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Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП с гибелью шахтеров - РИА Новости, 28.10.2023
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10:30 28.10.2023 (обновлено: 13:36 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/tokaev-1905792896.html
Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП с гибелью шахтеров
Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП с гибелью шахтеров - РИА Новости, 28.10.2023
Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП с гибелью шахтеров
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область, где на шахте им. Костенко в результате аварии погиб 21 шахтер, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T10:30
2023-10-28T13:36
в мире
карагандинская область
казахстан
касым-жомарт токаев
арселормиттал темиртау
происшествия
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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область, где на шахте им. Костенко в результате аварии погиб 21 шахтер, сообщила пресс-служба главы республики. На шахте им. Костенко в Карагандинской области, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", 28 октября произошла авария, в результате которой, по последним данным, погиб 21 горняк, 23 находятся в шахте. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. "Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы президента Казахстана, для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Глава государства поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау", на шахте которой в августе этого года также произошло ЧП: в результате пожара погибли пять горняков. Пресс-служба правительства Казахстана в субботу сообщила, что оформление сделки по передаче в собственность Казахстану предприятия АО "АрселорМиттал Темиртау" завершается. АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.
https://ria.ru/20231028/polumesyats-1905763682.html
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в мире, карагандинская область, казахстан, касым-жомарт токаев, арселормиттал темиртау, происшествия
В мире, Карагандинская область, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, АрселорМиттал Темиртау, Происшествия
Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП с гибелью шахтеров

Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошла авария с гибелью шахтеров

© Фото : пресс-служба президента КазахстанаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с родными и близкими горняков, погибших в результате пожара на шахте
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с родными и близкими горняков, погибших в результате пожара на шахте - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : пресс-служба президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с родными и близкими горняков, погибших в результате пожара на шахте
Читать ria.ru в
АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область, где на шахте им. Костенко в результате аварии погиб 21 шахтер, сообщила пресс-служба главы республики.
На шахте им. Костенко в Карагандинской области, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", 28 октября произошла авария, в результате которой, по последним данным, погиб 21 горняк, 23 находятся в шахте. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.
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"Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы президента Казахстана, для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Глава государства поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау", на шахте которой в августе этого года также произошло ЧП: в результате пожара погибли пять горняков.
Пресс-служба правительства Казахстана в субботу сообщила, что оформление сделки по передаче в собственность Казахстану предприятия АО "АрселорМиттал Темиртау" завершается.
АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.
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В миреКарагандинская областьКазахстанКасым-Жомарт ТокаевАрселорМиттал ТемиртауПроисшествия
 
 
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