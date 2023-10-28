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В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам - РИА Новости, 28.10.2023
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13:06 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/peregovory-1905814032.html
В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам
В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам - РИА Новости, 28.10.2023
В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам
В переговорах по освобождению находящихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников сейчас нет никакого прогресса, заявил РИА Новости член политбюро и... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T13:06
2023-10-28T13:06
в мире
муса абу марзук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В переговорах по освобождению находящихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников сейчас нет никакого прогресса, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук"Нет, это неправда", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли есть прогресс в переговорах об освобождении заложников.Он отметил, что с 10 октября "переговоры об освобождении задержанных заложников были начаты западными, региональными и международными представителями".По его словам, "десятки западных и региональных делегатов приезжали к нам (ХАМАС) требовать освобождения задержанных - катарцы, египтяне, норвежцы, итальянцы, китайцы и представители многих других стран".
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в мире, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам

Член ХАМАС Абу Марзук: в переговорах по освобождению заложников нет прогресса

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастница митинга в центре Тель-Авива выступает за обмен захваченных на юге Израиля заложников группировкой ХАМАС
Участница митинга в центре Тель-Авива выступает за обмен захваченных на юге Израиля заложников группировкой ХАМАС - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Участница митинга в центре Тель-Авива выступает за обмен захваченных на юге Израиля заложников группировкой ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В переговорах по освобождению находящихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников сейчас нет никакого прогресса, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук
«
"Нет, это неправда", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли есть прогресс в переговорах об освобождении заложников.
Он отметил, что с 10 октября "переговоры об освобождении задержанных заложников были начаты западными, региональными и международными представителями".
По его словам, "десятки западных и региональных делегатов приезжали к нам (ХАМАС) требовать освобождения задержанных - катарцы, египтяне, норвежцы, итальянцы, китайцы и представители многих других стран".
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В миреМуса Абу МарзукХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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