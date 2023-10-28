https://ria.ru/20231028/khamas-1905832679.html
ХАМАС выступило за посредничество России по сектору Газа
ХАМАС выступило за посредничество России по сектору Газа - РИА Новости, 28.10.2023
ХАМАС выступило за посредничество России по сектору Газа
Палестинское движение ХАМАС приветствовало бы посредничество России для решения палестино-израильского конфликта, но на это не дает согласия Израиль, потому что РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:04
2023-10-28T15:04
2023-10-28T15:04
в мире
россия
израиль
муса абу марзук
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905748542_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_896c149bd88353df52bbd3282aacb79b.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приветствовало бы посредничество России для решения палестино-израильского конфликта, но на это не дает согласия Израиль, потому что прислушивается к позиции США, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. "Мы приветствуем посредничество Российской Федерации в конфликте между нами и Израилем, но они (Израиль - ред.) не ответили, хотя мы просили о посредничестве России с самого начала. Но, как вы знаете, посредник должны быть принят обеими сторонами", - сказал Марзук. По его мнению, "США хотят, чтобы посредником были Катар и Египет, поэтому Израиль хочет того же, что и Америка, которая не желает, чтобы Россия играла какую-то роль в регионе". "Но ХАМАС хочет, чтобы Россия играла важную роль в регионе Ближнего Востока. Это отвечает интересам угнетенных народов и создает баланс между крупными державами в регионе Ближнего Востока", - пояснил он.
https://ria.ru/20231028/mask-1905831449.html
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905748542_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_57a243fe87cec849b1f116374fc33622.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, муса абу марзук, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Россия, Израиль, Муса Абу Марзук, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
ХАМАС выступило за посредничество России по сектору Газа
ХАМАС приветствовало бы посредничество РФ, но Израиль не дает согласия из-за США