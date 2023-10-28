https://ria.ru/20231028/gaza-1905856005.html

Эрдоган сравнил отношение Запада к ситуации на Украине и в секторе Газа

Эрдоган сравнил отношение Запада к ситуации на Украине и в секторе Газа - РИА Новости, 28.10.2023

Эрдоган сравнил отношение Запада к ситуации на Украине и в секторе Газа

Проливавшие на Западе крокодиловы слезы по жертвам конфликта на Украине сегодня молча наблюдают за гибелью детей в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T17:10

2023-10-28T17:10

2023-10-28T17:49

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СТАМБУЛ, 28 окт — РИА Новости. Проливавшие на Западе крокодиловы слезы по жертвам конфликта на Украине сегодня молча наблюдают за гибелью детей в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводятся в Telegram-канале."Те, кто вчера проливал крокодиловы слезы по мирным жителям, погибшим в войне между Украиной и Россией, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей. Если вы проливаете слезы по погибшим на Украине, то почему вы молчите по погибшим в Газе?" — сказал Эрдоган на митинге в поддержку Палестины, который проходит в Стамбуле.Он добавил, что Турция намерена объявить Израиль военным преступником.Палестино-израильский конфликтНовый виток ближневосточного конфликта начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231028/gaza-1905850050.html

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