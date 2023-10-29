https://ria.ru/20231029/besporyadki-1906045376.html

Депутат Госдумы прокомментировал беспорядки в Дагестане

Депутат Госдумы прокомментировал беспорядки в Дагестане - РИА Новости, 29.10.2023

Депутат Госдумы прокомментировал беспорядки в Дагестане

То, что сейчас происходит в Дагестане, спровоцировано иностранными спецслужбами и, в частности, украинским Центром информационно-психологических операций... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T23:25

2023-10-29T23:25

2023-10-29T23:32

происшествия

махачкала

тель-авив

израиль

александр якубовский

госдума рф

единая россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906032222_0:315:552:626_1920x0_80_0_0_e5e802a36fefaa4ec7e3fc84674cebd0.png

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. То, что сейчас происходит в Дагестане, спровоцировано иностранными спецслужбами и, в частности, украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПСО), считает депутат ГД ("Единая Россия") Александр Якубовский. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование. Правительство региона сообщило, что оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание. "То, что сейчас происходит в Дагестане, безусловно, спровоцировано иностранными спецслужбами и ЦИПСО. То, что за короткий период времени удалось это провернуть, говорит только о том, что где тонко, там и рвется. Уверен, выводы будут сделаны", - написал он в своем Telegram-канале.

махачкала

тель-авив

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, тель-авив, израиль, александр якубовский, госдума рф, единая россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы, видео