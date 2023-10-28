https://ria.ru/20231028/mks-1905776973.html

Оплодотворенные яйца перепелов доставят на МКС для экспериментов

Оплодотворенные яйца перепелов доставят на МКС для экспериментов - РИА Новости, 28.10.2023

Оплодотворенные яйца перепелов доставят на МКС для экспериментов

Оплодотворённые яйца перепелов для отправки на Международную космическую станцию и проведения там эксперимента "Перепел" по изучению влияния невесомости на... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T08:20

2023-10-28T08:20

2023-10-28T08:20

космос - риа наука

байконур (город)

институт медико-биологических проблем ран

российская академия наук

россия

байконур (космодром)

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Оплодотворённые яйца перепелов для отправки на Международную космическую станцию и проведения там эксперимента "Перепел" по изучению влияния невесомости на развитие эмбрионов доставят на Байконур 24 ноября для погрузки в корабль, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Тамара Гурьева. ИМБП 28 октября 2023 года отмечает 60-летие. "В настоящее время оборудование для проведения эксперимента "Перепел" готово и отправка его планируется 1 декабря 2023 года на грузовом корабле "Прогресс МС-25". На этом же грузовике будут отправлены перепелиные яйца. Доставка их на Байконур планируется 24 ноября", - сказала Гурьева. Она уточнила, что яйца будут собраны у специально подготовленного поголовья птиц, потому что для эксперимента нужны одинаковые по размеру и срокам хранения яйца. Учёные наберут яйца у практически одинаковых перепёлок возрастом 6-8 месяцев. Яйца будут отобраны по качеству: целостность их скорлупы и оплодотворённость проверят с помощью овоскопа. Затем уже на космодроме яйца будут промаркированы и уложены в специальные контейнеры с ячейками, соответствующими размерам яйца. Перед закладкой на яйцах напишут номер от 1 до 24. Это нужно, чтобы космонавты не перепутали, какие именно нужно вынимать на определённых этапах эксперимента. Согласно программе, по шесть яиц будут выниматься из инкубатора на четвёртые, седьмые, десятые и пятнадцатые сутки развития. Перепела вылупляются на шестнадцатый день, и каждый день выемки связан с определенным развитием эмбриона. Полученный материал будет доставлен в лабораторию для исследования. Как ожидают учёные, полученные результаты исследований развития эмбрионов японского перепела станут научной базой для оценки степени зависимости основных жизненных процессов живого организма от наличия гравитации. Планируется проведение двух экспериментов – одного в 2023 и ещё одного в 2024 году.

https://ria.ru/20231027/mks-1905652813.html

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космос - риа наука, байконур (город), институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, россия, байконур (космодром)