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Магаданские волонтеры доставили уголь для печей в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили уголь для печей в зону СВО - РИА Новости, 28.10.2023
Магаданские волонтеры доставили уголь для печей в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили уголь для печей в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:05
2023-10-28T11:05
2023-10-28T11:05
надежные люди
магаданская область
сергей носов
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МАГАДАН, 28 окт - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили уголь для печей в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "Нашим бойцам на передовую доставили уголь для печей... Ночью там уже холодает и надо обеспечить отопление укрытий. Поставки сделаем регулярными, чтобы военные не испытывали никаких проблем", - написал Носов. Он добавил, что информацию о потребностях мобилизованных, контрактников и добровольцев власти региона получают от волонтеров, которые регулярно доставляют посылки от жителей Магаданской области в зону СВО. Все вопросы стараются решать оперативно.
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магаданская область, сергей носов
Надежные люди, Магаданская область, Сергей Носов