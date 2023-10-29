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Депутат Госдумы прокомментировал беспорядки в Дагестане
Депутат Госдумы прокомментировал беспорядки в Дагестане - РИА Новости, 29.10.2023
Депутат Госдумы прокомментировал беспорядки в Дагестане
То, что сейчас происходит в Дагестане, спровоцировано иностранными спецслужбами и, в частности, украинским Центром информационно-психологических операций... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T23:25
2023-10-29T23:25
2023-10-29T23:32
происшествия
махачкала
тель-авив
израиль
александр якубовский
госдума рф
единая россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. То, что сейчас происходит в Дагестане, спровоцировано иностранными спецслужбами и, в частности, украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПСО), считает депутат ГД ("Единая Россия") Александр Якубовский. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование. Правительство региона сообщило, что оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание. "То, что сейчас происходит в Дагестане, безусловно, спровоцировано иностранными спецслужбами и ЦИПСО. То, что за короткий период времени удалось это провернуть, говорит только о том, что где тонко, там и рвется. Уверен, выводы будут сделаны", - написал он в своем Telegram-канале.
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Происшествия, Махачкала, Тель-Авив, Израиль, Александр Якубовский, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Депутат Госдумы прокомментировал беспорядки в Дагестане
Депутат Якубовский обвинил иностранные спецслужбы в беспорядках в Дагестане