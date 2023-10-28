Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредил, куда заведет рубль упорное повышение ставки - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/rubl-1905756644.html
Эксперт предупредил, куда заведет рубль упорное повышение ставки
Эксперт предупредил, куда заведет рубль упорное повышение ставки - РИА Новости, 28.10.2023
Эксперт предупредил, куда заведет рубль упорное повышение ставки
Повышение ключевой ставки Центробанка сразу на 2 процентных пункта несколько укрепило рубль, но отложенный эффект может проявиться ближе к концу зимы, рассказал РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T02:17
2023-10-28T02:17
экономика
евгений миронюк
бкс мир инвестиций
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Повышение ключевой ставки Центробанка сразу на 2 процентных пункта несколько укрепило рубль, но отложенный эффект может проявиться ближе к концу зимы, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.Он назвал весьма красноречивой реакцию рубля на четвертое по счету повышение ставки. Курс существенно укрепился с пробитием вниз уровня 93-93,3 рубля за доллар, сформированного в предыдущие дни.Данная тактика Центробанка, бесспорно, укрепит рубль и сделает вложения в него более интересными для инвесторов. Однако не факт, что это поможет пробить вниз уровень 90 рублей за доллар. Ведь на курс влияет не только монетарная политика регулятора, но и другие факторы."Сохраняю прогноз 90-100 рублей за доллар до конца года. Предпринятые меры призваны снизить волатильность и спекулятивный интерес тех, кто играет против рубля", — отметил Миронюк.Перспективы станут яснее, когда ключевая ставка выйдет на плато. Не исключено, что тогда в полной мере проявится отложенный эффект повышений – сократятся импорт, спрос и кредитование. Комплекс мер Банка России и правительства поможет стабилизировать инфляцию и валютный курс, заключил эксперт.
https://ria.ru/20231027/stavka-1905684141.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_630:0:5370:3555_1920x0_80_0_0_0a5153cf8fbf811bfbc46c0c36f252e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евгений миронюк, бкс мир инвестиций, ключевая ставка
Экономика, Евгений Миронюк, БКС Мир инвестиций, Ключевая ставка
Эксперт предупредил, куда заведет рубль упорное повышение ставки

Эксперт Миронюк предупредил об отложенном эффекте повышения ключевой ставки ЦБ

© Depositphotos.com / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Depositphotos.com / valphoto
Курс рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Повышение ключевой ставки Центробанка сразу на 2 процентных пункта несколько укрепило рубль, но отложенный эффект может проявиться ближе к концу зимы, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Он назвал весьма красноречивой реакцию рубля на четвертое по счету повышение ставки. Курс существенно укрепился с пробитием вниз уровня 93-93,3 рубля за доллар, сформированного в предыдущие дни.
Данная тактика Центробанка, бесспорно, укрепит рубль и сделает вложения в него более интересными для инвесторов. Однако не факт, что это поможет пробить вниз уровень 90 рублей за доллар. Ведь на курс влияет не только монетарная политика регулятора, но и другие факторы.
«
"Сохраняю прогноз 90-100 рублей за доллар до конца года. Предпринятые меры призваны снизить волатильность и спекулятивный интерес тех, кто играет против рубля", — отметил Миронюк.
Перспективы станут яснее, когда ключевая ставка выйдет на плато. Не исключено, что тогда в полной мере проявится отложенный эффект повышений – сократятся импорт, спрос и кредитование. Комплекс мер Банка России и правительства поможет стабилизировать инфляцию и валютный курс, заключил эксперт.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Набиуллина пояснила, как ключевая ставка влияет на цены
Вчера, 16:43
 
ЭкономикаЕвгений МиронюкБКС Мир инвестицийКлючевая ставка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала