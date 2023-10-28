https://ria.ru/20231028/trepang-1905831069.html

В Приморье планируют получить потомство редкого трепанга

В Приморье планируют получить потомство редкого трепанга - РИА Новости, 28.10.2023

В Приморье планируют получить потомство редкого трепанга

Редко встречающийся в природе трепанг-альбинос появился в коллекции Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке, РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:56

2023-10-28T14:56

2023-10-28T14:56

владивосток

дальний восток

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт - РИА Новости. Редко встречающийся в природе трепанг-альбинос появился в коллекции Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке, теперь ученые намерены получить от него потомство, сообщили в Telegram-канале научного центра. "В нашей Аквариальной (отдел аквариальной - ред.) вчера поселился крайне редко встречающийся в природе трепанг-альбинос. Это уже вторая за этот год особь снежно-белого трепанга, который теперь будет жить в нашем Центре", - говорится в сообщении. Отмечается, что появился редкий трепанг в институте благодаря ученым Тихоокеанского океанологического института (ТОИ) ДВО РАН: три года он обитал под пирсом на Морской экспериментальной станции "Попова" ТОИ в бухте Алексеева на острове Попова. Это бентосные животные с очень ограниченной двигательной активностью, им комфортно в закрытых бухтах. Специалист Аквариальной Александр Худолеев планирует получить потомство белого трепанга. "У Александра теперь появилась настоящая мечта: получить и развести в наших аквариумах потомство белого трепанга. Это - раздельнополые животные… Понять, кто есть кто из уже двоих особей, пока не получится, так как трепанги абсолютно внешне никак не различаются по полу. Дадим нашему новому питомцу время на акклиматизацию. А вот что может из этого получиться, это мы узнаем, возможно уже к следующему лету", - отмечают в центре. Ученые добавляют, что в Аквариальной центра есть все необходимые для размножения гидробионтов условия. Трепанг (морской огурец, морской женьшень) - беспозвоночное животное, из-за своих целебных свойств находится на грани полного истребления. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Добыча диких особей трепанга на Дальнем Востоке запрещена. По данным Центра, трепанги-альбиносы отмечаются очень редко - одна особь на несколько тысяч. Их встречали у побережья Японии, в Желтом море, а также в Приморье.

https://ria.ru/20230618/vladivostok-1878017866.html

https://ria.ru/20221027/zaderzhanie-1827084590.html

владивосток

дальний восток

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владивосток, дальний восток, российская академия наук