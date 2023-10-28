https://ria.ru/20231028/peregovory-1905814032.html

В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам

В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам - РИА Новости, 28.10.2023

В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам

В переговорах по освобождению находящихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников сейчас нет никакого прогресса, заявил РИА Новости член политбюро и... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T13:06

2023-10-28T13:06

2023-10-28T13:06

в мире

муса абу марзук

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В переговорах по освобождению находящихся в плену у движения ХАМАС израильских заложников сейчас нет никакого прогресса, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук"Нет, это неправда", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли есть прогресс в переговорах об освобождении заложников.Он отметил, что с 10 октября "переговоры об освобождении задержанных заложников были начаты западными, региональными и международными представителями".По его словам, "десятки западных и региональных делегатов приезжали к нам (ХАМАС) требовать освобождения задержанных - катарцы, египтяне, норвежцы, итальянцы, китайцы и представители многих других стран".

https://ria.ru/20231027/mkkk-1905744575.html

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в мире, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году