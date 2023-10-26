https://ria.ru/20231026/kiev-1905322495.html

СМИ: киевлянки устроили скандал в такси из-за русскоговорящего водителя

СМИ: киевлянки устроили скандал в такси из-за русскоговорящего водителя - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ: киевлянки устроили скандал в такси из-за русскоговорящего водителя

Киевлянки устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:00

2023-10-26T11:00

2023-10-26T13:46

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Киевлянки устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Языковой скандал в Киеве: женщины потребовали от таксиста говорить на украинском, после чего тот предложил им покинуть машину", — говорится в публикации издания.На опубликованном видео, снятом одной из пассажирок, женщина требует от водителя общения на государственном языке, на что мужчина заявляет "Вы больные люди, ребята". Сбиваясь на русский язык, женщины протестуют против решения таксиста отменить заказ. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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