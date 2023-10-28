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СМИ: в Днепропетровске, Кривом Роге и Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:15 28.10.2023 (обновлено: 05:31 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/vzryvy-1905758112.html
СМИ: в Днепропетровске, Кривом Роге и Одесской области прогремели взрывы
СМИ: в Днепропетровске, Кривом Роге и Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 28.10.2023
СМИ: в Днепропетровске, Кривом Роге и Одесской области прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске, Кривом Роге и Одесской области. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T01:15
2023-10-28T05:31
специальная военная операция на украине
днепропетровск
днепропетровская область
вооруженные силы рф
одесская область
в мире
кривой рог
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске, Кривом Роге и Одесской области."Днепр (Днепропетровск - ред.) - несколько взрывов", - говорится в сообщении издания "Зеркало недели" в его Telegram-канале. Сообщается также о взрывах в городе Кривой Рог. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.Издание также сообщило о взрывах в Измаильском районе Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231023/kherson-1904814604.html
днепропетровск
днепропетровская область
одесская область
кривой рог
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РИА Новости
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96
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днепропетровск, днепропетровская область, вооруженные силы рф, одесская область, в мире, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Одесская область, В мире, Кривой Рог
СМИ: в Днепропетровске, Кривом Роге и Одесской области прогремели взрывы

"Зеркало недели": в Днепропетровске и Одесской области прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске, Кривом Роге и Одесской области.
«
"Днепр (Днепропетровск - ред.) - несколько взрывов", - говорится в сообщении издания "Зеркало недели" в его Telegram-канале. Сообщается также о взрывах в городе Кривой Рог. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Издание также сообщило о взрывах в Измаильском районе Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
На Украине заявили о взрывах в Херсоне
23 октября, 23:01
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскДнепропетровская областьВооруженные силы РФОдесская областьВ миреКривой Рог
 
 
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