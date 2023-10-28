https://ria.ru/20231028/avariya-1905769914.html

Жертвами аварии на шахте в Казахстане стали семь человек

Жертвами аварии на шахте в Казахстане стали семь человек - РИА Новости, 28.10.2023

Жертвами аварии на шахте в Казахстане стали семь человек

В Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко произошла авария, семь шахтеров погибли, сообщила пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау". РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T05:59

2023-10-28T05:59

2023-10-28T06:28

казахстан

карагандинская область

касым-жомарт токаев

арселормиттал темиртау

в мире

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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. В Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко произошла авария, семь шахтеров погибли, сообщила пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау"."На момент аварии в шахте им. Костенко находилось 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. Тела семи шахтеров обнаружены без признаков жизни", - говорится в сообщении.Предположительно, в лаве произошел взрыв газометана, отмечается в сообщении.На месте аварии продолжают работать спасатели, создан оперативный штаб.Уточняется, что на месте происшествия находятся аким (губернатор) Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан и специальные правоохранительные органы.В августе этого года на шахте Казахстанская, которая принадлежит "АрселорМиттал Темиртау", произошел пожар, в результате которого погибли пять горняков. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Спасатели вывели на поверхность 222 человека. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал АМТ за нарушение ею своих обязательств и предупредил о последствиях для последующего ее пребывания на рынке республики.АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.

https://ria.ru/20231010/shakhta-1901677976.html

казахстан

карагандинская область

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казахстан, карагандинская область, касым-жомарт токаев, арселормиттал темиртау, в мире