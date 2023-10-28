https://ria.ru/20231028/putin-1905793063.html

В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине

В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине - РИА Новости, 28.10.2023

В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине

Президент России Владимир Путин чувствует, что конфликт на Украине складывается в его пользу, заявила бывший директор по России в Совете национальной... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T10:31

2023-10-28T10:31

2023-10-28T12:27

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин чувствует, что конфликт на Украине складывается в его пользу, заявила бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл в интервью Foreign Policy."Противостояние становится внутренней проблемой для многих стран. И поэтому Путин считает, что это станет ключом к подрыву поддержки Киева и к тому, что все более негативное восприятие войны в западном обществе подтолкнет к началу переговоров на условиях России", — сказала она. Хилл отметила, что в американском бюджете конфликты на Украине и на Ближнем Востоке объединены, и в этой ситуации Киев не знает, как сориентироваться. По ее мнению, Запад стал жертвой завышенных ожиданий относительно того, что на самом деле могли сделать украинцы во время контрнаступления. "Нам нужен был более разумный разговор о возможностях украинских военных. Россияне действительно закрепились. Сотни километров противотанковой обороны и мин", — сказала Хилл. Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905784437.html

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, нато, россия, сша