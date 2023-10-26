СМИ: киевлянки устроили скандал в такси из-за русскоговорящего водителя
"Страна": киевлянки устроили скандал из-за отказа таксиста перейти на украинский
Водитель такси, отказавшийся перейти на украинский язык во время поездки в Киеве
Водитель такси, отказавшийся перейти на украинский язык во время поездки в Киеве
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Киевлянки устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
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"Языковой скандал в Киеве: женщины потребовали от таксиста говорить на украинском, после чего тот предложил им покинуть машину", — говорится в публикации издания.
На опубликованном видео, снятом одной из пассажирок, женщина требует от водителя общения на государственном языке, на что мужчина заявляет "Вы больные люди, ребята". Сбиваясь на русский язык, женщины протестуют против решения таксиста отменить заказ.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.