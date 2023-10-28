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Эрдоган сравнил отношение Запада к ситуации на Украине и в секторе Газа - РИА Новости, 28.10.2023
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17:10 28.10.2023 (обновлено: 17:49 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/gaza-1905856005.html
Эрдоган сравнил отношение Запада к ситуации на Украине и в секторе Газа
Эрдоган сравнил отношение Запада к ситуации на Украине и в секторе Газа - РИА Новости, 28.10.2023
Эрдоган сравнил отношение Запада к ситуации на Украине и в секторе Газа
Проливавшие на Западе крокодиловы слезы по жертвам конфликта на Украине сегодня молча наблюдают за гибелью детей в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:10
2023-10-28T17:49
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СТАМБУЛ, 28 окт — РИА Новости. Проливавшие на Западе крокодиловы слезы по жертвам конфликта на Украине сегодня молча наблюдают за гибелью детей в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводятся в Telegram-канале."Те, кто вчера проливал крокодиловы слезы по мирным жителям, погибшим в войне между Украиной и Россией, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей. Если вы проливаете слезы по погибшим на Украине, то почему вы молчите по погибшим в Газе?" — сказал Эрдоган на митинге в поддержку Палестины, который проходит в Стамбуле.Он добавил, что Турция намерена объявить Израиль военным преступником.Палестино-израильский конфликтНовый виток ближневосточного конфликта начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
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в мире, россия, израиль, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, сергей лавров, нато, хамас, сцкк, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, ХАМАС, СЦКК, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган сравнил отношение Запада к ситуации на Украине и в секторе Газа

Эрдоган обвинил Запад в двуличии из-за отсутствия реакции на гибель детей в Газе

© AP Photo / Abed KhaledЖители Газы эвакуируют детей, пострадавших в результате авиаудара со стороны Израиля
Жители Газы эвакуируют детей, пострадавших в результате авиаудара со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Жители Газы эвакуируют детей, пострадавших в результате авиаудара со стороны Израиля
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СТАМБУЛ, 28 окт — РИА Новости. Проливавшие на Западе крокодиловы слезы по жертвам конфликта на Украине сегодня молча наблюдают за гибелью детей в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводятся в Telegram-канале.
«
"Те, кто вчера проливал крокодиловы слезы по мирным жителям, погибшим в войне между Украиной и Россией, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей. Если вы проливаете слезы по погибшим на Украине, то почему вы молчите по погибшим в Газе?" — сказал Эрдоган на митинге в поддержку Палестины, который проходит в Стамбуле.
Он добавил, что Турция намерена объявить Израиль военным преступником.

По последним данным палестинского Минздрава, число детей, погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа, приближается к трем тысячам.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с февраля 2022 по июнь 2023 года в республике погибли 4464 мирных жителя, в том числе 134 ребенка. В ЛНР, по данным на конец февраля, число жертв среди населения составило 192 человека, включая 22 ребенка, еще 465 мирных жителей получили ранения.

Израильский танк в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Тысячи жителей погибнут, если начнется операция Израиля в Газе, заявила ООН
Вчера, 16:38

Палестино-израильский конфликт

Новый виток ближневосточного конфликта начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреРоссияИзраильУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОХАМАССЦККОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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