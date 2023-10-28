https://ria.ru/20231028/rubl-1905756644.html

Эксперт предупредил, куда заведет рубль упорное повышение ставки

Эксперт предупредил, куда заведет рубль упорное повышение ставки - РИА Новости, 28.10.2023

Эксперт предупредил, куда заведет рубль упорное повышение ставки

Повышение ключевой ставки Центробанка сразу на 2 процентных пункта несколько укрепило рубль, но отложенный эффект может проявиться ближе к концу зимы, рассказал РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T02:17

2023-10-28T02:17

2023-10-28T02:17

экономика

евгений миронюк

бкс мир инвестиций

ключевая ставка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Повышение ключевой ставки Центробанка сразу на 2 процентных пункта несколько укрепило рубль, но отложенный эффект может проявиться ближе к концу зимы, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.Он назвал весьма красноречивой реакцию рубля на четвертое по счету повышение ставки. Курс существенно укрепился с пробитием вниз уровня 93-93,3 рубля за доллар, сформированного в предыдущие дни.Данная тактика Центробанка, бесспорно, укрепит рубль и сделает вложения в него более интересными для инвесторов. Однако не факт, что это поможет пробить вниз уровень 90 рублей за доллар. Ведь на курс влияет не только монетарная политика регулятора, но и другие факторы."Сохраняю прогноз 90-100 рублей за доллар до конца года. Предпринятые меры призваны снизить волатильность и спекулятивный интерес тех, кто играет против рубля", — отметил Миронюк.Перспективы станут яснее, когда ключевая ставка выйдет на плато. Не исключено, что тогда в полной мере проявится отложенный эффект повышений – сократятся импорт, спрос и кредитование. Комплекс мер Банка России и правительства поможет стабилизировать инфляцию и валютный курс, заключил эксперт.

https://ria.ru/20231027/stavka-1905684141.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, евгений миронюк, бкс мир инвестиций, ключевая ставка