https://ria.ru/20231028/delo-1905871362.html

После инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе завели дело

После инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе завели дело - РИА Новости, 28.10.2023

После инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе завели дело

Полиция завела уголовное дело после инцидента в школе в городе Валдай, где ребенок мигрантов из Таджикистана пригрозил одной из учениц убийством, сообщила... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T18:34

2023-10-28T18:34

2023-10-28T20:10

происшествия

валдай

новгородская область

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

таджикистан

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 окт — РИА Новости. Полиция завела уголовное дело после инцидента в школе в городе Валдай, где ребенок мигрантов из Таджикистана пригрозил одной из учениц убийством, сообщила пресс-служба регионального управления СК России. "В связи с общественным резонансом и необходимостью досконального установления обстоятельств случившегося <...> по инициативе следственных органов СК по Новгородской области уголовное дело об угрозе убийством несовершеннолетней в одной из школ города Валдай Новгородской области, возбужденное органами внутренних дел, передано для расследования в органы Следственного комитета", — говорится в заявлении.СК проверит действия сотрудников школы и органов миграционной службы. Прокуратура, в свою очередь, оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность органов системы профилактики, в том числе образовательного учреждения.Ранее в субботу многодетный отец одного из виновников произошедшего записал обращение, в котором принесли извинения как он сам, так и его сын.На днях в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором учащиеся валдайской школы принесли на занятия флаг Таджикистана. После замечания одноклассницы один из них пригрозил ей убийством. Накануне всех участников инцидента доставили в территориальный отдел УМВД. Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html

https://ria.ru/20231006/gd-1900940589.html

валдай

новгородская область

россия

таджикистан

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происшествия, валдай, новгородская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), таджикистан