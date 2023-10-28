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Оплодотворенные яйца перепелов доставят на МКС для экспериментов - РИА Новости, 28.10.2023
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08:20 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/mks-1905776973.html
Оплодотворенные яйца перепелов доставят на МКС для экспериментов
Оплодотворенные яйца перепелов доставят на МКС для экспериментов - РИА Новости, 28.10.2023
Оплодотворенные яйца перепелов доставят на МКС для экспериментов
Оплодотворённые яйца перепелов для отправки на Международную космическую станцию и проведения там эксперимента "Перепел" по изучению влияния невесомости на... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T08:20
2023-10-28T08:20
космос - риа наука
байконур (город)
институт медико-биологических проблем ран
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россия
байконур (космодром)
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Оплодотворённые яйца перепелов для отправки на Международную космическую станцию и проведения там эксперимента "Перепел" по изучению влияния невесомости на развитие эмбрионов доставят на Байконур 24 ноября для погрузки в корабль, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Тамара Гурьева. ИМБП 28 октября 2023 года отмечает 60-летие. "В настоящее время оборудование для проведения эксперимента "Перепел" готово и отправка его планируется 1 декабря 2023 года на грузовом корабле "Прогресс МС-25". На этом же грузовике будут отправлены перепелиные яйца. Доставка их на Байконур планируется 24 ноября", - сказала Гурьева. Она уточнила, что яйца будут собраны у специально подготовленного поголовья птиц, потому что для эксперимента нужны одинаковые по размеру и срокам хранения яйца. Учёные наберут яйца у практически одинаковых перепёлок возрастом 6-8 месяцев. Яйца будут отобраны по качеству: целостность их скорлупы и оплодотворённость проверят с помощью овоскопа. Затем уже на космодроме яйца будут промаркированы и уложены в специальные контейнеры с ячейками, соответствующими размерам яйца. Перед закладкой на яйцах напишут номер от 1 до 24. Это нужно, чтобы космонавты не перепутали, какие именно нужно вынимать на определённых этапах эксперимента. Согласно программе, по шесть яиц будут выниматься из инкубатора на четвёртые, седьмые, десятые и пятнадцатые сутки развития. Перепела вылупляются на шестнадцатый день, и каждый день выемки связан с определенным развитием эмбриона. Полученный материал будет доставлен в лабораторию для исследования. Как ожидают учёные, полученные результаты исследований развития эмбрионов японского перепела станут научной базой для оценки степени зависимости основных жизненных процессов живого организма от наличия гравитации. Планируется проведение двух экспериментов – одного в 2023 и ещё одного в 2024 году.
https://ria.ru/20231027/mks-1905652813.html
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космос - риа наука, байконур (город), институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, россия, байконур (космодром)
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук, Россия, Байконур (космодром)
Оплодотворенные яйца перепелов доставят на МКС для экспериментов

ИМБП: оплодотворенные яйца перепелов отправят с Байконура на МКС 24 ноября

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Оплодотворённые яйца перепелов для отправки на Международную космическую станцию и проведения там эксперимента "Перепел" по изучению влияния невесомости на развитие эмбрионов доставят на Байконур 24 ноября для погрузки в корабль, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Тамара Гурьева.
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"В настоящее время оборудование для проведения эксперимента "Перепел" готово и отправка его планируется 1 декабря 2023 года на грузовом корабле "Прогресс МС-25". На этом же грузовике будут отправлены перепелиные яйца. Доставка их на Байконур планируется 24 ноября", - сказала Гурьева.
Она уточнила, что яйца будут собраны у специально подготовленного поголовья птиц, потому что для эксперимента нужны одинаковые по размеру и срокам хранения яйца. Учёные наберут яйца у практически одинаковых перепёлок возрастом 6-8 месяцев.
Яйца будут отобраны по качеству: целостность их скорлупы и оплодотворённость проверят с помощью овоскопа. Затем уже на космодроме яйца будут промаркированы и уложены в специальные контейнеры с ячейками, соответствующими размерам яйца. Перед закладкой на яйцах напишут номер от 1 до 24. Это нужно, чтобы космонавты не перепутали, какие именно нужно вынимать на определённых этапах эксперимента.
Согласно программе, по шесть яиц будут выниматься из инкубатора на четвёртые, седьмые, десятые и пятнадцатые сутки развития. Перепела вылупляются на шестнадцатый день, и каждый день выемки связан с определенным развитием эмбриона. Полученный материал будет доставлен в лабораторию для исследования.
Как ожидают учёные, полученные результаты исследований развития эмбрионов японского перепела станут научной базой для оценки степени зависимости основных жизненных процессов живого организма от наличия гравитации.
Планируется проведение двух экспериментов – одного в 2023 и ещё одного в 2024 году.
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