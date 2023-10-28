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Песня для белухи и рыба для крокодила. Секреты фотосъемки диких животных - РИА Новости, 28.10.2023
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Туризм
 
08:00 28.10.2023 (обновлено: 08:07 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/puteshestviya-1905582535.html
Песня для белухи и рыба для крокодила. Секреты фотосъемки диких животных
Песня для белухи и рыба для крокодила. Секреты фотосъемки диких животных - РИА Новости, 28.10.2023
Песня для белухи и рыба для крокодила. Секреты фотосъемки диких животных
Спеть белухам на Соловках, запечатлеть игры медведей на Камчатке, поплавать со слоном на Андаманских островах, увидеть "тролля" в Териберке — фотографу Михаилу... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T08:00
2023-10-28T08:07
туризм
туризм
фото
фото - туризм
животные
достопримечательности
камчатка
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Спеть белухам на Соловках, запечатлеть игры медведей на Камчатке, поплавать со слоном на Андаманских островах, увидеть "тролля" в Териберке — фотографу Михаилу Коростелеву, охотящемуся за редкими кадрами, скучать не приходится. Недавно одна из его работ победила в главном конкурсе съемок дикой природы Wildlife Photographer of the Year в Лондоне — это аналог "Оскара" у профессионалов. Как снимки животных в естественной среде могут стать научной сенсацией и зачем исполнять детские мечты — в фотоленте РИА Новости.
камчатка
мексика
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Песня для белухи и рыба для крокодила. Секреты фотосъемки диких животных

Россиянин, получивший "Оскар" в мире фотографии, раскрыл секреты съемки животных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Спеть белухам на Соловках, запечатлеть игры медведей на Камчатке, поплавать со слоном на Андаманских островах, увидеть "тролля" в Териберке — фотографу Михаилу Коростелеву, охотящемуся за редкими кадрами, скучать не приходится. Недавно одна из его работ победила в главном конкурсе съемок дикой природы Wildlife Photographer of the Year в Лондоне — это аналог "Оскара" у профессионалов. Как снимки животных в естественной среде могут стать научной сенсацией и зачем исполнять детские мечты — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Mike Korostelev/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Михаил снимает дикую природу больше десяти лет, но в таком престижном конкурсе победил впервые. "До этого никто не фотографировал гигантов под водой, — рассказывает он. — Этот кадр — не случайность. Я несколько недель наблюдал в ЮАР за семьей бегемотов, изучал их повадки и только после этого отважился зайти к ним в воду".

Несмотря на свой забавный облик, гиппопотамы считаются самыми опасными травоядными в Африке.

"Я приберег этот снимок для самого престижного конкурса", — признался фотограф. И не прогадал.

Работа фотографа Михаила Коростелева Питомник бегемотов, победившая в конкурсе Wildlife Photographer of the Year 2023

Михаил снимает дикую природу больше десяти лет, но в таком престижном конкурсе победил впервые. "До этого никто не фотографировал гигантов под водой, — рассказывает он. — Этот кадр — не случайность. Я несколько недель наблюдал в ЮАР за семьей бегемотов, изучал их повадки и только после этого отважился зайти к ним в воду".

Несмотря на свой забавный облик, гиппопотамы считаются самыми опасными травоядными в Африке.

"Я приберег этот снимок для самого престижного конкурса", — признался фотограф. И не прогадал.

© Фото : Mike Korostelev/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
1 из 14
© Фото : Михаил Коростелев

Эту белуху Коростелев сфотографировал на Соловецких островах.

Недалеко от берега, около Белужьего мыса, есть естественный бассейн — мелководный и песчаный, где во время отлива вода хорошо прогревается. Самки приводят туда своих детенышей.

В этом году там установили фотоловушку.

"Необычное устройство привлекло внимание млекопитающих. Они разглядывали его, грызли, смотрели в линзе камеры на собственное отражение. В итоге получились такие невероятные кадры", — объясняет фотограф.

Для него это не первый опыт общения с белухами. "Как-то я уже снимал их, даже пел им под водой. Они подплывали, слушали", — вспоминает Михаил.

Белухи

Эту белуху Коростелев сфотографировал на Соловецких островах.

Недалеко от берега, около Белужьего мыса, есть естественный бассейн — мелководный и песчаный, где во время отлива вода хорошо прогревается. Самки приводят туда своих детенышей.

В этом году там установили фотоловушку.

"Необычное устройство привлекло внимание млекопитающих. Они разглядывали его, грызли, смотрели в линзе камеры на собственное отражение. В итоге получились такие невероятные кадры", — объясняет фотограф.

Для него это не первый опыт общения с белухами. "Как-то я уже снимал их, даже пел им под водой. Они подплывали, слушали", — вспоминает Михаил.

© Фото : Михаил Коростелев
2 из 14
© Фото : Михаил Коростелев

На Камчатке он исполнил детскую мечту. Один 12-летний дайвер давно хотел сфотографироваться в окружении сивучей. Вместе с мальчиком отправились под воду и стали ждать.

"Я был уверен, что тюлени приплывут: они очень игривые по характеру", — рассказывает Михаил. Подросток был счастлив.

Сивучи — контактные животные. Почти не боятся пловцов.

"Правда, заигравшись, могут и ласты с маской попытаться снять с дайвера. А если цветной гидрокостюм, то из воды выйдешь в синяках — покусают", — добавляет фотограф.

Работа фотографа Михаила Коростелева

На Камчатке он исполнил детскую мечту. Один 12-летний дайвер давно хотел сфотографироваться в окружении сивучей. Вместе с мальчиком отправились под воду и стали ждать.

"Я был уверен, что тюлени приплывут: они очень игривые по характеру", — рассказывает Михаил. Подросток был счастлив.

Сивучи — контактные животные. Почти не боятся пловцов.

"Правда, заигравшись, могут и ласты с маской попытаться снять с дайвера. А если цветной гидрокостюм, то из воды выйдешь в синяках — покусают", — добавляет фотограф.

© Фото : Михаил Коростелев
3 из 14
© Фото : Михаил Коростелев

В Приморье, в бухте Врангеля, Коростелев снимал гренландских китов и косаток, которые на них нападают.

"Вокруг места, где мы жили, на сотни километров — тайга. На звериных тропах я ставил фотоловушки. В одной обнаружил амурского тигра, — говорит путешественник. — Это была научная сенсация: считалось, что их ареал обитания на 500 километров южнее".

Действительно, важная информация — самое северное наблюдение амурского тигра в истории.

Работа фотографа Михаила Коростелева

В Приморье, в бухте Врангеля, Коростелев снимал гренландских китов и косаток, которые на них нападают.

"Вокруг места, где мы жили, на сотни километров — тайга. На звериных тропах я ставил фотоловушки. В одной обнаружил амурского тигра, — говорит путешественник. — Это была научная сенсация: считалось, что их ареал обитания на 500 километров южнее".

Действительно, важная информация — самое северное наблюдение амурского тигра в истории.

© Фото : Михаил Коростелев
4 из 14
© Фото : Михаил Коростелев

"Северный тролль" — так назвал фотограф этот кадр, сделанный в поселке Териберка Мурманской области.

"Иногда природа создает такие скульптуры, которые сложно повторить человеку. В данном случае это просто скалы на берегу Баренцева моря, — объясняет Михаил. — Я специально пришел туда ночью и на широкоугольный объектив снимал это сказочное существо. Перевернул кадр — и пейзаж получился таким необычным".

Работа фотографа Михаила Коростелева

"Северный тролль" — так назвал фотограф этот кадр, сделанный в поселке Териберка Мурманской области.

"Иногда природа создает такие скульптуры, которые сложно повторить человеку. В данном случае это просто скалы на берегу Баренцева моря, — объясняет Михаил. — Я специально пришел туда ночью и на широкоугольный объектив снимал это сказочное существо. Перевернул кадр — и пейзаж получился таким необычным".

© Фото : Михаил Коростелев
5 из 14
© Фото : Михаил Коростелев

Горбатых китов фотограф застал у побережья Королевства Тонга, где они живут с июня по октябрь. Самки там рожают и вскармливают детенышей перед дорогой домой, в Антарктиду.

"Киты в это время мало что едят — нет подходящей пищи, теряют в весе до десяти тонн, а потом возвращаются к Южному полюсу, чтобы нагулять жир перед очередной миграцией в теплые воды", — рассказывает путешественник.

Киты — любопытные. Фридайвер и гид из Австралии ныряли к ним поближе, уточняет он.

Любопытные киты

Горбатых китов фотограф застал у побережья Королевства Тонга, где они живут с июня по октябрь. Самки там рожают и вскармливают детенышей перед дорогой домой, в Антарктиду.

"Киты в это время мало что едят — нет подходящей пищи, теряют в весе до десяти тонн, а потом возвращаются к Южному полюсу, чтобы нагулять жир перед очередной миграцией в теплые воды", — рассказывает путешественник.

Киты — любопытные. Фридайвер и гид из Австралии ныряли к ним поближе, уточняет он.

© Фото : Михаил Коростелев
6 из 14
© Фото : Михаил Коростелев

Медведей на Камчатке Коростелев снимал с 2015 по 2018 год, приезжал туда на месяц.

"Кадр сделан на дистанционную камеру, которую я положил там, где рыбачат хищники. В какой-то момент медвежата нашли аппаратуру, принялись с ней играть", — говорит фотограф.

Медвежонок из-под воды

Медведей на Камчатке Коростелев снимал с 2015 по 2018 год, приезжал туда на месяц.

"Кадр сделан на дистанционную камеру, которую я положил там, где рыбачат хищники. В какой-то момент медвежата нашли аппаратуру, принялись с ней играть", — говорит фотограф.

© Фото : Михаил Коростелев
7 из 14
© Фото : Михаил Коростелев

Синюю акулу Коростелеву удалось запечатлеть в ЮАР, недалеко от Кейптауна.

"С ними нырять не так опасно, как считается: на людей они нападают только по ошибке", — отмечает путешественник.

С этой акулой он встретился примерно в 50 километрах от берега.

Работа фотографа Михаила Коростелева

Синюю акулу Коростелеву удалось запечатлеть в ЮАР, недалеко от Кейптауна.

"С ними нырять не так опасно, как считается: на людей они нападают только по ошибке", — отмечает путешественник.

С этой акулой он встретился примерно в 50 километрах от берега.

© Фото : Михаил Коростелев
8 из 14
© Фото : Михаил Коростелев

Слона, которого Михаил фотографировал в 2013-м, зовут Раджан. Последний из поколения, использовавшегося на Андаманских островах для переправки бревен по морю.

"Раджану было 63 года, и раз в неделю его водили купаться. Я с ним поплавал, а через пару лет слон умер от старости", — вспоминает фотограф.

Портрет слона под водой

Слона, которого Михаил фотографировал в 2013-м, зовут Раджан. Последний из поколения, использовавшегося на Андаманских островах для переправки бревен по морю.

"Раджану было 63 года, и раз в неделю его водили купаться. Я с ним поплавал, а через пару лет слон умер от старости", — вспоминает фотограф.

© Фото : Михаил Коростелев
9 из 14
© Фото : Михаил Коростелев

Морского крокодила — самую крупную из ныне живущих рептилий, чья длина может достигать шести метров, — Михаил снял в Карибском море.

"Я выманивал его рыбкой из мангровых зарослей", — уточняет он.

Работа фотографа Михаила Коростелева

Морского крокодила — самую крупную из ныне живущих рептилий, чья длина может достигать шести метров, — Михаил снял в Карибском море.

"Я выманивал его рыбкой из мангровых зарослей", — уточняет он.

© Фото : Михаил Коростелев
10 из 14
© Фото : Михаил Коростелев

Сардины и марлин плавают в Тихом океане, недалеко от Нижней Калифорнии — северного штата Мексики.

"Там собираются огромные косяки рыб. Дельфины и морские котики отделяют большие группы сардин, плывут рядом и потихоньку их поедают. Тут же охотятся марлины, морские львы и даже полосатиковые киты", — объясняет фотограф.

Работа фотографа Михаила Коростелева

Сардины и марлин плавают в Тихом океане, недалеко от Нижней Калифорнии — северного штата Мексики.

"Там собираются огромные косяки рыб. Дельфины и морские котики отделяют большие группы сардин, плывут рядом и потихоньку их поедают. Тут же охотятся марлины, морские львы и даже полосатиковые киты", — объясняет фотограф.

© Фото : Михаил Коростелев
11 из 14
© Фото : Михаил Коростелев

Это морж на Чукотке, в районе села Ванкарем.

Летом там огромное лежбище этих животных, приплывает несколько тысяч особей.

"Однажды я шел мимо пляжа, увидел моржа. Он воткнул бивни в песок, крепко спал, и я сделал этот кадр", — говорит Коростелев.

Морж

Это морж на Чукотке, в районе села Ванкарем.

Летом там огромное лежбище этих животных, приплывает несколько тысяч особей.

"Однажды я шел мимо пляжа, увидел моржа. Он воткнул бивни в песок, крепко спал, и я сделал этот кадр", — говорит Коростелев.

© Фото : Михаил Коростелев
12 из 14
© Фото : Михаил Коростелев

"Морского котика я сфотографировал в Южной Африке. Они очень любопытные, близко подплывают, охотно позируют, пускают пузыри. С ними можно нырять, играться", — объясняет путешественник.

Работа фотографа Михаила Коростелева

"Морского котика я сфотографировал в Южной Африке. Они очень любопытные, близко подплывают, охотно позируют, пускают пузыри. С ними можно нырять, играться", — объясняет путешественник.

© Фото : Михаил Коростелев
13 из 14
© Фото : Михаил Коростелев

Огромные стаи мобулов, относящихся к семейству орляковых скатов, запечатлены в Мексике.

"Эти существа похожи на мант. Они мигрируют, и это невероятное зрелище", — отмечает Коростелев.

Работа фотографа Михаила Коростелева

Огромные стаи мобулов, относящихся к семейству орляковых скатов, запечатлены в Мексике.

"Эти существа похожи на мант. Они мигрируют, и это невероятное зрелище", — отмечает Коростелев.

© Фото : Михаил Коростелев
14 из 14
 
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