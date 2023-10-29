Рейтинг@Mail.ru
"Это неизбежно": в США рассказали, что Россия уготовила танкам ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:45 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/drony-1905908118.html
"Это неизбежно": в США рассказали, что Россия уготовила танкам ВСУ
"Это неизбежно": в США рассказали, что Россия уготовила танкам ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023
"Это неизбежно": в США рассказали, что Россия уготовила танкам ВСУ
Рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков для ВСУ, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T00:45
2023-10-29T00:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_57972275dfdda86b291d680c3f3806de.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков для ВСУ, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс."Неизбежные удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танковых экипажей", — написал журналист.По мнению Экса, скопления беспилотников эффективны для уничтожения танков: один дрон обездвиживает боевую машину, после чего остальные уничтожают ее.Обозреватель также отметил активные меры России по расширению производства малых дронов и подготовке квалифицированных операторов этого вида оружия.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231026/tank-1905276744.html
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905851938.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_8cae6be66f8d37e7c6ed416ce83ed9f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Forbes
"Это неизбежно": в США рассказали, что Россия уготовила танкам ВСУ

Forbes: российские дроны сделают применение украинских танков днем невозможным

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков для ВСУ, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Неизбежные удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танковых экипажей", — написал журналист.
Танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Самая тяжелая потеря": Украина в одночасье лишилась трех ценных танков
26 октября, 01:45
По мнению Экса, скопления беспилотников эффективны для уничтожения танков: один дрон обездвиживает боевую машину, после чего остальные уничтожают ее.
Обозреватель также отметил активные меры России по расширению производства малых дронов и подготовке квалифицированных операторов этого вида оружия.
ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
Боевая работа реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
"В огромном количестве". В США пришли в шок из-за катастрофы на Украине
Вчера, 16:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала