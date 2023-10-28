Эрдоган сравнил отношение Запада к ситуации на Украине и в секторе Газа
Эрдоган обвинил Запад в двуличии из-за отсутствия реакции на гибель детей в Газе
© AP Photo / Abed KhaledЖители Газы эвакуируют детей, пострадавших в результате авиаудара со стороны Израиля
© AP Photo / Abed Khaled
Жители Газы эвакуируют детей, пострадавших в результате авиаудара со стороны Израиля
СТАМБУЛ, 28 окт — РИА Новости. Проливавшие на Западе крокодиловы слезы по жертвам конфликта на Украине сегодня молча наблюдают за гибелью детей в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводятся в Telegram-канале.
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"Те, кто вчера проливал крокодиловы слезы по мирным жителям, погибшим в войне между Украиной и Россией, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей. Если вы проливаете слезы по погибшим на Украине, то почему вы молчите по погибшим в Газе?" — сказал Эрдоган на митинге в поддержку Палестины, который проходит в Стамбуле.
Он добавил, что Турция намерена объявить Израиль военным преступником.
По последним данным палестинского Минздрава, число детей, погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа, приближается к трем тысячам.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с февраля 2022 по июнь 2023 года в республике погибли 4464 мирных жителя, в том числе 134 ребенка. В ЛНР, по данным на конец февраля, число жертв среди населения составило 192 человека, включая 22 ребенка, еще 465 мирных жителей получили ранения.
Палестино-израильский конфликт
Новый виток ближневосточного конфликта начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.