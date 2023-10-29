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"Это неизбежно": в США рассказали, что Россия уготовила танкам ВСУ
"Это неизбежно": в США рассказали, что Россия уготовила танкам ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023
"Это неизбежно": в США рассказали, что Россия уготовила танкам ВСУ
Рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков для ВСУ, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T00:45
2023-10-29T00:45
2023-10-29T00:45
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков для ВСУ, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс."Неизбежные удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танковых экипажей", — написал журналист.По мнению Экса, скопления беспилотников эффективны для уничтожения танков: один дрон обездвиживает боевую машину, после чего остальные уничтожают ее.Обозреватель также отметил активные меры России по расширению производства малых дронов и подготовке квалифицированных операторов этого вида оружия.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231026/tank-1905276744.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Forbes
"Это неизбежно": в США рассказали, что Россия уготовила танкам ВСУ
Forbes: российские дроны сделают применение украинских танков днем невозможным