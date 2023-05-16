https://ria.ru/20230516/krovoobraschenie-1872130488.html
В России снизилась летальность пациентов с болезнями системы кровообращения
В России снизилась летальность пациентов с болезнями системы кровообращения - РИА Новости, 16.05.2023
В России снизилась летальность пациентов с болезнями системы кровообращения
Летальность пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, снизилась на 17,1% в 2022 году, отмечается и снижение... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:24
2023-05-16T13:24
2023-05-16T13:24
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Летальность пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, снизилась на 17,1% в 2022 году, отмечается и снижение больничной летальности, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. За последние 6 лет в России на 41% увеличилось число региональных сосудистых центров и на 13,5% – первичных сосудистых отделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, острыми нарушениями мозгового кровообращения, отметил министр. За четыре года в 588 региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях введено в эксплуатацию более 21 тысячи единиц современного медицинского оборудования, из них 489 единиц "тяжелого" оборудования, в том числе 55 магнитно-резонансных томографов, 286 компьютерных томографов и 148 ангиографов, уточнил Мурашко. По его словам, успешно реализуется и расширяется программа бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и хирургические вмешательства на сердце.
https://ria.ru/20221214/sgu-1838140175.html
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
В России снизилась летальность пациентов с болезнями системы кровообращения
Мурашко отметил снижение летальности пациентов с болезнями системы кровообращения в России
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Летальность пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, снизилась на 17,1% в 2022 году, отмечается и снижение больничной летальности, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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"Благодаря комплексу мер в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 39,0% увеличился охват медицинскими услугами пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, а летальность в группе пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, снизилась на 17,1%. Снизилась и больничная летальность", - говорится в приветствии Мурашко участникам и организаторам научно-практической конференции "Актуальные вопросы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний".
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За последние 6 лет в России на 41% увеличилось число региональных сосудистых центров и на 13,5% – первичных сосудистых отделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, острыми нарушениями мозгового кровообращения, отметил министр.
За четыре года в 588 региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях введено в эксплуатацию более 21 тысячи единиц современного медицинского оборудования, из них 489 единиц "тяжелого" оборудования, в том числе 55 магнитно-резонансных томографов, 286 компьютерных томографов и 148 ангиографов, уточнил Мурашко.
По его словам, успешно реализуется и расширяется программа бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и хирургические вмешательства на сердце.
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