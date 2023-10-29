https://ria.ru/20231029/china-1905939792.html

Китай и США договорились о подготовке встречи Си Цзиньпина и Байдена

Китай и США договорились о подготовке встречи Си Цзиньпина и Байдена - РИА Новости, 29.10.2023

Китай и США договорились о подготовке встречи Си Цзиньпина и Байдена

Китай и США договорились совместно работать над организацией встречи лидеров двух стран в Сан-Франциско, но "дорога" в Сан-Франциско гладкой не будет, заявил... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T10:38

2023-10-29T10:38

2023-10-29T10:38

в мире

китай

сша

ван и (политик)

си цзиньпин

энтони блинкен

джо байден

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ПЕКИН, 29 окт - РИА Новости. Китай и США договорились совместно работать над организацией встречи лидеров двух стран в Сан-Франциско, но "дорога" в Сан-Франциско гладкой не будет, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. "Обе стороны надеются, что китайско-американские отношения как можно скорее стабилизируются и будут стремиться к улучшению", - заявил Ван И по итогам переговоров с руководством США в Вашингтоне, его слова которого приводит МИД КНР. Он добавил, что "стороны согласились прикладывать совместные усилия для реализации встречи глав двух государств в Сан-Франциско". "В то же время "дорога в Сан-Франциско" не будет гладкой, и (в этом вопросе - ред.) нельзя опираться на "автономное вождение", - указал дипломат. Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена 26-28 октября находился с визитом в США. Визит Ван И в Вашингтон прошел в преддверии саммита АТЭС, который состоится 11-17 ноября в Сан-Франциско. Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин может принять в нем участие.Визит Ван И в Вашингтон прошел в преддверии саммита АТЭС, который состоится 11-17 ноября в Сан-Франциско. Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин может принять в нем участие.Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели и "свернули со здорового пути" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась и даже усугубилась. Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным. В сентябре председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американское разведывательное сообщество с высокой долей уверенности полагает, что китайским воздушным шаром "не проводился сбор разведданных".Пекин также в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля.Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества.Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.

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https://ria.ru/20230927/kitay-1898834392.html

https://ria.ru/20231026/bayden-1905280669.html

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

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Ольга Фомченкова

в мире, китай, сша, ван и (политик), си цзиньпин, энтони блинкен, джо байден