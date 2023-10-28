https://ria.ru/20231028/magate-1905762750.html

Потребность в визите МАГАТЭ в Россию отсутствует, уверен постпред в Вене

Потребность в визите МАГАТЭ в Россию отсутствует, уверен постпред в Вене - РИА Новости, 28.10.2023

Потребность в визите МАГАТЭ в Россию отсутствует, уверен постпред в Вене

Потребности в визите представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Россию пока нет, но если она возникнет, Москва его организует, заявил РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T03:08

2023-10-28T03:08

2023-10-28T03:09

россия

вена

москва

в мире

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

запорожская аэс

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ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Потребности в визите представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Россию пока нет, но если она возникнет, Москва его организует, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Что касается визита руководства секретариата МАГАТЭ в Россию, то в настоящий момент этот вопрос не обсуждается, такой потребности сейчас нет, но когда необходимость возникнет, визит будет организован. Опыт в этом у нас уже большой. (Глава МАГАТЭ) Рафаэль Гросси за последние полтора года был в России много раз - и в Москве, и в Сочи, и в Калининграде, и в Санкт-Петербурге", - сказал Ульянов. Ранее Гросси неоднократно посещал Россию для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита Гросси на объект.

https://ria.ru/20231019/zaes-1903764322.html

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россия, вена, москва, в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс