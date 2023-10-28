МАГАТЭ стала адекватнее освещать ситуацию на ЗАЭС, заявил Ульянов
Ульянов: МАГАТЭ стала адекватнее освещать работу по мерам безопасности на ЗАЭС
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтомобили делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начинает более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"В целом в информационных сводках и докладах МАГАТЭ начинает более адекватно освещаться та масштабная работа, которая ведется в интересах обеспечения на ЗАЭС надлежащего уровня безопасности на этой станции", - сказал Ульянов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита гендиректора Агентства Рафаэля Гросси на объект.
МАГАТЭ регулярно публикует на своем портале информационные сводки и доклады об актуальной ситуации на ЗАЭС.