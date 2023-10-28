https://ria.ru/20231028/zakhoronenie-1905842396.html

В Ленинградской области нашли неизвестное захоронение времен войны

В Ленинградской области нашли неизвестное захоронение времен войны - РИА Новости, 28.10.2023

В Ленинградской области нашли неизвестное захоронение времен войны

Поисковые отряды при обследовании участка в городе Отрадное Ленинградской области, откуда ранее был перенесен памятник бойцам 55-й армии, нашли неизвестное... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T16:01

2023-10-28T16:01

2023-10-28T16:01

общество

ленинградская область

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905840045_0:370:964:912_1920x0_80_0_0_5516a07a83e865de4c59a3b487956810.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Поисковые отряды при обследовании участка в городе Отрадное Ленинградской области, откуда ранее был перенесен памятник бойцам 55-й армии, нашли неизвестное захоронение, которое будет обследовано весной в рамках "Вахты памяти", сообщили региональные власти в Telegram-канале. Как сообщалось ранее, поисковики искали в районе перенесенного мемориала воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. Информация об его возможном наличии была получена от участников поисковых экспедиций, проходивших в начале 2000-х годов. Сам памятник воинам 55-й армии, погибшим при обороне Ленинграда, в октябре перенесли на Ивановский пятачок в Отрадном. Этот мемориал был стихийным и не числился в реестре воинских захоронений Ленобласти, уточняла администрация Отрадного. "Под мемориалом воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в Отрадном останков не обнаружено. Однако в 50 метрах от памятника поисковики нашли захоронение, которое требует эксгумации и обследования", - сообщают власти Ленобласти.По словам председателя регионального комитета по молодежной политике Марины Григорьевой, которая курирует поисковые работы в Ленобласти, работы по вскрытию обнаруженного захоронения начнутся весной в рамках "Вахты памяти". После того, как будет определено количество захороненных, власти решат, оставить захоронение на прежнем месте или перезахоронить останки.

https://ria.ru/20231027/zakhoronenie-1905567247.html

ленинградская область

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ленинградская область, ленинград, великая отечественная война (1941-1945)