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"Уже не контролируют". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905891155.html
"Уже не контролируют". В США сделали неожиданное заявление об Украине
"Уже не контролируют". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 28.10.2023
"Уже не контролируют". В США сделали неожиданное заявление об Украине
ВСУ потеряли контроль над ситуацией на фронте, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T20:53
2023-10-28T20:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ВСУ потеряли контроль над ситуацией на фронте, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Украина уже не контролирует ситуацию, Россия перешла от оборонительной позиции к наступательной", — отметил он.По мнению эксперта, сейчас российская армия начала продвигать вперед, применяя больше танков и бронетехники на открытом пространстве. Аналитик не исключает, что на определенных участках ВСУ могут быть окружены.Украинские войска проигрывают на театре военных действий и несут серьезные потери, заметил Джонсон. При этом западные союзники начали отворачиваться от президента Владимира Зеленского."Он пытается придумать что-то, чтобы оказаться в центре событий снова, но никто не обращает на него внимания", — резюмировал он.Украинские войска с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери армии противника составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905851938.html
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в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Уже не контролируют". В США сделали неожиданное заявление об Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС России перешли от обороны к наступлению на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ВСУ потеряли контроль над ситуацией на фронте, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Украина уже не контролирует ситуацию, Россия перешла от оборонительной позиции к наступательной", — отметил он.
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По мнению эксперта, сейчас российская армия начала продвигать вперед, применяя больше танков и бронетехники на открытом пространстве. Аналитик не исключает, что на определенных участках ВСУ могут быть окружены.
Украинские войска проигрывают на театре военных действий и несут серьезные потери, заметил Джонсон. При этом западные союзники начали отворачиваться от президента Владимира Зеленского.
"Он пытается придумать что-то, чтобы оказаться в центре событий снова, но никто не обращает на него внимания", — резюмировал он.
Украинские войска с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери армии противника составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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