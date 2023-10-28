Число погибших в результате аварии на шахте в Казахстане возросло до 11
Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана возросло до 11
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана возросло с семи до 11, в больнице находятся 18 пострадавших шахтеров, сообщил аким (губернатор) региона Ермаганбет Булекпаев.
Ранее сообщалось о семи погибших.
«
"Сегодня на шахте им. Костенко произошел пожар, который к нашему большому сожалению, привел к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек", - говорится в заявлении Булекпаева в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.
На месте ЧП работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.
Также создан оперативный штаб, помимо главы региона и гендиректора компании "АрселорМиттал Темиртау", в него вошли первый заместитель Генерального прокурора РК и специальные правоохранительные органы.
В августе этого года на шахте Казахстанская, которая также принадлежит "АрселорМиттал Темиртау", произошел пожар, в результате которого погибли пять горняков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал АМТ за нарушение ею своих обязательств и предупредил о последствиях для последующего ее пребывания на рынке республики.
АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская