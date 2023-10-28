Рейтинг@Mail.ru
Поймали. В США раскрыли неожиданные данные о маневре России на фронте - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 28.10.2023 (обновлено: 11:46 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905784437.html
Поймали. В США раскрыли неожиданные данные о маневре России на фронте
Поймали. В США раскрыли неожиданные данные о маневре России на фронте - РИА Новости, 28.10.2023
Поймали. В США раскрыли неожиданные данные о маневре России на фронте
Российские военные поймали ВСУ в ловушку в Донецкой области, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Gegenpol. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:22
2023-10-28T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
донецкая область
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902456930_136:305:3234:2048_1920x0_80_0_0_181cf8cbe9f4ad0e38ea1c2aadabe697.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские военные поймали ВСУ в ловушку в Донецкой области, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Gegenpol.&quot;Лучшее, что могут сейчас сделать в Киеве, — это отступить для сохранения жизней. Если они не создадут новые оборонительные сооружения на новых позициях, то потеряют важные территории&quot;, — сказал он.По мнению эксперта, у украинской армии пока есть возможность уйти с опасных позиций. "Но вместо этого украинцы только подвозят резервы и теряют еще больше людей. Они не смогут сдержать русских. Украина жертвует всем, что есть, лишь бы удержать позиции в Донецкой области. Такая тактика обернулась стратегической победой России", — заключил Риттер. Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
россия
донецкая область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902456930_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_fc5c06b78d41c2d647b4dc9085e269c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины, донецкая область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая область, Киев
Поймали. В США раскрыли неожиданные данные о маневре России на фронте

Экс-разведчик Риттер: Россия одерживает победу над ВСУ в Донецкой области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские военные поймали ВСУ в ловушку в Донецкой области, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Gegenpol.
«

"Лучшее, что могут сейчас сделать в Киеве, — это отступить для сохранения жизней. Если они не создадут новые оборонительные сооружения на новых позициях, то потеряют важные территории", — сказал он.

По мнению эксперта, у украинской армии пока есть возможность уйти с опасных позиций.

"Но вместо этого украинцы только подвозят резервы и теряют еще больше людей. Они не смогут сдержать русских. Украина жертвует всем, что есть, лишь бы удержать позиции в Донецкой области. Такая тактика обернулась стратегической победой России", — заключил Риттер.

Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие
27 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая областьКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала