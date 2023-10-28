https://ria.ru/20231028/zaes-1905776808.html

МАГАТЭ стала адекватнее освещать ситуацию на ЗАЭС, заявил Ульянов

МАГАТЭ стала адекватнее освещать ситуацию на ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 28.10.2023

МАГАТЭ стала адекватнее освещать ситуацию на ЗАЭС, заявил Ульянов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начинает более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T08:13

2023-10-28T08:13

2023-10-28T08:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

запорожская аэс

рафаэль гросси

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ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начинает более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "В целом в информационных сводках и докладах МАГАТЭ начинает более адекватно освещаться та масштабная работа, которая ведется в интересах обеспечения на ЗАЭС надлежащего уровня безопасности на этой станции", - сказал Ульянов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита гендиректора Агентства Рафаэля Гросси на объект. МАГАТЭ регулярно публикует на своем портале информационные сводки и доклады об актуальной ситуации на ЗАЭС.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси