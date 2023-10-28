https://ria.ru/20231028/konflikt-1905836648.html
ХАМАС заявило о готовности передать тела заложников после конфликта
ХАМАС заявило о готовности передать тела заложников после конфликта - РИА Новости, 28.10.2023
ХАМАС заявило о готовности передать тела заложников после конфликта
Палестинское движение ХАМАС готово передать израильской стороне тела погибших заложников после завершения острой фазы конфликта, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:34
2023-10-28T15:34
2023-10-28T15:34
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово передать израильской стороне тела погибших заложников после завершения острой фазы конфликта, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. Ранее официальный представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил, что, по оценкам движения, примерно 50 израильских заложников погибли в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля. "Да. Что нам делать с телами? У нас нет интереса в них. Естественно, после того, как все закончится, мы передадим эти тела", - сказал Марзук. Отвечая на вопрос, почему ХАМАС не готово сделать это сразу, Марзук подчеркнул, что "сейчас мы не можем извлечь из-под завалов тела палестинцев". "Мы хотим вытащить из-под завалов все тела и похоронить их с миром. Мы скорбим по всем жертвам", - добавил он.
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в мире, израиль, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявило о готовности передать тела заложников после конфликта
ХАМАС заявило о готовности передать тела погибших заложников после конфликта
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово передать израильской стороне тела погибших заложников после завершения острой фазы конфликта, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.
Ранее официальный представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил, что, по оценкам движения, примерно 50 израильских заложников погибли в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля
.
"Да. Что нам делать с телами? У нас нет интереса в них. Естественно, после того, как все закончится, мы передадим эти тела", - сказал Марзук.
Отвечая на вопрос, почему ХАМАС не готово сделать это сразу, Марзук подчеркнул, что "сейчас мы не можем извлечь из-под завалов тела палестинцев".
"Мы хотим вытащить из-под завалов все тела и похоронить их с миром. Мы скорбим по всем жертвам", - добавил он.
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