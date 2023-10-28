Песня для белухи и рыба для крокодила. Секреты фотосъемки диких животных

Россиянин, получивший "Оскар" в мире фотографии, раскрыл секреты съемки животных
Михаил снимает дикую природу больше десяти лет, но в таком престижном конкурсе победил впервые. "До этого никто не фотографировал гигантов под водой, — рассказывает он. — Этот кадр — не случайность. Я несколько недель наблюдал в ЮАР за семьей бегемотов, изучал их повадки и только после этого отважился зайти к ним в воду".
Несмотря на свой забавный облик, гиппопотамы считаются самыми опасными травоядными в Африке.
"Я приберег этот снимок для самого престижного конкурса", — признался фотограф. И не прогадал.
Михаил снимает дикую природу больше десяти лет, но в таком престижном конкурсе победил впервые. "До этого никто не фотографировал гигантов под водой, — рассказывает он. — Этот кадр — не случайность. Я несколько недель наблюдал в ЮАР за семьей бегемотов, изучал их повадки и только после этого отважился зайти к ним в воду".
Несмотря на свой забавный облик, гиппопотамы считаются самыми опасными травоядными в Африке.
"Я приберег этот снимок для самого престижного конкурса", — признался фотограф. И не прогадал.
Эту белуху Коростелев сфотографировал на Соловецких островах.
Недалеко от берега, около Белужьего мыса, есть естественный бассейн — мелководный и песчаный, где во время отлива вода хорошо прогревается. Самки приводят туда своих детенышей.
В этом году там установили фотоловушку.
"Необычное устройство привлекло внимание млекопитающих. Они разглядывали его, грызли, смотрели в линзе камеры на собственное отражение. В итоге получились такие невероятные кадры", — объясняет фотограф.
Для него это не первый опыт общения с белухами. "Как-то я уже снимал их, даже пел им под водой. Они подплывали, слушали", — вспоминает Михаил.
Эту белуху Коростелев сфотографировал на Соловецких островах.
Недалеко от берега, около Белужьего мыса, есть естественный бассейн — мелководный и песчаный, где во время отлива вода хорошо прогревается. Самки приводят туда своих детенышей.
В этом году там установили фотоловушку.
"Необычное устройство привлекло внимание млекопитающих. Они разглядывали его, грызли, смотрели в линзе камеры на собственное отражение. В итоге получились такие невероятные кадры", — объясняет фотограф.
Для него это не первый опыт общения с белухами. "Как-то я уже снимал их, даже пел им под водой. Они подплывали, слушали", — вспоминает Михаил.
На Камчатке он исполнил детскую мечту. Один 12-летний дайвер давно хотел сфотографироваться в окружении сивучей. Вместе с мальчиком отправились под воду и стали ждать.
"Я был уверен, что тюлени приплывут: они очень игривые по характеру", — рассказывает Михаил. Подросток был счастлив.
Сивучи — контактные животные. Почти не боятся пловцов.
"Правда, заигравшись, могут и ласты с маской попытаться снять с дайвера. А если цветной гидрокостюм, то из воды выйдешь в синяках — покусают", — добавляет фотограф.
На Камчатке он исполнил детскую мечту. Один 12-летний дайвер давно хотел сфотографироваться в окружении сивучей. Вместе с мальчиком отправились под воду и стали ждать.
"Я был уверен, что тюлени приплывут: они очень игривые по характеру", — рассказывает Михаил. Подросток был счастлив.
Сивучи — контактные животные. Почти не боятся пловцов.
"Правда, заигравшись, могут и ласты с маской попытаться снять с дайвера. А если цветной гидрокостюм, то из воды выйдешь в синяках — покусают", — добавляет фотограф.
В Приморье, в бухте Врангеля, Коростелев снимал гренландских китов и косаток, которые на них нападают.
"Вокруг места, где мы жили, на сотни километров — тайга. На звериных тропах я ставил фотоловушки. В одной обнаружил амурского тигра, — говорит путешественник. — Это была научная сенсация: считалось, что их ареал обитания на 500 километров южнее".
Действительно, важная информация — самое северное наблюдение амурского тигра в истории.
В Приморье, в бухте Врангеля, Коростелев снимал гренландских китов и косаток, которые на них нападают.
"Вокруг места, где мы жили, на сотни километров — тайга. На звериных тропах я ставил фотоловушки. В одной обнаружил амурского тигра, — говорит путешественник. — Это была научная сенсация: считалось, что их ареал обитания на 500 километров южнее".
Действительно, важная информация — самое северное наблюдение амурского тигра в истории.
"Северный тролль" — так назвал фотограф этот кадр, сделанный в поселке Териберка Мурманской области.
"Иногда природа создает такие скульптуры, которые сложно повторить человеку. В данном случае это просто скалы на берегу Баренцева моря, — объясняет Михаил. — Я специально пришел туда ночью и на широкоугольный объектив снимал это сказочное существо. Перевернул кадр — и пейзаж получился таким необычным".
"Северный тролль" — так назвал фотограф этот кадр, сделанный в поселке Териберка Мурманской области.
"Иногда природа создает такие скульптуры, которые сложно повторить человеку. В данном случае это просто скалы на берегу Баренцева моря, — объясняет Михаил. — Я специально пришел туда ночью и на широкоугольный объектив снимал это сказочное существо. Перевернул кадр — и пейзаж получился таким необычным".
Горбатых китов фотограф застал у побережья Королевства Тонга, где они живут с июня по октябрь. Самки там рожают и вскармливают детенышей перед дорогой домой, в Антарктиду.
"Киты в это время мало что едят — нет подходящей пищи, теряют в весе до десяти тонн, а потом возвращаются к Южному полюсу, чтобы нагулять жир перед очередной миграцией в теплые воды", — рассказывает путешественник.
Киты — любопытные. Фридайвер и гид из Австралии ныряли к ним поближе, уточняет он.
Горбатых китов фотограф застал у побережья Королевства Тонга, где они живут с июня по октябрь. Самки там рожают и вскармливают детенышей перед дорогой домой, в Антарктиду.
"Киты в это время мало что едят — нет подходящей пищи, теряют в весе до десяти тонн, а потом возвращаются к Южному полюсу, чтобы нагулять жир перед очередной миграцией в теплые воды", — рассказывает путешественник.
Киты — любопытные. Фридайвер и гид из Австралии ныряли к ним поближе, уточняет он.
Медведей на Камчатке Коростелев снимал с 2015 по 2018 год, приезжал туда на месяц.
"Кадр сделан на дистанционную камеру, которую я положил там, где рыбачат хищники. В какой-то момент медвежата нашли аппаратуру, принялись с ней играть", — говорит фотограф.
Медведей на Камчатке Коростелев снимал с 2015 по 2018 год, приезжал туда на месяц.
"Кадр сделан на дистанционную камеру, которую я положил там, где рыбачат хищники. В какой-то момент медвежата нашли аппаратуру, принялись с ней играть", — говорит фотограф.
Синюю акулу Коростелеву удалось запечатлеть в ЮАР, недалеко от Кейптауна.
"С ними нырять не так опасно, как считается: на людей они нападают только по ошибке", — отмечает путешественник.
С этой акулой он встретился примерно в 50 километрах от берега.
Синюю акулу Коростелеву удалось запечатлеть в ЮАР, недалеко от Кейптауна.
"С ними нырять не так опасно, как считается: на людей они нападают только по ошибке", — отмечает путешественник.
С этой акулой он встретился примерно в 50 километрах от берега.
Слона, которого Михаил фотографировал в 2013-м, зовут Раджан. Последний из поколения, использовавшегося на Андаманских островах для переправки бревен по морю.
"Раджану было 63 года, и раз в неделю его водили купаться. Я с ним поплавал, а через пару лет слон умер от старости", — вспоминает фотограф.
Слона, которого Михаил фотографировал в 2013-м, зовут Раджан. Последний из поколения, использовавшегося на Андаманских островах для переправки бревен по морю.
"Раджану было 63 года, и раз в неделю его водили купаться. Я с ним поплавал, а через пару лет слон умер от старости", — вспоминает фотограф.
Морского крокодила — самую крупную из ныне живущих рептилий, чья длина может достигать шести метров, — Михаил снял в Карибском море.
"Я выманивал его рыбкой из мангровых зарослей", — уточняет он.
Морского крокодила — самую крупную из ныне живущих рептилий, чья длина может достигать шести метров, — Михаил снял в Карибском море.
"Я выманивал его рыбкой из мангровых зарослей", — уточняет он.
Сардины и марлин плавают в Тихом океане, недалеко от Нижней Калифорнии — северного штата Мексики.
"Там собираются огромные косяки рыб. Дельфины и морские котики отделяют большие группы сардин, плывут рядом и потихоньку их поедают. Тут же охотятся марлины, морские львы и даже полосатиковые киты", — объясняет фотограф.
Сардины и марлин плавают в Тихом океане, недалеко от Нижней Калифорнии — северного штата Мексики.
"Там собираются огромные косяки рыб. Дельфины и морские котики отделяют большие группы сардин, плывут рядом и потихоньку их поедают. Тут же охотятся марлины, морские львы и даже полосатиковые киты", — объясняет фотограф.
Это морж на Чукотке, в районе села Ванкарем.
Летом там огромное лежбище этих животных, приплывает несколько тысяч особей.
"Однажды я шел мимо пляжа, увидел моржа. Он воткнул бивни в песок, крепко спал, и я сделал этот кадр", — говорит Коростелев.
Это морж на Чукотке, в районе села Ванкарем.
Летом там огромное лежбище этих животных, приплывает несколько тысяч особей.
"Однажды я шел мимо пляжа, увидел моржа. Он воткнул бивни в песок, крепко спал, и я сделал этот кадр", — говорит Коростелев.
"Морского котика я сфотографировал в Южной Африке. Они очень любопытные, близко подплывают, охотно позируют, пускают пузыри. С ними можно нырять, играться", — объясняет путешественник.
"Морского котика я сфотографировал в Южной Африке. Они очень любопытные, близко подплывают, охотно позируют, пускают пузыри. С ними можно нырять, играться", — объясняет путешественник.
Огромные стаи мобулов, относящихся к семейству орляковых скатов, запечатлены в Мексике.
"Эти существа похожи на мант. Они мигрируют, и это невероятное зрелище", — отмечает Коростелев.
Огромные стаи мобулов, относящихся к семейству орляковых скатов, запечатлены в Мексике.
"Эти существа похожи на мант. Они мигрируют, и это невероятное зрелище", — отмечает Коростелев.