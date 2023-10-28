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В Ленинградской области нашли неизвестное захоронение времен войны - РИА Новости, 28.10.2023
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16:01 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/zakhoronenie-1905842396.html
В Ленинградской области нашли неизвестное захоронение времен войны
В Ленинградской области нашли неизвестное захоронение времен войны - РИА Новости, 28.10.2023
В Ленинградской области нашли неизвестное захоронение времен войны
Поисковые отряды при обследовании участка в городе Отрадное Ленинградской области, откуда ранее был перенесен памятник бойцам 55-й армии, нашли неизвестное... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T16:01
2023-10-28T16:01
общество
ленинградская область
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Поисковые отряды при обследовании участка в городе Отрадное Ленинградской области, откуда ранее был перенесен памятник бойцам 55-й армии, нашли неизвестное захоронение, которое будет обследовано весной в рамках "Вахты памяти", сообщили региональные власти в Telegram-канале. Как сообщалось ранее, поисковики искали в районе перенесенного мемориала воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. Информация об его возможном наличии была получена от участников поисковых экспедиций, проходивших в начале 2000-х годов. Сам памятник воинам 55-й армии, погибшим при обороне Ленинграда, в октябре перенесли на Ивановский пятачок в Отрадном. Этот мемориал был стихийным и не числился в реестре воинских захоронений Ленобласти, уточняла администрация Отрадного. "Под мемориалом воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в Отрадном останков не обнаружено. Однако в 50 метрах от памятника поисковики нашли захоронение, которое требует эксгумации и обследования", - сообщают власти Ленобласти.По словам председателя регионального комитета по молодежной политике Марины Григорьевой, которая курирует поисковые работы в Ленобласти, работы по вскрытию обнаруженного захоронения начнутся весной в рамках "Вахты памяти". После того, как будет определено количество захороненных, власти решат, оставить захоронение на прежнем месте или перезахоронить останки.
https://ria.ru/20231027/zakhoronenie-1905567247.html
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общество, ленинградская область, ленинград, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Ленинградская область, Ленинград, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Ленинградской области нашли неизвестное захоронение времен войны

Неизвестное захоронение нашли рядом с памятником бойцам в Ленинградской области

© Фото : пресс-служба Ленобласти/TelegramПоисковые отряды при обследовании участка в городе Отрадное Ленинградской области нашли неизвестное захоронение
Поисковые отряды при обследовании участка в городе Отрадное Ленинградской области нашли неизвестное захоронение - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : пресс-служба Ленобласти/Telegram
Поисковые отряды при обследовании участка в городе Отрадное Ленинградской области нашли неизвестное захоронение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Поисковые отряды при обследовании участка в городе Отрадное Ленинградской области, откуда ранее был перенесен памятник бойцам 55-й армии, нашли неизвестное захоронение, которое будет обследовано весной в рамках "Вахты памяти", сообщили региональные власти в Telegram-канале.
Как сообщалось ранее, поисковики искали в районе перенесенного мемориала воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. Информация об его возможном наличии была получена от участников поисковых экспедиций, проходивших в начале 2000-х годов. Сам памятник воинам 55-й армии, погибшим при обороне Ленинграда, в октябре перенесли на Ивановский пятачок в Отрадном. Этот мемориал был стихийным и не числился в реестре воинских захоронений Ленобласти, уточняла администрация Отрадного.
«
"Под мемориалом воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в Отрадном останков не обнаружено. Однако в 50 метрах от памятника поисковики нашли захоронение, которое требует эксгумации и обследования", - сообщают власти Ленобласти.
По словам председателя регионального комитета по молодежной политике Марины Григорьевой, которая курирует поисковые работы в Ленобласти, работы по вскрытию обнаруженного захоронения начнутся весной в рамках "Вахты памяти". После того, как будет определено количество захороненных, власти решат, оставить захоронение на прежнем месте или перезахоронить останки.
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ОбществоЛенинградская областьЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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