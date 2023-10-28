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После инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе завели дело - РИА Новости, 28.10.2023
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18:34 28.10.2023 (обновлено: 20:10 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/delo-1905871362.html
После инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе завели дело
После инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе завели дело - РИА Новости, 28.10.2023
После инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе завели дело
Полиция завела уголовное дело после инцидента в школе в городе Валдай, где ребенок мигрантов из Таджикистана пригрозил одной из учениц убийством, сообщила... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T18:34
2023-10-28T20:10
происшествия
валдай
новгородская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
таджикистан
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 окт — РИА Новости. Полиция завела уголовное дело после инцидента в школе в городе Валдай, где ребенок мигрантов из Таджикистана пригрозил одной из учениц убийством, сообщила пресс-служба регионального управления СК России. "В связи с общественным резонансом и необходимостью досконального установления обстоятельств случившегося &lt;...&gt; по инициативе следственных органов СК по Новгородской области уголовное дело об угрозе убийством несовершеннолетней в одной из школ города Валдай Новгородской области, возбужденное органами внутренних дел, передано для расследования в органы Следственного комитета", — говорится в заявлении.СК проверит действия сотрудников школы и органов миграционной службы. Прокуратура, в свою очередь, оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность органов системы профилактики, в том числе образовательного учреждения.Ранее в субботу многодетный отец одного из виновников произошедшего записал обращение, в котором принесли извинения как он сам, так и его сын.На днях в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором учащиеся валдайской школы принесли на занятия флаг Таджикистана. После замечания одноклассницы один из них пригрозил ей убийством. Накануне всех участников инцидента доставили в территориальный отдел УМВД. Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html
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валдай
новгородская область
россия
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происшествия, валдай, новгородская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), таджикистан
Происшествия, Валдай, Новгородская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Таджикистан
После инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе завели дело

СК возбудил дело после инцидента с детьми мигрантов в школе в Валдае

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 окт — РИА Новости. Полиция завела уголовное дело после инцидента в школе в городе Валдай, где ребенок мигрантов из Таджикистана пригрозил одной из учениц убийством, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.
"В связи с общественным резонансом и необходимостью досконального установления обстоятельств случившегося <...> по инициативе следственных органов СК по Новгородской области уголовное дело об угрозе убийством несовершеннолетней в одной из школ города Валдай Новгородской области, возбужденное органами внутренних дел, передано для расследования в органы Следственного комитета", — говорится в заявлении.
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СК проверит действия сотрудников школы и органов миграционной службы.
Прокуратура, в свою очередь, оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность органов системы профилактики, в том числе образовательного учреждения.
Ранее в субботу многодетный отец одного из виновников произошедшего записал обращение, в котором принесли извинения как он сам, так и его сын.
На днях в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором учащиеся валдайской школы принесли на занятия флаг Таджикистана. После замечания одноклассницы один из них пригрозил ей убийством. Накануне всех участников инцидента доставили в территориальный отдел УМВД. Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
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ПроисшествияВалдайНовгородская областьРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Таджикистан
 
 
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