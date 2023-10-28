https://ria.ru/20231028/tokaev-1905792896.html

Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП с гибелью шахтеров

Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП с гибелью шахтеров - РИА Новости, 28.10.2023

Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП с гибелью шахтеров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область, где на шахте им. Костенко в результате аварии погиб 21 шахтер, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T10:30

2023-10-28T10:30

2023-10-28T13:36

в мире

карагандинская область

казахстан

касым-жомарт токаев

арселормиттал темиртау

происшествия

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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область, где на шахте им. Костенко в результате аварии погиб 21 шахтер, сообщила пресс-служба главы республики. На шахте им. Костенко в Карагандинской области, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", 28 октября произошла авария, в результате которой, по последним данным, погиб 21 горняк, 23 находятся в шахте. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. "Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы президента Казахстана, для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Глава государства поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау", на шахте которой в августе этого года также произошло ЧП: в результате пожара погибли пять горняков. Пресс-служба правительства Казахстана в субботу сообщила, что оформление сделки по передаче в собственность Казахстану предприятия АО "АрселорМиттал Темиртау" завершается. АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.

https://ria.ru/20231028/polumesyats-1905763682.html

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карагандинская область

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в мире, карагандинская область, казахстан, касым-жомарт токаев, арселормиттал темиртау, происшествия