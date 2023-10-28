https://ria.ru/20231028/krov-1905810623.html
Врачи рассказали, что делать при густой крови
Врачи рассказали, что делать при густой крови - РИА Новости, 28.10.2023
Врачи рассказали, что делать при густой крови
Врачи-специалисты дали рекомендации, как предотвратить сгущение крови, их советы приводит Российская газета. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:41
2023-10-28T12:41
2023-10-28T16:24
общество
тамаз гаглошвили
сергей токарев
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Врачи-специалисты дали рекомендации, как предотвратить сгущение крови, их советы приводит Российская газета."Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды", — заявил кардиолог Тамаз Гаглошвили.Врач также подчеркнул, что не менее важно питаться сбалансированно.Токсиколог Михаил Кутушов добавил, что если кровь густая, то следует отказаться от сахара, который повышает уровень глюкозы, что, в свою очередь, повышает риск тромбоза. Кутушов предостерег от чрезмерного употребления гречки, бананов и картофеля.Ранее главный профилактолог УрФО Сергей Токарев предупреждал, что после перенесенного "омикрона" у пациента может развиться так называемый "аберрантный гиперкоагуляционный ответ", в результате чего кровь начинает сгущаться.Сгущение крови происходит из-за увеличения объема тромбоцитов. Его повышение говорит о том, что костный мозг вырабатывает слишком много кровяных телец, которые не успевают выводиться из организма.Высокий уровень тромбоцитов может свидетельствовать о некоторых серьезных заболеваниях: злокачественных новообразованиях, туберкулезе и других. Также проблемы со свертываемостью могут приводить к формированию тромбов, грозящих инфарктом или инсультом.Количество кровяных пластинок измеряется в тысячах на микролитр крови. Нормой тромбоцитов считают 200-400 тысяч единиц на микролитр. У женщин в период менструации уровень может упасть, в этом нет ничего страшного. Также показатели будут изменяться во время беременности.Для поддержания уровня тромбоцитов на нормальном уровне следует отказаться от слишком жирной пищи, алкоголя и других вредных напитков. В рацион необходимо добавить овощи и зелень, а сама диета должна быть богатой витамином В12, фолиевой кислотой, железом и витамином С. В частности, врачи советуют есть разжижающие кровь продукты: чеснок, морепродукты, облепиху, томаты, виноград и миндаль.
https://ria.ru/20230719/abrikos-1884963985.html
https://ria.ru/20220901/fruktoza-1813590100.html
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общество, тамаз гаглошвили, сергей токарев
Общество, Тамаз Гаглошвили, Сергей Токарев
Врачи рассказали, что делать при густой крови
Кардиолог Гаглошвили призвал сбалансированно питаться для борьбы с густой кровью
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Врачи-специалисты дали рекомендации, как предотвратить сгущение крови, их советы приводит Российская газета
.
"Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды", — заявил кардиолог Тамаз Гаглошвили.
Врач также подчеркнул, что не менее важно питаться сбалансированно.
Токсиколог Михаил Кутушов добавил, что если кровь густая, то следует отказаться от сахара, который повышает уровень глюкозы, что, в свою очередь, повышает риск тромбоза. Кутушов предостерег от чрезмерного употребления гречки, бананов и картофеля.
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Ранее главный профилактолог УрФО Сергей Токарев предупреждал, что после перенесенного "омикрона" у пациента может развиться так называемый "аберрантный гиперкоагуляционный ответ", в результате чего кровь начинает сгущаться.
Сгущение крови происходит из-за увеличения объема тромбоцитов. Его повышение говорит о том, что костный мозг вырабатывает слишком много кровяных телец, которые не успевают выводиться из организма.
Высокий уровень тромбоцитов может свидетельствовать о некоторых серьезных заболеваниях: злокачественных новообразованиях, туберкулезе и других. Также проблемы со свертываемостью могут приводить к формированию тромбов, грозящих инфарктом или инсультом.
Количество кровяных пластинок измеряется в тысячах на микролитр крови. Нормой тромбоцитов считают 200-400 тысяч единиц на микролитр. У женщин в период менструации уровень может упасть, в этом нет ничего страшного. Также показатели будут изменяться во время беременности.
Для поддержания уровня тромбоцитов на нормальном уровне следует отказаться от слишком жирной пищи, алкоголя и других вредных напитков. В рацион необходимо добавить овощи и зелень, а сама диета должна быть богатой витамином В12, фолиевой кислотой, железом и витамином С. В частности, врачи советуют есть разжижающие кровь продукты: чеснок, морепродукты, облепиху, томаты, виноград и миндаль.
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