Рейтинг@Mail.ru
"В огромном количестве". В США пришли в шок из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 28.10.2023 (обновлено: 17:26 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905851938.html
"В огромном количестве". В США пришли в шок из-за катастрофы на Украине
"В огромном количестве". В США пришли в шок из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 28.10.2023
"В огромном количестве". В США пришли в шок из-за катастрофы на Украине
США не способны спасти Украину от поражения в конфликте с Россией, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T16:46
2023-10-28T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905690151_0:171:3138:1936_1920x0_80_0_0_43f84ccc3d24434e5999b72f4e47565a.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. США не способны спасти Украину от поражения в конфликте с Россией, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Как мы поддерживаем? Украина проигрывает. &lt;…&gt; Можем ли мы продолжать политику, которая приведет к гибели еще сотни тысяч украинских солдат — да. &lt;…&gt; Отправлять ВСУ самолеты, чтобы увидеть, как их сбивают в огромном количестве", — сказал он.По мнению военного, Соединенные Штаты не способны оказывать помощь даже одной стране, не говоря уже об одновременной поддержке Киева и Тель-Авива. Российские войска, в свою очередь, успешно адаптировались под реалии украинского театра военных действий, выявив слабые места ВСУ, резюмировал Риттер.Украинские войска с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери армии противника составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905842581.html
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905422796.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905690151_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c8ca1c1a1aebed9267c9285e79c89890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Шойгу
"В огромном количестве". В США пришли в шок из-за катастрофы на Украине

Риттер: военная помощь США не спасет Украину от поражения в конфликте с Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении
Боевая работа реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. США не способны спасти Украину от поражения в конфликте с Россией, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Как мы поддерживаем? Украина проигрывает. <…> Можем ли мы продолжать политику, которая приведет к гибели еще сотни тысяч украинских солдат — да. <…> Отправлять ВСУ самолеты, чтобы увидеть, как их сбивают в огромном количестве", — сказал он.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
"Бежали за границу". По Украине нанесли новый удар, пишут СМИ
Вчера, 16:02
По мнению военного, Соединенные Штаты не способны оказывать помощь даже одной стране, не говоря уже об одновременной поддержке Киева и Тель-Авива.

В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом на днях группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.

Российские войска, в свою очередь, успешно адаптировались под реалии украинского театра военных действий, выявив слабые места ВСУ, резюмировал Риттер.
Украинские войска с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери армии противника составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Трамп добился своего. США отодвигают Украину на второй план
27 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала