"В огромном количестве". В США пришли в шок из-за катастрофы на Украине
Риттер: военная помощь США не спасет Украину от поражения в конфликте с Россией
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении
Боевая работа реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. США не способны спасти Украину от поражения в конфликте с Россией, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Как мы поддерживаем? Украина проигрывает. <…> Можем ли мы продолжать политику, которая приведет к гибели еще сотни тысяч украинских солдат — да. <…> Отправлять ВСУ самолеты, чтобы увидеть, как их сбивают в огромном количестве", — сказал он.
По мнению военного, Соединенные Штаты не способны оказывать помощь даже одной стране, не говоря уже об одновременной поддержке Киева и Тель-Авива.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом на днях группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.
Российские войска, в свою очередь, успешно адаптировались под реалии украинского театра военных действий, выявив слабые места ВСУ, резюмировал Риттер.
Украинские войска с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери армии противника составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.