https://ria.ru/20231028/konflikt-1905836648.html

ХАМАС заявило о готовности передать тела заложников после конфликта

ХАМАС заявило о готовности передать тела заложников после конфликта - РИА Новости, 28.10.2023

ХАМАС заявило о готовности передать тела заложников после конфликта

Палестинское движение ХАМАС готово передать израильской стороне тела погибших заложников после завершения острой фазы конфликта, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T15:34

2023-10-28T15:34

2023-10-28T15:34

в мире

израиль

муса абу марзук

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово передать израильской стороне тела погибших заложников после завершения острой фазы конфликта, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. Ранее официальный представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил, что, по оценкам движения, примерно 50 израильских заложников погибли в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля. "Да. Что нам делать с телами? У нас нет интереса в них. Естественно, после того, как все закончится, мы передадим эти тела", - сказал Марзук. Отвечая на вопрос, почему ХАМАС не готово сделать это сразу, Марзук подчеркнул, что "сейчас мы не можем извлечь из-под завалов тела палестинцев". "Мы хотим вытащить из-под завалов все тела и похоронить их с миром. Мы скорбим по всем жертвам", - добавил он.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

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в мире, израиль, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году