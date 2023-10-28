https://ria.ru/20231028/peregovory-1905814032.html
В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам
В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам - РИА Новости, 28.10.2023
В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам
В переговорах по освобождению находящихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников сейчас нет никакого прогресса, заявил РИА Новости член политбюро и... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T13:06
2023-10-28T13:06
2023-10-28T13:06
в мире
муса абу марзук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904525712_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_1c2f1f0dcd88fdea81bf8c662554378c.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В переговорах по освобождению находящихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников сейчас нет никакого прогресса, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук"Нет, это неправда", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли есть прогресс в переговорах об освобождении заложников.Он отметил, что с 10 октября "переговоры об освобождении задержанных заложников были начаты западными, региональными и международными представителями".По его словам, "десятки западных и региональных делегатов приезжали к нам (ХАМАС) требовать освобождения задержанных - катарцы, египтяне, норвежцы, итальянцы, китайцы и представители многих других стран".
https://ria.ru/20231027/mkkk-1905744575.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904525712_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_384e7f8e1947f9cc01ea712fb64316a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам
Член ХАМАС Абу Марзук: в переговорах по освобождению заложников нет прогресса
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В переговорах по освобождению находящихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников сейчас нет никакого прогресса, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук
«
"Нет, это неправда", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли есть прогресс в переговорах об освобождении заложников.
Он отметил, что с 10 октября "переговоры об освобождении задержанных заложников были начаты западными, региональными и международными представителями".
По его словам, "десятки западных и региональных делегатов приезжали к нам (ХАМАС) требовать освобождения задержанных - катарцы, египтяне, норвежцы, итальянцы, китайцы и представители многих других стран".
МККК запросил доступ к заложникам ХАМАС