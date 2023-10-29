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Депутат Госдумы заявил, что нужно убрать "Википедию" из результатов поиска - РИА Новости, 29.10.2023
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13:29 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/gd-1905963885.html
Депутат Госдумы заявил, что нужно убрать "Википедию" из результатов поиска
Депутат Госдумы заявил, что нужно убрать "Википедию" из результатов поиска - РИА Новости, 29.10.2023
Депутат Госдумы заявил, что нужно убрать "Википедию" из результатов поиска
Депутат ГД Антон Горелкин поддержал в Telegram решение РКН убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона "о приземлении", РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T13:29
2023-10-29T13:29
общество
технологии
антон горелкин
wikipedia
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин поддержал в Telegram решение РКН убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона "о приземлении", и читает, что эти меры можно распространить и на "Википедию". "Поддерживаю решение РКН убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона "о приземлении". Считаю, что эти меры можно распространить еще на одного нарушителя – "Википедию", которая уже давно перестала быть "свободной энциклопедией" и превратилась в оружие информационной войны против России", - написал он в своем Тelegram-канале.
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общество, технологии, антон горелкин, wikipedia, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Wikipedia, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Депутат Госдумы заявил, что нужно убрать "Википедию" из результатов поиска

Горелкин поддержал РКН и предложил убрать "Википедию" из результатов поиска

CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / WikipediaЛоготип онлайн-энциклопедии Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин поддержал в Telegram решение РКН убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона "о приземлении", и читает, что эти меры можно распространить и на "Википедию".
«
"Поддерживаю решение РКН убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона "о приземлении". Считаю, что эти меры можно распространить еще на одного нарушителя – "Википедию", которая уже давно перестала быть "свободной энциклопедией" и превратилась в оружие информационной войны против России", - написал он в своем Тelegram-канале.
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ОбществоТехнологииАнтон ГорелкинWikipediaГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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