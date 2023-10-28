Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали, что делать при густой крови - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 28.10.2023 (обновлено: 16:24 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/krov-1905810623.html
Врачи рассказали, что делать при густой крови
Врачи рассказали, что делать при густой крови - РИА Новости, 28.10.2023
Врачи рассказали, что делать при густой крови
Врачи-специалисты дали рекомендации, как предотвратить сгущение крови, их советы приводит Российская газета. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:41
2023-10-28T16:24
общество
тамаз гаглошвили
сергей токарев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Врачи-специалисты дали рекомендации, как предотвратить сгущение крови, их советы приводит Российская газета."Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды", — заявил кардиолог Тамаз Гаглошвили.Врач также подчеркнул, что не менее важно питаться сбалансированно.Токсиколог Михаил Кутушов добавил, что если кровь густая, то следует отказаться от сахара, который повышает уровень глюкозы, что, в свою очередь, повышает риск тромбоза. Кутушов предостерег от чрезмерного употребления гречки, бананов и картофеля.Ранее главный профилактолог УрФО Сергей Токарев предупреждал, что после перенесенного "омикрона" у пациента может развиться так называемый "аберрантный гиперкоагуляционный ответ", в результате чего кровь начинает сгущаться.Сгущение крови происходит из-за увеличения объема тромбоцитов. Его повышение говорит о том, что костный мозг вырабатывает слишком много кровяных телец, которые не успевают выводиться из организма.Высокий уровень тромбоцитов может свидетельствовать о некоторых серьезных заболеваниях: злокачественных новообразованиях, туберкулезе и других. Также проблемы со свертываемостью могут приводить к формированию тромбов, грозящих инфарктом или инсультом.Количество кровяных пластинок измеряется в тысячах на микролитр крови. Нормой тромбоцитов считают 200-400 тысяч единиц на микролитр. У женщин в период менструации уровень может упасть, в этом нет ничего страшного. Также показатели будут изменяться во время беременности.Для поддержания уровня тромбоцитов на нормальном уровне следует отказаться от слишком жирной пищи, алкоголя и других вредных напитков. В рацион необходимо добавить овощи и зелень, а сама диета должна быть богатой витамином В12, фолиевой кислотой, железом и витамином С. В частности, врачи советуют есть разжижающие кровь продукты: чеснок, морепродукты, облепиху, томаты, виноград и миндаль.
https://ria.ru/20230719/abrikos-1884963985.html
https://ria.ru/20220901/fruktoza-1813590100.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f28aa5b87b9a746a2f9ef24bf09708b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тамаз гаглошвили, сергей токарев
Общество, Тамаз Гаглошвили, Сергей Токарев
Врачи рассказали, что делать при густой крови

Кардиолог Гаглошвили призвал сбалансированно питаться для борьбы с густой кровью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Врачи-специалисты дали рекомендации, как предотвратить сгущение крови, их советы приводит Российская газета.
"Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды", — заявил кардиолог Тамаз Гаглошвили.
Врач также подчеркнул, что не менее важно питаться сбалансированно.
Токсиколог Михаил Кутушов добавил, что если кровь густая, то следует отказаться от сахара, который повышает уровень глюкозы, что, в свою очередь, повышает риск тромбоза. Кутушов предостерег от чрезмерного употребления гречки, бананов и картофеля.
Абрикосы - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Кардиолог объяснила, как абрикосы влияют на сердце
19 июля, 02:45
Ранее главный профилактолог УрФО Сергей Токарев предупреждал, что после перенесенного "омикрона" у пациента может развиться так называемый "аберрантный гиперкоагуляционный ответ", в результате чего кровь начинает сгущаться.
Сгущение крови происходит из-за увеличения объема тромбоцитов. Его повышение говорит о том, что костный мозг вырабатывает слишком много кровяных телец, которые не успевают выводиться из организма.
Высокий уровень тромбоцитов может свидетельствовать о некоторых серьезных заболеваниях: злокачественных новообразованиях, туберкулезе и других. Также проблемы со свертываемостью могут приводить к формированию тромбов, грозящих инфарктом или инсультом.
Количество кровяных пластинок измеряется в тысячах на микролитр крови. Нормой тромбоцитов считают 200-400 тысяч единиц на микролитр. У женщин в период менструации уровень может упасть, в этом нет ничего страшного. Также показатели будут изменяться во время беременности.
Для поддержания уровня тромбоцитов на нормальном уровне следует отказаться от слишком жирной пищи, алкоголя и других вредных напитков. В рацион необходимо добавить овощи и зелень, а сама диета должна быть богатой витамином В12, фолиевой кислотой, железом и витамином С. В частности, врачи советуют есть разжижающие кровь продукты: чеснок, морепродукты, облепиху, томаты, виноград и миндаль.
Фрукты и ягоды - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Диетолог рассказала, чем грозит избыток фруктозы в рационе
1 сентября 2022, 02:15
 
ОбществоТамаз ГаглошвилиСергей Токарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала