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Потребность в визите МАГАТЭ в Россию отсутствует, уверен постпред в Вене - РИА Новости, 28.10.2023
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03:08 28.10.2023 (обновлено: 03:09 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/magate-1905762750.html
Потребность в визите МАГАТЭ в Россию отсутствует, уверен постпред в Вене
Потребность в визите МАГАТЭ в Россию отсутствует, уверен постпред в Вене - РИА Новости, 28.10.2023
Потребность в визите МАГАТЭ в Россию отсутствует, уверен постпред в Вене
Потребности в визите представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Россию пока нет, но если она возникнет, Москва его организует, заявил РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T03:08
2023-10-28T03:09
россия
вена
москва
в мире
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Потребности в визите представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Россию пока нет, но если она возникнет, Москва его организует, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Что касается визита руководства секретариата МАГАТЭ в Россию, то в настоящий момент этот вопрос не обсуждается, такой потребности сейчас нет, но когда необходимость возникнет, визит будет организован. Опыт в этом у нас уже большой. (Глава МАГАТЭ) Рафаэль Гросси за последние полтора года был в России много раз - и в Москве, и в Сочи, и в Калининграде, и в Санкт-Петербурге", - сказал Ульянов. Ранее Гросси неоднократно посещал Россию для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита Гросси на объект.
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россия, вена, москва, в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс
Россия, Вена, Москва, В мире, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Потребность в визите МАГАТЭ в Россию отсутствует, уверен постпред в Вене

Постпред в Вене Ульянов: потребности в визите МАГАТЭ в Россию пока нет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Потребности в визите представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Россию пока нет, но если она возникнет, Москва его организует, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«
"Что касается визита руководства секретариата МАГАТЭ в Россию, то в настоящий момент этот вопрос не обсуждается, такой потребности сейчас нет, но когда необходимость возникнет, визит будет организован. Опыт в этом у нас уже большой. (Глава МАГАТЭ) Рафаэль Гросси за последние полтора года был в России много раз - и в Москве, и в Сочи, и в Калининграде, и в Санкт-Петербурге", - сказал Ульянов.
Ранее Гросси неоднократно посещал Россию для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита Гросси на объект.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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РоссияВенаМоскваВ миреРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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