Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП с гибелью шахтеров
Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошла авария с гибелью шахтеров
© Фото : пресс-служба президента КазахстанаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с родными и близкими горняков, погибших в результате пожара на шахте
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с родными и близкими горняков, погибших в результате пожара на шахте
АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область, где на шахте им. Костенко в результате аварии погиб 21 шахтер, сообщила пресс-служба главы республики.
На шахте им. Костенко в Карагандинской области, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", 28 октября произошла авария, в результате которой, по последним данным, погиб 21 горняк, 23 находятся в шахте. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.
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"Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы президента Казахстана, для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Глава государства поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау", на шахте которой в августе этого года также произошло ЧП: в результате пожара погибли пять горняков.
Пресс-служба правительства Казахстана в субботу сообщила, что оформление сделки по передаче в собственность Казахстану предприятия АО "АрселорМиттал Темиртау" завершается.
АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.