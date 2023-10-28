https://ria.ru/20231028/ukraina-1905891155.html

"Уже не контролируют". В США сделали неожиданное заявление об Украине

"Уже не контролируют". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 28.10.2023

"Уже не контролируют". В США сделали неожиданное заявление об Украине

ВСУ потеряли контроль над ситуацией на фронте, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T20:53

2023-10-28T20:53

2023-10-28T20:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир зеленский

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ВСУ потеряли контроль над ситуацией на фронте, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Украина уже не контролирует ситуацию, Россия перешла от оборонительной позиции к наступательной", — отметил он.По мнению эксперта, сейчас российская армия начала продвигать вперед, применяя больше танков и бронетехники на открытом пространстве. Аналитик не исключает, что на определенных участках ВСУ могут быть окружены.Украинские войска проигрывают на театре военных действий и несут серьезные потери, заметил Джонсон. При этом западные союзники начали отворачиваться от президента Владимира Зеленского."Он пытается придумать что-то, чтобы оказаться в центре событий снова, но никто не обращает на него внимания", — резюмировал он.Украинские войска с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери армии противника составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905851938.html

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

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в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато