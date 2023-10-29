https://ria.ru/20231029/ekspert-1905956345.html

Эксперт назвал риторикой заявления Турции и Ирана по израильскому конфликту

Эксперт назвал риторикой заявления Турции и Ирана по израильскому конфликту - РИА Новости, 29.10.2023

Эксперт назвал риторикой заявления Турции и Ирана по израильскому конфликту

Заявления лидеров Турции и Ирана по палестино-израильскому конфликту пока не подразумевают конкретных военно-политических шагов, обе страны опасаются... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T12:25

2023-10-29T12:25

2023-10-29T12:25

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Заявления лидеров Турции и Ирана по палестино-израильскому конфликту пока не подразумевают конкретных военно-политических шагов, обе страны опасаются последствий вовлечения в события на Ближнем Востоке и делают всё, чтобы этого не случилось, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на масштабном пропалестинском митинге в Стамбуле заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по резолюции о секторе Газа, и задался вопросом, хочет ли Запад войны "креста с полумесяцем", а также сообщил, что в Анкаре готовятся признать Израиль "военным преступником". Позже пресс-служба иранского президента Эбрахима Раиси распространила заявление, в котором Иран обвинил Израиль в пересечении красных линий. "Это пока только риторика. Обе страны делают всё, чтобы не ввязаться в эти события. Это довольно опасно. Могут быть серьёзные негативные последствия для каждой страны. Поэтому они пока ограничиваются заявлениями", - сказал Бакланов. По его словам, Эрдоган подобными высказываниями обращается в первую очередь к исламскому миру. "Эта вся риторика на Израиль никакого впечатления производить не будет. Все придерживаются известного положения Бен Гуриона: для Израиля важно, что делают евреи, а не что говорят другие", - отметил эксперт. По его мнению, более существенное влияние на события в военном плане может оказать именно Тегеран. "Потенциал гораздо больше у Ирана. Турция крайне связана коллективными обязательствами перед США (по линии НАТО -ред.)", - подчеркнул Бакланов. Однако, эксперт считает, что сам Иран не желает участвовать в текущем палестино-израильском конфликте. "Они не очень это афишируют, но им важно выйти из изоляции, уйти от санкций, дружить со всеми странами, включая США. Но так не получается, развитие событий и позиция нынешнего руководства Штатов препятствуют развитию планов мирно-политического характера", - пояснил Бакланов. По его словам, в таких условиях Тегеран может принять меры вынужденного характера, но пока не известно, насколько далеко иранское руководство готовой зайти. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231028/erdogan-1905892276.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

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