в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), священников и прихожан выгнали, церковь закрыта, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ
).
В четверг Союз православных журналистов сообщал, что прихожане и духовенство храма Святой Троицы проголосовали против перехода в раскольническую ПЦУ.
В Совете церквей Украины оценили недопуск УПЦ на встречу с премьером
"После беззаконного голосования по переводу в ПЦУ Троицкого храма УПЦ в Ирпене прихожан и священников из него выгнали, сама церковь теперь стоит закрыта", - говорится в сообщении на сайте Союза.
По данным Союза православных журналистов, верующие утром в воскресенье пришли на литургию, однако наткнулись на запертые ворота. В одной из припаркованных у храма машин сидели "люди в камуфляже, которые следили за приходящими к храму людьми".
"Настоятель отказался комментировать СПЖ ситуацию. Прихожане утверждают, что он получал угрозы от власти и радикалов. По их словам, на весь Ирпень остался лишь один действующий храм. Остальные или захвачены, или закрыты", - подчеркнули в Союзе.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины
приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Настоятеля храма УПЦ осудили на 15 лет за якобы сотрудничество с Россией