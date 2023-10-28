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Бастрыкин взял под контроль инцидент с детьми мигрантов в школе - РИА Новости, 28.10.2023
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13:50 28.10.2023 (обновлено: 14:15 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/sk-1905820907.html
Бастрыкин взял под контроль инцидент с детьми мигрантов в школе
Бастрыкин взял под контроль инцидент с детьми мигрантов в школе - РИА Новости, 28.10.2023
Бастрыкин взял под контроль инцидент с детьми мигрантов в школе
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по инциденту в школе с детьми мигрантов, семья извинилась, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T13:50
2023-10-28T14:15
происшествия
россия
таджикистан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
школа
мигранты
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по инциденту в школе с детьми мигрантов, семья извинилась, сообщает пресс-служба СК РФ. Ранее в соцсети "ВКонтакте" в группе "Свободный информационный портал Великий Новгород" было выложено видео инцидента, 15-летние дети принесли флаг Таджикистана в школу, один подросток угрожал однокласснице. Полиция в пятницу заявила, что все участники инцидента были доставлены в территориальный отдел УМВД для выяснения обстоятельств произошедшего. СК региона организовал доследственную проверку по факту противоправных действий. "Председатель СК России поручил представить доклад о противоправных действиях детей мигрантов в Новгородской области", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность органов и учреждений системы профилактики, в том числе школы. Многодетный отец школьника, который обмотался флагом и угрожал своей однокласснице, записал видео с извинениями, которое было выложено в соцсетях в субботу. "Приносим извинения и сожалеем о том, что угрожал наш сын своей однокласснице. Очень сожалеем, простите нас, пожалуйста. Мы любим Россию, вашу культуру, вашу историю и хотим в дальнейшем жить в России. У нас большая дружная семья. Извините нас, пожалуйста. Это для нас тоже неожиданно. У нас такое в первый раз", - сказал глава семейства в видеообращении. Подросток - виновник инцидента - также извинился на видео и заверил, что "больше такого не повторится".
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html
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происшествия, россия, таджикистан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), школа, мигранты
Происшествия, Россия, Таджикистан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Школа, Мигранты
Бастрыкин взял под контроль инцидент с детьми мигрантов в школе

СК: Бастрыкин поручил представить доклад по инциденту в школе с детьми мигрантов

© iStock.com / fpphotobankУченики во время занятий
Ученики во время занятий - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© iStock.com / fpphotobank
Ученики во время занятий. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по инциденту в школе с детьми мигрантов, семья извинилась, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" в группе "Свободный информационный портал Великий Новгород" было выложено видео инцидента, 15-летние дети принесли флаг Таджикистана в школу, один подросток угрожал однокласснице. Полиция в пятницу заявила, что все участники инцидента были доставлены в территориальный отдел УМВД для выяснения обстоятельств произошедшего. СК региона организовал доследственную проверку по факту противоправных действий.
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«
"Председатель СК России поручил представить доклад о противоправных действиях детей мигрантов в Новгородской области", - говорится в сообщении.
Прокуратура оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность органов и учреждений системы профилактики, в том числе школы.
Многодетный отец школьника, который обмотался флагом и угрожал своей однокласснице, записал видео с извинениями, которое было выложено в соцсетях в субботу.
«
"Приносим извинения и сожалеем о том, что угрожал наш сын своей однокласснице. Очень сожалеем, простите нас, пожалуйста. Мы любим Россию, вашу культуру, вашу историю и хотим в дальнейшем жить в России. У нас большая дружная семья. Извините нас, пожалуйста. Это для нас тоже неожиданно. У нас такое в первый раз", - сказал глава семейства в видеообращении.
Подросток - виновник инцидента - также извинился на видео и заверил, что "больше такого не повторится".
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ПроисшествияРоссияТаджикистанАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ШколаМигранты
 
 
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