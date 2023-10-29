https://ria.ru/20231029/drony-1905908118.html

"Это неизбежно": в США рассказали, что Россия уготовила танкам ВСУ

"Это неизбежно": в США рассказали, что Россия уготовила танкам ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023

"Это неизбежно": в США рассказали, что Россия уготовила танкам ВСУ

Рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков для ВСУ, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T00:45

2023-10-29T00:45

2023-10-29T00:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

forbes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_57972275dfdda86b291d680c3f3806de.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков для ВСУ, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс."Неизбежные удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танковых экипажей", — написал журналист.По мнению Экса, скопления беспилотников эффективны для уничтожения танков: один дрон обездвиживает боевую машину, после чего остальные уничтожают ее.Обозреватель также отметил активные меры России по расширению производства малых дронов и подготовке квалифицированных операторов этого вида оружия.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.

https://ria.ru/20231026/tank-1905276744.html

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905851938.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, forbes