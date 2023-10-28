ЦАХАЛ заявил, что наносит ответные удары по объектам "Хезболлы"

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в ответ на запуски ракет с территории Ливана за последний день.Ранее армия заявляла, что три запущенные с территории Ливана ракеты упали на открытой местности."В ответ на ракетный обстрел из Ливана в течение минувшего дня истребители ЦАХАЛ нанесли удар по ряду военных объектов, принадлежащих террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в ответ на запуски ракет с территории Ливана за последний день.
Ранее армия заявляла, что три запущенные с территории Ливана ракеты упали на открытой местности.
"В ответ на ракетный обстрел из Ливана в течение минувшего дня истребители ЦАХАЛ нанесли удар по ряду военных объектов, принадлежащих террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.