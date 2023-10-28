https://ria.ru/20231028/zaes-1905771790.html

Россия не размещала на ЗАЭС тяжелые вооружения, сообщил постпред в Вене

Россия не размещала на ЗАЭС тяжелые вооружения, сообщил постпред в Вене - РИА Новости, 28.10.2023

Россия не размещала на ЗАЭС тяжелые вооружения, сообщил постпред в Вене

Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелые вооружения, нет их там и сейчас, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T07:04

2023-10-28T07:04

2023-10-28T07:08

магатэ

россия

вена

днепр (город)

михаил ульянов (дипломат)

запорожская аэс

сергей шойгу

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ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелые вооружения, нет их там и сейчас, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотров площадки могут в этом убедиться, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Временами возникают шероховатости в том, что касается допуска инспекторов на те или иные объекты станции, которые они хотят осмотреть. Но совершенно очевидно, что ничего запрещенного на ЗАЭС нет. С самого начала российская сторона не размещала там тяжелые вооружения, нет их там и сейчас. Инспекторы имеют возможность в этом убедиться", - сказал Ульянов.Дипломат уточнил, что для организации осмотров принимаются в расчет соображения безопасности. "Чтобы они не стали случайно жертвами вероятного обстрела. И когда подходящие условия созданы, то организовывается допуск команды к тем объектам, осмотр которых был запрошен. Правда, не совсем понятно, почему они так стремятся попасть на крыши ядерных реакторов, но, тем не менее, уже был организован осмотр на трех крышах, где они смогли убедиться, что там нет ничего предосудительного: нет ни танков, ни артиллерии, ни ракетных систем залпового огня. Хотя, думаю, это и так было понятно еще до посещений", - добавил постпред РФ.Ранее эксперты МАГАТЭ осматривали различные площадки ЗАЭС, по завершении осмотров они сообщали, что взрывчатых веществ или мин на посещенных частях объекта обнаружено не было.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20231019/zaes-1903764322.html

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магатэ, россия, вена, днепр (город), михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, сергей шойгу