https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905877912.html
Спецоперация, 28 октября: украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов
Спецоперация, 28 октября: украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов - РИА Новости, 28.10.2023
Спецоперация, 28 октября: украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов
О предложении Венгрии провести у себя мирные переговоры, ходе спецоперации и возможном сокращении помощи Киеву со стороны США — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T20:25
2023-10-28T20:25
2023-10-28T21:34
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
мария захарова
михаил ульянов (дипломат)
дмитрий полянский
курская аэс
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. О предложении Венгрии провести у себя мирные переговоры, ходе спецоперации и возможном сокращении помощи Киеву со стороны США — в материале РИА Новости.Попытка ВСУ ударить по Курской АЭСКиевский режим в своих попытках нанести удар с помощью беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры на российской территории перестал себя ограничивать и перешел к актам ядерного терроризма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала атаку украинских дронов 26 октября на территорию Курской АЭС. По ее словам, один из БПЛА врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены, два других упали на комплекс административных зданий станции. Своими действиями киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями, отметила дипломат. Особую тревогу вызывает, что преступление не могло быть совершено без разрешения западных кураторов, добавила Захарова.Она призвала мировые правительства осудить действия Украины, а профильные международные организации, экологические НПО и гражданское общество — дать оценку этому акту терроризма. С начала спецоперации ВСУ не раз атаковали с помощью дронов территорию Запорожской АЭС, где сейчас работает миссия инспекторов МАГАТЭ. Как заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, агентство начало более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности станции. Атаки на российские регионыУкраинские войска продолжают предпринимать попытки атаковать другие российские регионы.Так, в субботу утром Минобороны сообщило, что средства ПВО за ночь перехватили четыре беспилотника самолетного типа над Орловской областью. Еще два дрона уничтожили в Тульской области. После этого по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о взрывах в Днепропетровске и Одесской области. Позднее появились сообщения о взрывах в Кривом Роге и в подконтрольном Киеву Херсоне.Ход спецоперацииПоддержка УкраиныЕвропейские и азиатские союзники США все чаще сомневаются в способности Вашингтона одновременно помогать Израилю и Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники.При этом киевский режим уже исчерпал запасы артснарядов, переданные Соединенными Штатами и союзниками, а попытки нарастить производство боеприпасов сталкиваются с разного рода препятствиями. В то же время Тайвань заказал у американцев средства ПВО, аналогичные используемым Украиной и Израилем, говорится в публикации.Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский принес на заседание Совбеза обломки одной из поставленных Западом ракет Storm Shadow. Украина использовала ее для удара по гражданской инфраструктуре, в частности, по мосту в Чонгаре, который важен для поставок продовольствия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не видит намерений стран расследовать обстоятельства взрывов на "Северных потоках" и считает это возмутительным. Кроме того, он отметил готовность республики принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они того захотят.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905422796.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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россия, украина, киев, мария захарова, михаил ульянов (дипломат), дмитрий полянский, курская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, северный поток, миг-29, су-25, запорожская аэс, михаил ульянов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Михаил Ульянов (дипломат), Дмитрий Полянский, Курская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Северный поток, МиГ-29, Су-25, Запорожская АЭС, Михаил Ульянов
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. О предложении Венгрии провести у себя мирные переговоры, ходе спецоперации и возможном сокращении помощи Киеву со стороны США — в материале РИА Новости.
Попытка ВСУ ударить по Курской АЭС
Киевский режим в своих попытках нанести удар с помощью беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры на российской территории перестал себя ограничивать и перешел к актам ядерного терроризма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала атаку украинских дронов 26 октября на территорию Курской АЭС. По ее словам, один из БПЛА врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены, два других упали на комплекс административных зданий станции.
Своими действиями киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями, отметила дипломат. Особую тревогу вызывает, что преступление не могло быть совершено без разрешения западных кураторов, добавила Захарова.
Она призвала мировые правительства осудить действия Украины, а профильные международные организации, экологические НПО и гражданское общество — дать оценку этому акту терроризма.
С начала спецоперации ВСУ не раз атаковали с помощью дронов территорию Запорожской АЭС
, где сейчас работает миссия инспекторов МАГАТЭ
. Как заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
, агентство начало более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности станции.
Атаки на российские регионы
Украинские войска продолжают предпринимать попытки атаковать другие российские регионы.
Так, в субботу утром Минобороны сообщило, что средства ПВО за ночь перехватили четыре беспилотника самолетного типа над Орловской областью
. Еще два дрона уничтожили в Тульской области
.
После этого по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о взрывах в Днепропетровске
и Одесской области. Позднее появились сообщения о взрывах в Кривом Роге и в подконтрольном Киеву Херсоне
.
"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие
- Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области и поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины;
- Средства ПВО сбили украинские штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 у Дарьевки в Херсонской области и Терновки в Днепропетровской области, а также перехватили четыре ракеты ATACMS;
- Российские военные за сутки отразили 12 атак ВСУ на четырех направлениях линии боевого соприкосновения;
- Всего за указанный период армия противника потеряла около 620 военнослужащих и 37 единиц различной военной техники.
Трамп добился своего. США отодвигают Украину на второй план
Европейские и азиатские союзники США все чаще сомневаются в способности Вашингтона одновременно помогать Израилю и Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
При этом киевский режим уже исчерпал запасы артснарядов, переданные Соединенными Штатами и союзниками, а попытки нарастить производство боеприпасов сталкиваются с разного рода препятствиями. В то же время Тайвань
заказал у американцев средства ПВО, аналогичные используемым Украиной и Израилем, говорится в публикации.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский принес на заседание Совбеза обломки одной из поставленных Западом ракет Storm Shadow. Украина использовала ее для удара по гражданской инфраструктуре, в частности, по мосту в Чонгаре, который важен для поставок продовольствия.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
заявил, что не видит намерений стран расследовать обстоятельства взрывов на "Северных потоках" и считает это возмутительным.
Кроме того, он отметил готовность республики принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они того захотят.
Крым и Донбасс Украине уже не вернуть. Запад о чем-то начал догадываться