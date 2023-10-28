https://ria.ru/20231028/izrail-1905872295.html

Израиль отзовет дипломатов из Турции после слов Эрдогана о Газе

Израиль отзовет дипломатов из Турции после слов Эрдогана о Газе - РИА Новости, 28.10.2023

Израиль отзовет дипломатов из Турции после слов Эрдогана о Газе

Глава МИД Израиля Эли Коэн поручил дипломатическим представителям страны в Турции вернуться на родину после заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана о... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T18:44

2023-10-28T18:44

2023-10-28T19:40

в мире

израиль

турция

палестина

реджеп тайип эрдоган

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн поручил дипломатическим представителям страны в Турции вернуться на родину после заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана о гибели детей в секторе Газа, говорится в сообщении политика в соцсети X."Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ...распорядился, чтобы все дипломатические представители Израиля вернулись из Турции из-за резких заявлений (президента Турции. — Прим. ред.)", — написал он.Как отметил Коэн, этот шаг сделан для "переоценки израильско-турецких отношений".В субботу вечером Эрдоган, выступая на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле, заявил, что проливавшие на Западе крокодиловы слезы по жертвам конфликта на Украине сегодня молча наблюдают за гибелью детей в секторе Газа. Он также сообщил о намерении объявить Израиль военным преступником.Палестино-израильский конфликтНовый виток ближневосточного конфликта начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

израиль

турция

палестина

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в мире, израиль, турция, палестина, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году