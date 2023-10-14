https://ria.ru/20231014/puteshestviya-1902631569.html

Россиянин, получивший "Оскар" в мире фотографии, рассказал о своем снимке

Россиянин, получивший "Оскар" в мире фотографии, рассказал о своем снимке - РИА Новости, 14.10.2023

Россиянин, получивший "Оскар" в мире фотографии, рассказал о своем снимке

Россиянин Михаил Коростелев, ставший победителем самого престижного в мире конкурса среди фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year, рассказал... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T06:47

2023-10-14T06:47

2023-10-14T17:26

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россиянин Михаил Коростелев, ставший победителем самого престижного в мире конкурса среди фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year, рассказал РИА Новости о том, как сделал победный снимок."Победить в этом соревновании — как получить "Оскар", — объясняет Коростелев. — Это самый главный в мире конкурс кадров дикой природы. Его проводит Музей естественной истории в Лондоне, и все фотографы специально берегут для него лучшие кадры".Михаил снимает дикую природу больше десяти лет, но тут победил впервые. Его работа "Питомник бегемотов" стала лучшей в номинации "Под водой"."До этого никто не снимал гигантов под водой, — рассказывает Коростелев. — Кадр, который я сделал, — не случайность. Сначала я нашел в ЮАР озеро с прозрачной водой. Потом несколько недель наблюдал за семьей бегемотов, снимал их на подводный дрон, изучал их реакцию и только после этого решил, что могу зайти к ним в воду".Михаил рассказывает: он был уверен, что это безопасно, "несмотря на то, что у этих зверей репутация кровожадных и беспощадных убийц, которые, когда видят человека рядом, нападают и перекусывают его пополам"."Так случилось, что победный кадр я сделал, когда был в этом месте проездом с друзьями на лодке, не планировал заходить в воду, — вспоминает фотограф. — Я увидел самку с детенышами, за минуту подошел к бегемотам, сделал кадр, они поплыли в сторону, а я вернулся на лодку. И экспресс-съемка принесла мне победу в самом престижном конкурсе".Коростелев говорит, что сразу понял, что получившийся кадр "выстрелит". "Я приберег его для самого престижного конкурса, зная, что он выиграет", — говорит фотограф. Так и случилось.

https://ria.ru/20231013/puteshestviya-1902364812.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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