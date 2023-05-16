https://ria.ru/20230516/krovoobraschenie-1872130488.html

В России снизилась летальность пациентов с болезнями системы кровообращения

В России снизилась летальность пациентов с болезнями системы кровообращения - РИА Новости, 16.05.2023

В России снизилась летальность пациентов с болезнями системы кровообращения

Летальность пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, снизилась на 17,1% в 2022 году, отмечается и снижение... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:24

2023-05-16T13:24

2023-05-16T13:24

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Летальность пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, снизилась на 17,1% в 2022 году, отмечается и снижение больничной летальности, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. За последние 6 лет в России на 41% увеличилось число региональных сосудистых центров и на 13,5% – первичных сосудистых отделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, острыми нарушениями мозгового кровообращения, отметил министр. За четыре года в 588 региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях введено в эксплуатацию более 21 тысячи единиц современного медицинского оборудования, из них 489 единиц "тяжелого" оборудования, в том числе 55 магнитно-резонансных томографов, 286 компьютерных томографов и 148 ангиографов, уточнил Мурашко. По его словам, успешно реализуется и расширяется программа бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и хирургические вмешательства на сердце.

https://ria.ru/20221214/sgu-1838140175.html

https://ria.ru/20230515/pomosch-1871909694.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество