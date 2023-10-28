https://ria.ru/20231028/avariya-1905770621.html

Число погибших в результате аварии на шахте в Казахстане возросло до 11

Число погибших в результате аварии на шахте в Казахстане возросло до 11 - РИА Новости, 28.10.2023

Число погибших в результате аварии на шахте в Казахстане возросло до 11

Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана возросло с семи до 11, в больнице находятся 18 пострадавших шахтеров, сообщил... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T06:15

2023-10-28T06:15

2023-10-28T06:52

казахстан

карагандинская область

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана возросло с семи до 11, в больнице находятся 18 пострадавших шахтеров, сообщил аким (губернатор) региона Ермаганбет Булекпаев.Ранее сообщалось о семи погибших."Сегодня на шахте им. Костенко произошел пожар, который к нашему большому сожалению, привел к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек", - говорится в заявлении Булекпаева в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.На месте ЧП работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.Также создан оперативный штаб, помимо главы региона и гендиректора компании "АрселорМиттал Темиртау", в него вошли первый заместитель Генерального прокурора РК и специальные правоохранительные органы.В августе этого года на шахте Казахстанская, которая также принадлежит "АрселорМиттал Темиртау", произошел пожар, в результате которого погибли пять горняков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал АМТ за нарушение ею своих обязательств и предупредил о последствиях для последующего ее пребывания на рынке республики.АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231010/shakhta-1901677976.html

https://ria.ru/20230916/gornyaki-1896738328.html

казахстан

карагандинская область

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казахстан, карагандинская область, касым-жомарт токаев, арселормиттал темиртау, россия, в мире