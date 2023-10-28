https://ria.ru/20231028/krov-1905810623.html

Врачи рассказали, что делать при густой крови

Врачи рассказали, что делать при густой крови - РИА Новости, 28.10.2023

Врачи рассказали, что делать при густой крови

Врачи-специалисты дали рекомендации, как предотвратить сгущение крови, их советы приводит Российская газета. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T12:41

2023-10-28T12:41

2023-10-28T16:24

общество

тамаз гаглошвили

сергей токарев

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Врачи-специалисты дали рекомендации, как предотвратить сгущение крови, их советы приводит Российская газета."Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды", — заявил кардиолог Тамаз Гаглошвили.Врач также подчеркнул, что не менее важно питаться сбалансированно.Токсиколог Михаил Кутушов добавил, что если кровь густая, то следует отказаться от сахара, который повышает уровень глюкозы, что, в свою очередь, повышает риск тромбоза. Кутушов предостерег от чрезмерного употребления гречки, бананов и картофеля.Ранее главный профилактолог УрФО Сергей Токарев предупреждал, что после перенесенного "омикрона" у пациента может развиться так называемый "аберрантный гиперкоагуляционный ответ", в результате чего кровь начинает сгущаться.Сгущение крови происходит из-за увеличения объема тромбоцитов. Его повышение говорит о том, что костный мозг вырабатывает слишком много кровяных телец, которые не успевают выводиться из организма.Высокий уровень тромбоцитов может свидетельствовать о некоторых серьезных заболеваниях: злокачественных новообразованиях, туберкулезе и других. Также проблемы со свертываемостью могут приводить к формированию тромбов, грозящих инфарктом или инсультом.Количество кровяных пластинок измеряется в тысячах на микролитр крови. Нормой тромбоцитов считают 200-400 тысяч единиц на микролитр. У женщин в период менструации уровень может упасть, в этом нет ничего страшного. Также показатели будут изменяться во время беременности.Для поддержания уровня тромбоцитов на нормальном уровне следует отказаться от слишком жирной пищи, алкоголя и других вредных напитков. В рацион необходимо добавить овощи и зелень, а сама диета должна быть богатой витамином В12, фолиевой кислотой, железом и витамином С. В частности, врачи советуют есть разжижающие кровь продукты: чеснок, морепродукты, облепиху, томаты, виноград и миндаль.

https://ria.ru/20230719/abrikos-1884963985.html

https://ria.ru/20220901/fruktoza-1813590100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, тамаз гаглошвили, сергей токарев