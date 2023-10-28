https://ria.ru/20231028/izrail-1905901898.html

СМИ: переговоры между ЦАХАЛ и ХАМАС замедлились после расширения операции

СМИ: переговоры между ЦАХАЛ и ХАМАС замедлились после расширения операции - РИА Новости, 28.10.2023

СМИ: переговоры между ЦАХАЛ и ХАМАС замедлились после расширения операции

Переговоры между Израилем и руководством палестинского движения ХАМАС продолжились после расширения операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, но... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T22:46

2023-10-28T22:46

2023-10-28T22:56

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

россия

катар

оон

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Переговоры между Израилем и руководством палестинского движения ХАМАС продолжились после расширения операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, но теперь идут гораздо более медленно, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последние дни проводила наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера 27 октября эти операции расширятся."Переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, направленные на деэскалацию боевых действий в секторе Газа, продолжились в субботу, несмотря на эскалацию атак Израиля на анклав... но идут "гораздо более медленными темпами", чем до эскалации", - сообщил агентству источник, проинформированный о переговорах.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, катар, оон