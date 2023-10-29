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Фарион потребовала "утилизировать" русскоязычное население Украины - РИА Новости, 29.10.2023
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02:43 29.10.2023 (обновлено: 04:49 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/farion-1905913339.html
Фарион потребовала "утилизировать" русскоязычное население Украины
Фарион потребовала "утилизировать" русскоязычное население Украины - РИА Новости, 29.10.2023
Фарион потребовала "утилизировать" русскоязычное население Украины
Киеву следует утилизировать русскоязычных жителей Украины, отказывающихся переходить на государственный язык, заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T02:43
2023-10-29T04:49
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Киеву следует утилизировать русскоязычных жителей Украины, отказывающихся переходить на государственный язык, заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью программе "Говорит большой Львов"."Для таких (русскоговорящих. — Прим. ред.) надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли. &lt;...&gt; Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации", — высказалась Фарион.Так политик отреагировала на недавний скандал с киевским таксистом, говорящим на русском языке. Пассажиры такси потребовали от водителя говорить по-украински, после чего тот попросил их покинуть машину. После происшествия компания Bolt, предоставляющая услуги перевозок, заблокировала мужчину и отстранила его от работы.После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.Ирина Фарион известна своими националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке. В частности, политик заявляла, что готова бить таких людей обувью по лицу, и предлагала "давать им ногой в челюсть".
https://ria.ru/20230529/draka-1874909559.html
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в мире, украина, россия, ирина фарион, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Ирина Фарион, Верховная Рада Украины
Фарион потребовала "утилизировать" русскоязычное население Украины

Экс-депутат Рады Фарион призвала утилизировать русскоязычное население Украины

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкЭкс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Киеву следует утилизировать русскоязычных жителей Украины, отказывающихся переходить на государственный язык, заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью программе "Говорит большой Львов".
"Для таких (русскоговорящих. — Прим. ред.) надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли. <...> Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации", — высказалась Фарион.
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СМИ: во Львове произошла драка из-за русского языка
29 мая, 18:45
Так политик отреагировала на недавний скандал с киевским таксистом, говорящим на русском языке. Пассажиры такси потребовали от водителя говорить по-украински, после чего тот попросил их покинуть машину. После происшествия компания Bolt, предоставляющая услуги перевозок, заблокировала мужчину и отстранила его от работы.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Ирина Фарион известна своими националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке. В частности, политик заявляла, что готова бить таких людей обувью по лицу, и предлагала "давать им ногой в челюсть".
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