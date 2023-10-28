https://ria.ru/20231028/sk-1905820907.html

Бастрыкин взял под контроль инцидент с детьми мигрантов в школе

Бастрыкин взял под контроль инцидент с детьми мигрантов в школе - РИА Новости, 28.10.2023

Бастрыкин взял под контроль инцидент с детьми мигрантов в школе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по инциденту в школе с детьми мигрантов, семья извинилась, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T13:50

2023-10-28T13:50

2023-10-28T14:15

происшествия

россия

таджикистан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

школа

мигранты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903808681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98335544faa6745b506124aa209e4243.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по инциденту в школе с детьми мигрантов, семья извинилась, сообщает пресс-служба СК РФ. Ранее в соцсети "ВКонтакте" в группе "Свободный информационный портал Великий Новгород" было выложено видео инцидента, 15-летние дети принесли флаг Таджикистана в школу, один подросток угрожал однокласснице. Полиция в пятницу заявила, что все участники инцидента были доставлены в территориальный отдел УМВД для выяснения обстоятельств произошедшего. СК региона организовал доследственную проверку по факту противоправных действий. "Председатель СК России поручил представить доклад о противоправных действиях детей мигрантов в Новгородской области", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность органов и учреждений системы профилактики, в том числе школы. Многодетный отец школьника, который обмотался флагом и угрожал своей однокласснице, записал видео с извинениями, которое было выложено в соцсетях в субботу. "Приносим извинения и сожалеем о том, что угрожал наш сын своей однокласснице. Очень сожалеем, простите нас, пожалуйста. Мы любим Россию, вашу культуру, вашу историю и хотим в дальнейшем жить в России. У нас большая дружная семья. Извините нас, пожалуйста. Это для нас тоже неожиданно. У нас такое в первый раз", - сказал глава семейства в видеообращении. Подросток - виновник инцидента - также извинился на видео и заверил, что "больше такого не повторится".

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html

https://ria.ru/20231027/khamzaev-1905541201.html

россия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, таджикистан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), школа, мигранты