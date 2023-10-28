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В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 28.10.2023 (обновлено: 12:27 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/putin-1905793063.html
В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине
В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине - РИА Новости, 28.10.2023
В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине
Президент России Владимир Путин чувствует, что конфликт на Украине складывается в его пользу, заявила бывший директор по России в Совете национальной... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T10:31
2023-10-28T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин чувствует, что конфликт на Украине складывается в его пользу, заявила бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл в интервью Foreign Policy."Противостояние становится внутренней проблемой для многих стран. И поэтому Путин считает, что это станет ключом к подрыву поддержки Киева и к тому, что все более негативное восприятие войны в западном обществе подтолкнет к началу переговоров на условиях России", — сказала она. Хилл отметила, что в американском бюджете конфликты на Украине и на Ближнем Востоке объединены, и в этой ситуации Киев не знает, как сориентироваться. По ее мнению, Запад стал жертвой завышенных ожиданий относительно того, что на самом деле могли сделать украинцы во время контрнаступления. "Нам нужен был более разумный разговор о возможностях украинских военных. Россияне действительно закрепились. Сотни километров противотанковой обороны и мин", — сказала Хилл. Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905784437.html
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, нато, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, НАТО, Россия, США
В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине

Экс-чиновница Белого дома Хилл: конфликт на Украине складывается в пользу Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин чувствует, что конфликт на Украине складывается в его пользу, заявила бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл в интервью Foreign Policy.

"Противостояние становится внутренней проблемой для многих стран. И поэтому Путин считает, что это станет ключом к подрыву поддержки Киева и к тому, что все более негативное восприятие войны в западном обществе подтолкнет к началу переговоров на условиях России", — сказала она.
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Хилл отметила, что в американском бюджете конфликты на Украине и на Ближнем Востоке объединены, и в этой ситуации Киев не знает, как сориентироваться.
По ее мнению, Запад стал жертвой завышенных ожиданий относительно того, что на самом деле могли сделать украинцы во время контрнаступления.
"Нам нужен был более разумный разговор о возможностях украинских военных. Россияне действительно закрепились. Сотни километров противотанковой обороны и мин", — сказала Хилл.

Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаНАТОРоссияСША
 
 
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