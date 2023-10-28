https://ria.ru/20231028/rubl-1905756644.html
Эксперт предупредил, куда заведет рубль упорное повышение ставки
Эксперт предупредил, куда заведет рубль упорное повышение ставки - РИА Новости, 28.10.2023
Эксперт предупредил, куда заведет рубль упорное повышение ставки
Повышение ключевой ставки Центробанка сразу на 2 процентных пункта несколько укрепило рубль, но отложенный эффект может проявиться ближе к концу зимы, рассказал РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T02:17
2023-10-28T02:17
2023-10-28T02:17
экономика
евгений миронюк
бкс мир инвестиций
ключевая ставка
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Повышение ключевой ставки Центробанка сразу на 2 процентных пункта несколько укрепило рубль, но отложенный эффект может проявиться ближе к концу зимы, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.Он назвал весьма красноречивой реакцию рубля на четвертое по счету повышение ставки. Курс существенно укрепился с пробитием вниз уровня 93-93,3 рубля за доллар, сформированного в предыдущие дни.Данная тактика Центробанка, бесспорно, укрепит рубль и сделает вложения в него более интересными для инвесторов. Однако не факт, что это поможет пробить вниз уровень 90 рублей за доллар. Ведь на курс влияет не только монетарная политика регулятора, но и другие факторы."Сохраняю прогноз 90-100 рублей за доллар до конца года. Предпринятые меры призваны снизить волатильность и спекулятивный интерес тех, кто играет против рубля", — отметил Миронюк.Перспективы станут яснее, когда ключевая ставка выйдет на плато. Не исключено, что тогда в полной мере проявится отложенный эффект повышений – сократятся импорт, спрос и кредитование. Комплекс мер Банка России и правительства поможет стабилизировать инфляцию и валютный курс, заключил эксперт.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евгений миронюк, бкс мир инвестиций, ключевая ставка
Экономика, Евгений Миронюк, БКС Мир инвестиций, Ключевая ставка
Эксперт предупредил, куда заведет рубль упорное повышение ставки
Эксперт Миронюк предупредил об отложенном эффекте повышения ключевой ставки ЦБ
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Повышение ключевой ставки Центробанка сразу на 2 процентных пункта несколько укрепило рубль, но отложенный эффект может проявиться ближе к концу зимы, рассказал агентству "Прайм"
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Он назвал весьма красноречивой реакцию рубля на четвертое по счету повышение ставки. Курс существенно укрепился с пробитием вниз уровня 93-93,3 рубля за доллар, сформированного в предыдущие дни.
Данная тактика Центробанка, бесспорно, укрепит рубль и сделает вложения в него более интересными для инвесторов. Однако не факт, что это поможет пробить вниз уровень 90 рублей за доллар. Ведь на курс влияет не только монетарная политика регулятора, но и другие факторы.
«
"Сохраняю прогноз 90-100 рублей за доллар до конца года. Предпринятые меры призваны снизить волатильность и спекулятивный интерес тех, кто играет против рубля", — отметил Миронюк.
Перспективы станут яснее, когда ключевая ставка выйдет на плато. Не исключено, что тогда в полной мере проявится отложенный эффект повышений – сократятся импорт, спрос и кредитование. Комплекс мер Банка России и правительства поможет стабилизировать инфляцию и валютный курс, заключил эксперт.
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