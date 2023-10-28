Песня для белухи и рыба для крокодила. Секреты фотосъемки диких животных

Михаил снимает дикую природу больше десяти лет, но в таком престижном конкурсе победил впервые. "До этого никто не фотографировал гигантов под водой, — рассказывает он. — Этот кадр — не случайность. Я несколько недель наблюдал в ЮАР за семьей бегемотов, изучал их повадки и только после этого отважился зайти к ним в воду".

Несмотря на свой забавный облик, гиппопотамы считаются самыми опасными травоядными в Африке.

"Я приберег этот снимок для самого престижного конкурса", — признался фотограф. И не прогадал.