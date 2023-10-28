https://ria.ru/20231028/vystrel-1905886583.html

В Москве мужчина беспричинно выстрелил из травмата в женщину в автобусе

В Москве мужчина беспричинно выстрелил из травмата в женщину в автобусе - РИА Новости, 28.10.2023

В Москве мужчина беспричинно выстрелил из травмата в женщину в автобусе

В Москве уроженец Таджикистана выстрелил из травматического пистолета в пассажирку автобуса, сообщается в Telegram-канале столичного управления СК России. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T20:23

2023-10-28T20:23

2023-10-28T23:50

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Москве уроженец Таджикистана выстрелил из травматического пистолета в пассажирку автобуса, сообщается в Telegram-канале столичного управления СК России.По данным следствия, инцидент произошел в субботу на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской. Преступник, "желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним", выстрелил из травматического оружия в асфальт, от которого пуля отрикошетила в женщину, стоявшую неподалеку вместе с ребенком. Затем мужчина сел в автобус и выстрелил в пассажирку."Фигурант оперативно задержан, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственный действий", — заявили в ведомстве.Как уточнили в пресс-службе столичного главка МВД, на автобусной остановке между прохожей и злоумышленником произошел словесный конфликт, во время которого он выстрелил в асфальт, предположительно, из пневматического пистолета и рикошетом попал в женщину.СК возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

https://ria.ru/20230912/delo-1895951559.html

https://ria.ru/20231020/konflikt-1904096699.html

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происшествия, москва, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)