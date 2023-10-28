https://ria.ru/20231028/ukraina-1905784437.html

Поймали. В США раскрыли неожиданные данные о маневре России на фронте

Поймали. В США раскрыли неожиданные данные о маневре России на фронте - РИА Новости, 28.10.2023

Поймали. В США раскрыли неожиданные данные о маневре России на фронте

Российские военные поймали ВСУ в ловушку в Донецкой области, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Gegenpol. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T09:22

2023-10-28T09:22

2023-10-28T11:46

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

донецкая область

киев

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские военные поймали ВСУ в ловушку в Донецкой области, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Gegenpol."Лучшее, что могут сейчас сделать в Киеве, — это отступить для сохранения жизней. Если они не создадут новые оборонительные сооружения на новых позициях, то потеряют важные территории", — сказал он.По мнению эксперта, у украинской армии пока есть возможность уйти с опасных позиций. "Но вместо этого украинцы только подвозят резервы и теряют еще больше людей. Они не смогут сдержать русских. Украина жертвует всем, что есть, лишь бы удержать позиции в Донецкой области. Такая тактика обернулась стратегической победой России", — заключил Риттер. Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

россия

донецкая область

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в мире, россия, вооруженные силы украины, донецкая область, киев