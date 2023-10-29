https://ria.ru/20231029/insult-1905623861.html

Всемирный день борьбы с инсультом

Всемирный день борьбы с инсультом - РИА Новости, 29.10.2023

Всемирный день борьбы с инсультом

29 октября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day). Он проводится по инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T00:41

2023-10-29T00:41

2023-10-29T00:41

справки

в мире

всемирный день борьбы с инсультом

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29 октября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day). Он проводится по инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO) для повышения осведомленности об этом заболевании.WSO была создана в 2006 году, она насчитывает более трех тысяч индивидуальных членов и более 90 организаций из разных стран мира. В 2023 году информационная кампания WSO сосредоточена на повышении осведомленности и активизации действий по профилактике инсульта.Инсульт (от латинского insulto – "скачу", "впрыгиваю"), "мозговой удар" – острое нарушение мозгового кровообращения главным образом при гипертонической болезни, атеросклерозе (сужение артерий из-за отложения в их стенках воскоподобного вещества – холестерина), воспалительных заболеваниях и аномалиях мозговых сосудов. К его разновидностям относят ишемический и геморрагический инсульты.Ишемические инсульты возникают в результате закупорки кровеносного сосуда, снабжающего кровью головной мозг. Нарушение кровотока в кровеносном сосуде может вызвать образование тромба. Основная их причина – атеросклероз.При геморрагическом инсульте ослабленный кровеносный сосуд разрывается и кровоточит в головном мозге. Кровь накапливается и давит на окружающую ткань.Такие кровотечения могут вызывать аневризмы (выпячивание стенки артерии) или артериовенозная мальформация (клубок сосудов, напрямую связывающий артериальную и венозную системы и, таким образом, шунтирующий часть крови, минуя мозговое вещество). Факторы риска инсульта условно можно подразделить на контролируемые (те, на которые может влиять врач путем выдачи рекомендаций или сам пациент путем изменения образа жизни) и неконтролируемые (на которые влиять невозможно, но их необходимо учитывать).Контролируемые (регулируемые) факторы риска: повышенное артериальное давление (выше 140/90 миллиметров ртутного столба); курение сигарет; злоупотребление алкоголем; мерцательная аритмия и другие заболевания сердца; факторы образа жизни (избыточный вес, отсутствие физической активности, нарушение питания и факторы стресса); повышение холестерина крови; сахарный диабет; предшествующие транзиторные ишемические атаки (ТИА) и инсульт; применение оральных контрацептивов.Неконтролируемые (нерегулируемые) факторы риска: возраст, пол, наследственность.В числе симптомов инсульта – внезапная слабость в руке и/или ноге; внезапное онемение в руке и/или ноге; внезапное нарушение речи и/или ее понимания; внезапная потеря равновесия, нарушение координации, головокружение; внезапная потеря сознания; острая головная боль без какой-либо видимой причины или после тяжелого стресса, физического перенапряжения; внезапное онемение губы или половины лица, часто с "перекосом" лица.При малейшем подозрении на инсульт важно как можно быстрее вызвать скорую помощь. Первые 4,5 часа являются критическими. В этот период изменения в головном мозге еще обратимы, поэтому необходимо оперативно оказать больному медицинскую помощь.По подсчетам ученых, скорость отмирания головного мозга во время ишемического удара составляет 1,9 миллиона нейронов в минуту, за один час без лечения мозг "стареет" на 3,6 года. В последние годы многие развитые страны стали уделять внимание именно скорости оказания помощи при инсульте. Ключевым инструментом снижения смертности и инвалидности после инсульта является внедрение специально оборудованных машин скорой помощи. В них можно проводить компьютерную томографию и тромболитическую терапию еще до приезда в больницу.Воздействие инсульта может быть краткосрочным и долгосрочным, в зависимости от того, какая часть мозга поражена. Пораженная часть мозга и время, в течение которого кровоснабжение было остановлено, влияют на тип и тяжесть инвалидности.Выжившие после инсульта могут испытывать широкий спектр нарушений: частичный паралич, нарушение речи, понимания, мышления, памяти и пр.Однако благодаря специализированной реабилитации и поддержке люди, пережившие инсульт, могут полностью выздороветь или обрести "новую нормальность" и наслаждаться жизнью.В мире ежегодно случается более 12,2 миллиона новых инсультов. Заболеваемость инсультом значительно увеличивается с возрастом. Ежегодно более 60% всех инсультов приходится на людей моложе 70 лет, более 16% – на людей в возрасте моложе 50 лет.В настоящее время в мире проживает более 101 миллиона человек, перенесших инсульт.Каждый четвертый взрослый человек старше 25 лет в течение своей жизни перенесет инсульт.По данным ученых, исследующих глобальное бремя болезней (ГББ), в 1990-2019 годах абсолютное число инсультов увеличилось на 70%, их распространенность – на 85%, смертность – на 43%. Среди лиц моложе 70 лет распространенность выросла на 22%, а заболеваемость – на 15%. Ученые оценивали эту статистику в 204 странах и территориях, включая Россию. По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт – вторая по значимости причина смерти и третья по значимости причина инвалидности в мире.Около 70% инсультов происходит в странах с низким и средним уровнем дохода, где в среднем болезнь настигает людей на 15 лет раньше, чем в странах с высоким уровнем.До 84% пациентов с инсультом в странах с низким и средним уровнем доходов умирают в течение трех лет после постановки диагноза в сравнении с 16% в странах с высоким уровнем. Инсульт считается самым тяжелым последствием, возникающим на фоне коронавируса COVID-19. В России ежегодно более 400 тысяч человек сталкиваются с острыми нарушениями мозгового кровообращения. По данным министра здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, в 2022 году летальность пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, снизилась на 17,1%. За последние шесть лет в России на 41% увеличилось число региональных сосудистых центров и на 13,5% – первичных сосудистых отделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, острыми нарушениями мозгового кровообращения.Медики подчеркивают, что профилактика заболевания значительно снижает вероятность попадания пациента в группу высокого риска. К профилактическим мерам относятся– сокращение количества соли в рационе, отказ от продуктов с высоким содержанием холестерина;– добавление в повседневный рацион фруктов, овощей, цельнозерновых и обезжиренных молочных продуктов, а также одной порции рыбы два-три раза в неделю;– регулярный осмотр у терапевта и врача-невролога;– контроль кровяного давления;– контроль лишнего веса;– физические упражнения продолжительностью свыше 30 минут не менее пяти раз в неделю (для профилактики инсульта лучше всего подходит аэробная нагрузка – это повторяющиеся упражнения, при которых увеличивается поступление кислорода в организм);– отказ от алкоголя и курения.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, всемирный день борьбы с инсультом