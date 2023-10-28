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ХАМАС выступило за посредничество России по сектору Газа

ХАМАС выступило за посредничество России по сектору Газа - РИА Новости, 28.10.2023

ХАМАС выступило за посредничество России по сектору Газа

Палестинское движение ХАМАС приветствовало бы посредничество России для решения палестино-израильского конфликта, но на это не дает согласия Израиль, потому что РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T15:04

2023-10-28T15:04

2023-10-28T15:04

в мире

россия

израиль

муса абу марзук

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приветствовало бы посредничество России для решения палестино-израильского конфликта, но на это не дает согласия Израиль, потому что прислушивается к позиции США, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. "Мы приветствуем посредничество Российской Федерации в конфликте между нами и Израилем, но они (Израиль - ред.) не ответили, хотя мы просили о посредничестве России с самого начала. Но, как вы знаете, посредник должны быть принят обеими сторонами", - сказал Марзук. По его мнению, "США хотят, чтобы посредником были Катар и Египет, поэтому Израиль хочет того же, что и Америка, которая не желает, чтобы Россия играла какую-то роль в регионе". "Но ХАМАС хочет, чтобы Россия играла важную роль в регионе Ближнего Востока. Это отвечает интересам угнетенных народов и создает баланс между крупными державами в регионе Ближнего Востока", - пояснил он.

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в мире, россия, израиль, муса абу марзук, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас