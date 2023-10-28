https://ria.ru/20231028/ukraina-1905851938.html

"В огромном количестве". В США пришли в шок из-за катастрофы на Украине

"В огромном количестве". В США пришли в шок из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 28.10.2023

"В огромном количестве". В США пришли в шок из-за катастрофы на Украине

США не способны спасти Украину от поражения в конфликте с Россией, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T16:46

2023-10-28T16:46

2023-10-28T17:26

специальная военная операция на украине

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скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. США не способны спасти Украину от поражения в конфликте с Россией, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Как мы поддерживаем? Украина проигрывает. <…> Можем ли мы продолжать политику, которая приведет к гибели еще сотни тысяч украинских солдат — да. <…> Отправлять ВСУ самолеты, чтобы увидеть, как их сбивают в огромном количестве", — сказал он.По мнению военного, Соединенные Штаты не способны оказывать помощь даже одной стране, не говоря уже об одновременной поддержке Киева и Тель-Авива. Российские войска, в свою очередь, успешно адаптировались под реалии украинского театра военных действий, выявив слабые места ВСУ, резюмировал Риттер.Украинские войска с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери армии противника составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905842581.html

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905422796.html

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