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Число погибших в результате аварии на шахте в Казахстане возросло до 11 - РИА Новости, 28.10.2023
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06:15 28.10.2023 (обновлено: 06:52 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/avariya-1905770621.html
Число погибших в результате аварии на шахте в Казахстане возросло до 11
Число погибших в результате аварии на шахте в Казахстане возросло до 11 - РИА Новости, 28.10.2023
Число погибших в результате аварии на шахте в Казахстане возросло до 11
Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана возросло с семи до 11, в больнице находятся 18 пострадавших шахтеров, сообщил... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T06:15
2023-10-28T06:52
казахстан
карагандинская область
касым-жомарт токаев
арселормиттал темиртау
россия
в мире
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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана возросло с семи до 11, в больнице находятся 18 пострадавших шахтеров, сообщил аким (губернатор) региона Ермаганбет Булекпаев.Ранее сообщалось о семи погибших.&quot;Сегодня на шахте им. Костенко произошел пожар, который к нашему большому сожалению, привел к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек&quot;, - говорится в заявлении Булекпаева в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.На месте ЧП работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.Также создан оперативный штаб, помимо главы региона и гендиректора компании "АрселорМиттал Темиртау", в него вошли первый заместитель Генерального прокурора РК и специальные правоохранительные органы.В августе этого года на шахте Казахстанская, которая также принадлежит "АрселорМиттал Темиртау", произошел пожар, в результате которого погибли пять горняков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал АМТ за нарушение ею своих обязательств и предупредил о последствиях для последующего ее пребывания на рынке республики.АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231010/shakhta-1901677976.html
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казахстан, карагандинская область, касым-жомарт токаев, арселормиттал темиртау, россия, в мире
Казахстан, Карагандинская область, Касым-Жомарт Токаев, АрселорМиттал Темиртау, Россия, В мире
Число погибших в результате аварии на шахте в Казахстане возросло до 11

Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана возросло до 11

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана возросло с семи до 11, в больнице находятся 18 пострадавших шахтеров, сообщил аким (губернатор) региона Ермаганбет Булекпаев.
Ранее сообщалось о семи погибших.
«

"Сегодня на шахте им. Костенко произошел пожар, который к нашему большому сожалению, привел к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек", - говорится в заявлении Булекпаева в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.
На месте ЧП работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.
Также создан оперативный штаб, помимо главы региона и гендиректора компании "АрселорМиттал Темиртау", в него вошли первый заместитель Генерального прокурора РК и специальные правоохранительные органы.
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В августе этого года на шахте Казахстанская, которая также принадлежит "АрселорМиттал Темиртау", произошел пожар, в результате которого погибли пять горняков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал АМТ за нарушение ею своих обязательств и предупредил о последствиях для последующего ее пребывания на рынке республики.
АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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КазахстанКарагандинская областьКасым-Жомарт ТокаевАрселорМиттал ТемиртауРоссияВ мире
 
 
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