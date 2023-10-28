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ХАМАС выступило за посредничество России по сектору Газа - РИА Новости, 28.10.2023
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15:04 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/khamas-1905832679.html
ХАМАС выступило за посредничество России по сектору Газа
ХАМАС выступило за посредничество России по сектору Газа - РИА Новости, 28.10.2023
ХАМАС выступило за посредничество России по сектору Газа
Палестинское движение ХАМАС приветствовало бы посредничество России для решения палестино-израильского конфликта, но на это не дает согласия Израиль, потому что РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:04
2023-10-28T15:04
в мире
россия
израиль
муса абу марзук
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приветствовало бы посредничество России для решения палестино-израильского конфликта, но на это не дает согласия Израиль, потому что прислушивается к позиции США, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. "Мы приветствуем посредничество Российской Федерации в конфликте между нами и Израилем, но они (Израиль - ред.) не ответили, хотя мы просили о посредничестве России с самого начала. Но, как вы знаете, посредник должны быть принят обеими сторонами", - сказал Марзук. По его мнению, "США хотят, чтобы посредником были Катар и Египет, поэтому Израиль хочет того же, что и Америка, которая не желает, чтобы Россия играла какую-то роль в регионе". "Но ХАМАС хочет, чтобы Россия играла важную роль в регионе Ближнего Востока. Это отвечает интересам угнетенных народов и создает баланс между крупными державами в регионе Ближнего Востока", - пояснил он.
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в мире, россия, израиль, муса абу марзук, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Россия, Израиль, Муса Абу Марзук, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
ХАМАС выступило за посредничество России по сектору Газа

ХАМАС приветствовало бы посредничество РФ, но Израиль не дает согласия из-за США

© AP PhotoСитуация в секторе Газа. 27 октября
Ситуация в секторе Газа. 27 октября - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo
Ситуация в секторе Газа. 27 октября
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приветствовало бы посредничество России для решения палестино-израильского конфликта, но на это не дает согласия Израиль, потому что прислушивается к позиции США, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.
«
"Мы приветствуем посредничество Российской Федерации в конфликте между нами и Израилем, но они (Израиль - ред.) не ответили, хотя мы просили о посредничестве России с самого начала. Но, как вы знаете, посредник должны быть принят обеими сторонами", - сказал Марзук.
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По его мнению, "США хотят, чтобы посредником были Катар и Египет, поэтому Израиль хочет того же, что и Америка, которая не желает, чтобы Россия играла какую-то роль в регионе".
«
"Но ХАМАС хочет, чтобы Россия играла важную роль в регионе Ближнего Востока. Это отвечает интересам угнетенных народов и создает баланс между крупными державами в регионе Ближнего Востока", - пояснил он.
 
В миреРоссияИзраильМуса Абу МарзукОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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