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Эрдоган прибыл в Стамбул на митинг по Палестине - РИА Новости, 28.10.2023
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15:48 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/miting-1905839160.html
Эрдоган прибыл в Стамбул на митинг по Палестине
Эрдоган прибыл в Стамбул на митинг по Палестине - РИА Новости, 28.10.2023
Эрдоган прибыл в Стамбул на митинг по Палестине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на вертолете на место проведения митинга по Палестине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, турецкий лидер сделает ряд... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:48
2023-10-28T15:48
в мире
израиль
россия
стамбул
реджеп тайип эрдоган
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на вертолете на место проведения митинга по Палестине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, турецкий лидер сделает ряд заявлений относительно ситуации на Ближнем Востоке, передает с места события корреспондент РИА Новости. Вертолет с Эрдоганом пролетел несколько кругов над территорией. Ожидается, что вместе с турецким лидером на митинге выступят лидеры партий, входящий в правящий "Республиканский альянс". Ранее сообщалось, что Анкара направила лидерам Египта, Саудовской Аравии, Ливии и Иордании приглашение для участия на митинге. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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в мире, израиль, россия, стамбул, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган прибыл в Стамбул на митинг по Палестине

Эрдоган прибыл на митинг по Палестине в Стамбуле на вертолете

© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на вертолете на место проведения митинга по Палестине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, турецкий лидер сделает ряд заявлений относительно ситуации на Ближнем Востоке, передает с места события корреспондент РИА Новости.
Вертолет с Эрдоганом пролетел несколько кругов над территорией.
Ожидается, что вместе с турецким лидером на митинге выступят лидеры партий, входящий в правящий "Республиканский альянс".
Ранее сообщалось, что Анкара направила лидерам Египта, Саудовской Аравии, Ливии и Иордании приглашение для участия на митинге.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Защита Газы сделает Эрдогана настоящим халифом
26 октября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
 
В миреИзраильРоссияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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