Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС заявило о готовности передать тела заложников после конфликта - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/konflikt-1905836648.html
ХАМАС заявило о готовности передать тела заложников после конфликта
ХАМАС заявило о готовности передать тела заложников после конфликта - РИА Новости, 28.10.2023
ХАМАС заявило о готовности передать тела заложников после конфликта
Палестинское движение ХАМАС готово передать израильской стороне тела погибших заложников после завершения острой фазы конфликта, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:34
2023-10-28T15:34
в мире
израиль
муса абу марзук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_711:809:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d3faf8201f9b2ee82351dcd07ab00d4.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово передать израильской стороне тела погибших заложников после завершения острой фазы конфликта, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. Ранее официальный представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил, что, по оценкам движения, примерно 50 израильских заложников погибли в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля. "Да. Что нам делать с телами? У нас нет интереса в них. Естественно, после того, как все закончится, мы передадим эти тела", - сказал Марзук. Отвечая на вопрос, почему ХАМАС не готово сделать это сразу, Марзук подчеркнул, что "сейчас мы не можем извлечь из-под завалов тела палестинцев". "Мы хотим вытащить из-под завалов все тела и похоронить их с миром. Мы скорбим по всем жертвам", - добавил он.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_881:643:2755:2048_1920x0_80_0_0_27a2b066f6c0a80b2bc1659f63c17a37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявило о готовности передать тела заложников после конфликта

ХАМАС заявило о готовности передать тела погибших заложников после конфликта

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово передать израильской стороне тела погибших заложников после завершения острой фазы конфликта, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.
Ранее официальный представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил, что, по оценкам движения, примерно 50 израильских заложников погибли в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля.
"Да. Что нам делать с телами? У нас нет интереса в них. Естественно, после того, как все закончится, мы передадим эти тела", - сказал Марзук.
Отвечая на вопрос, почему ХАМАС не готово сделать это сразу, Марзук подчеркнул, что "сейчас мы не можем извлечь из-под завалов тела палестинцев".
"Мы хотим вытащить из-под завалов все тела и похоронить их с миром. Мы скорбим по всем жертвам", - добавил он.
Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Забыли про законы ведения войны? Так вам напомнят
27 октября, 08:00
 
В миреИзраильМуса Абу МарзукХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала