https://ria.ru/20231029/khram-1905970391.html

Патриарх Кирилл освятил храм в Петербурге, рядом с которым провел детство

Патриарх Кирилл освятил храм в Петербурге, рядом с которым провел детство - РИА Новости, 29.10.2023

Патриарх Кирилл освятил храм в Петербурге, рядом с которым провел детство

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого освящения и Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Смоленском кладбище Петербурга,... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T14:28

2023-10-29T14:28

2023-10-29T15:48

религия

васильевский остров

санкт-петербург

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

русская православная церковь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого освящения и Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Смоленском кладбище Петербурга, рядом с которым прошло его детство на Васильевском острове, передает корреспондент РИА Новости. Церковь Воскресения Христова была построена в 1901-1903 годах. В 1921 году здесь отпевали знаменитого поэта Серебряного века Александра Блока, который был похоронен на Смоленском кладбище. В 1920-е годы у Воскресенского храма приводились в исполнение расстрельные приговоры. В 1930 году храм был закрыт, здание хотели снести, но в итоге только обезглавили. В разные годы здесь находился музей Главного геологоразведочного управления, овоще- и зернохранилище, общежитие и цех ремонтного завода "Сокол". "Моего отца в послевоенные годы назначили служить при храме Смоленской Божьей матери - здесь, в 10 минутах ходьбы. Здесь на Васильевском острове прошло все мое детство и даже юность. С этими местами связано детство и особенно со Смоленским кладбищем. Сюда мы приходили на службы, после гуляли по кладбищу. Всегда с тяжелым чувством проходили мимо храма Воскресенья Христова, он разрушался, был обезглавлен", - отметил патриарх Кирилл в своем Первосвятительском слове после Божественной литургии.Он отметил, что Божественная литургия сопровождалась для него особыми воспоминаниями и особыми чувствами. "Никогда не при каких обстоятельствах народ наш не должен отказываться от православной веры… Те самые женщины, которые наполняли Смоленское кладбище и храм, эти мироносицы сохранили веру и передали следующим поколениям. Я отдаю особую дань уважения, признательности, любви тому самому поколению православных людей, которые были между дореволюционной духовной жизнью и нашим временем. Они прошли через года безбожия и сохранили для нас православную веру. Этот замечательный храм был сегодня освящен и снова возвращен к духовной жизни", - сказал патриарх Кирилл. Среди молящихся были игумении Людмила (Волошина), София (Силина), Илариона (Феоктистова), монахиня Евфросиния (Олюшина), губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель городского Заксобрания Александр Бельский, декан факультета церковных искусств СПбДА Елена Гундяева.В 1995 году руины церкви с обрушенной кровлей и утраченной главой возвратили Санкт-Петербургской епархии. Работы по восстановлению Воскресенского храма велись более 30 лет. В 2020 году впервые с момента закрытия храма было совершено богослужение в приделе во имя иконы Божией Матери "Утоли моя печали". В 2021 году впервые после 90-летнего перерыва Божественна литургия была совершена в главном приделе в честь Воскресения Христова. Воскресенская церковь является приписной к храму Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове.

https://ria.ru/20230912/patriarkh-1895950351.html

https://ria.ru/20230903/bog-1893936537.html

https://ria.ru/20230719/patriarkh-1884968418.html

васильевский остров

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

васильевский остров, санкт-петербург, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия, русская православная церковь