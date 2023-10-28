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В Японии ответили на слова о желании G7 создать новый экономический порядок - РИА Новости, 28.10.2023
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08:24 28.10.2023 (обновлено: 08:40 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/g7-1905777510.html
В Японии ответили на слова о желании G7 создать новый экономический порядок
В Японии ответили на слова о желании G7 создать новый экономический порядок - РИА Новости, 28.10.2023
В Японии ответили на слова о желании G7 создать новый экономический порядок
Страны "большой семерки" не пытаются выстроить новый международный экономический порядок, чтобы исключить из него какие-либо страны, но хотят расширять... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T08:24
2023-10-28T08:40
япония
g7
в мире
экономика
политика
осака (город)
австралия
ясутоси нисимура
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ОСАКА, 28 окт - РИА Новости. Страны "большой семерки" не пытаются выстроить новый международный экономический порядок, чтобы исключить из него какие-либо страны, но хотят расширять сотрудничество с партнерами, заявил в ходе вступительной речи на открытии мероприятия министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура."В ходе этой встречи я хотел бы продемонстрировать, как страны G7 могут работать вместе. На каждой нашей встрече я подчеркиваю, что мы не намерены выстраивать новый порядок, чтобы исключить из него какие-либо страны с целью обеспечения экономической безопасности, но стремимся к взаимодействию с надежными партнерами. Эта форма мышления не изменилась", - отметил он.Нисимура подчеркнул, что сотрудничество в торговой сфере важно не только в рамках "семерки", но и вне нее, поэтому в этот раз впервые на информационную сессию были приглашены представители не входящих в G7 стран и международных организаций."В течение этих двух дней я хотел бы обсудить широкий круг вопросов, включая цепочки поставок", - добавил он.Встреча министров торговли стран G7 под председательством Японии открылась днем в субботу в префектуре Осака. В течение двух дней состоятся пять сессий, в том числе в расширенном формате, в ходе которых участники обсудят укрепление цепочек поставок, реформирование системы урегулирования споров в рамках ВТО, экономическая безопасности и другие вопросы.Помимо привычных участников в этом году к обсуждению в расширенном формате присоединятся также представители торговых ведомств Австралии, Чили, Индии, Индонезии, Кении, а также генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) и президент Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии.В этот раз сопредседателями на министерской встрече выступят министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и глава МИД Японии Ёко Камикава, запланированы четыре тематических сессии и одна информационная (Outreach session). На сессиях "Торговля и устойчивость (окружающая среда, развитие и цифровые технологии)" и "Условия честной конкуренции" будет председательствовать глава МИД Японии Ёко Камикава. Министр торговли же будет председательствовать на сессиях "Открытая и свободная торговля – на пути к 13-ой министерской конференции ВТО" и "Экономическое сдерживание – усиление цепочек поставок".
https://ria.ru/20231021/bayden-1904394553.html
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япония, g7, в мире, экономика, политика, осака (город), австралия, ясутоси нисимура, ёко камикава, всемирная торговая организация (вто), оэср
Япония, G7, В мире, Экономика, Политика, Осака (город), Австралия, Ясутоси Нисимура, Ёко Камикава, Всемирная торговая организация (ВТО), ОЭСР
В Японии ответили на слова о желании G7 создать новый экономический порядок

Минторговли Японии: G7 не пытается создать новый экономический порядок

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ОСАКА, 28 окт - РИА Новости. Страны "большой семерки" не пытаются выстроить новый международный экономический порядок, чтобы исключить из него какие-либо страны, но хотят расширять сотрудничество с партнерами, заявил в ходе вступительной речи на открытии мероприятия министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.
«
"В ходе этой встречи я хотел бы продемонстрировать, как страны G7 могут работать вместе. На каждой нашей встрече я подчеркиваю, что мы не намерены выстраивать новый порядок, чтобы исключить из него какие-либо страны с целью обеспечения экономической безопасности, но стремимся к взаимодействию с надежными партнерами. Эта форма мышления не изменилась", - отметил он.
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Нисимура подчеркнул, что сотрудничество в торговой сфере важно не только в рамках "семерки", но и вне нее, поэтому в этот раз впервые на информационную сессию были приглашены представители не входящих в G7 стран и международных организаций.
«
"В течение этих двух дней я хотел бы обсудить широкий круг вопросов, включая цепочки поставок", - добавил он.
Встреча министров торговли стран G7 под председательством Японии открылась днем в субботу в префектуре Осака. В течение двух дней состоятся пять сессий, в том числе в расширенном формате, в ходе которых участники обсудят укрепление цепочек поставок, реформирование системы урегулирования споров в рамках ВТО, экономическая безопасности и другие вопросы.
Помимо привычных участников в этом году к обсуждению в расширенном формате присоединятся также представители торговых ведомств Австралии, Чили, Индии, Индонезии, Кении, а также генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) и президент Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии.
В этот раз сопредседателями на министерской встрече выступят министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и глава МИД Японии Ёко Камикава, запланированы четыре тематических сессии и одна информационная (Outreach session). На сессиях "Торговля и устойчивость (окружающая среда, развитие и цифровые технологии)" и "Условия честной конкуренции" будет председательствовать глава МИД Японии Ёко Камикава. Министр торговли же будет председательствовать на сессиях "Открытая и свободная торговля – на пути к 13-ой министерской конференции ВТО" и "Экономическое сдерживание – усиление цепочек поставок".
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ЯпонияG7В миреЭкономикаПолитикаОсака (город)АвстралияЯсутоси НисимураЁко КамикаваВсемирная торговая организация (ВТО)ОЭСР
 
 
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