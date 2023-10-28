Бастрыкин взял под контроль инцидент с детьми мигрантов в школе
СК: Бастрыкин поручил представить доклад по инциденту в школе с детьми мигрантов
© iStock.com / fpphotobankУченики во время занятий
© iStock.com / fpphotobank
Ученики во время занятий. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по инциденту в школе с детьми мигрантов, семья извинилась, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" в группе "Свободный информационный портал Великий Новгород" было выложено видео инцидента, 15-летние дети принесли флаг Таджикистана в школу, один подросток угрожал однокласснице. Полиция в пятницу заявила, что все участники инцидента были доставлены в территориальный отдел УМВД для выяснения обстоятельств произошедшего. СК региона организовал доследственную проверку по факту противоправных действий.
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"Председатель СК России поручил представить доклад о противоправных действиях детей мигрантов в Новгородской области", - говорится в сообщении.
Прокуратура оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность органов и учреждений системы профилактики, в том числе школы.
Многодетный отец школьника, который обмотался флагом и угрожал своей однокласснице, записал видео с извинениями, которое было выложено в соцсетях в субботу.
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"Приносим извинения и сожалеем о том, что угрожал наш сын своей однокласснице. Очень сожалеем, простите нас, пожалуйста. Мы любим Россию, вашу культуру, вашу историю и хотим в дальнейшем жить в России. У нас большая дружная семья. Извините нас, пожалуйста. Это для нас тоже неожиданно. У нас такое в первый раз", - сказал глава семейства в видеообращении.
Подросток - виновник инцидента - также извинился на видео и заверил, что "больше такого не повторится".