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США и КНР выразили готовность проработать встречу лидеров на саммите АТЭС - РИА Новости, 28.10.2023
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02:07 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/ates-1905760551.html
США и КНР выразили готовность проработать встречу лидеров на саммите АТЭС
США и КНР выразили готовность проработать встречу лидеров на саммите АТЭС - РИА Новости, 28.10.2023
США и КНР выразили готовность проработать встречу лидеров на саммите АТЭС
В ходе контактов администрации США с главой МИД КНР Ван И в Вашингтоне была подтверждена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T02:07
2023-10-28T02:07
сша
китай
вашингтон (штат)
джо байден
ван и (политик)
си цзиньпин
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. В ходе контактов администрации США с главой МИД КНР Ван И в Вашингтоне была подтверждена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре в Сан-Франциско, сообщил высокопоставленный американский чиновник. "Стороны подтвердили, что будут работать совместно для организации встречи между президентом Байденом и лидером Си Цзиньпином в ноябре в Сан-Франциско", - сказал чиновник журналистам. По словам представителя администрации, "встреча президента Байдена с Ван И продолжалась около часа", еще три часа высокопоставленный китайский дипломат общался с советником президента США Джейком Салливаном, еще шесть часов - с госсекретарем Энтони Блинкеном. В ходе контактов обсуждались региональные и международные вопросы, в том числе ситуация вокруг Украины и "провокационные действия КНДР", сообщил чиновник. По его словам, госсекретарь Блинкен также "говорил об обеспокоенностях в контексте действий КНР" в регионе. По словам чиновника, со стороны США встреча готовится, а позицию КНР о возможности визита должен озвучивать Пекин. "Ведется совместная подготовка… С нашей стороны мы работаем для достижения этой цели (проведения встречи - ред.)", - сказал чиновник.
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сша, китай, вашингтон (штат), джо байден, ван и (политик), си цзиньпин, в мире
США, Китай, Вашингтон (штат), Джо Байден, Ван И (политик), Си Цзиньпин, В мире
США и КНР выразили готовность проработать встречу лидеров на саммите АТЭС

США и КНР готовы проработать встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. В ходе контактов администрации США с главой МИД КНР Ван И в Вашингтоне была подтверждена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре в Сан-Франциско, сообщил высокопоставленный американский чиновник.
«
"Стороны подтвердили, что будут работать совместно для организации встречи между президентом Байденом и лидером Си Цзиньпином в ноябре в Сан-Франциско", - сказал чиновник журналистам.
По словам представителя администрации, "встреча президента Байдена с Ван И продолжалась около часа", еще три часа высокопоставленный китайский дипломат общался с советником президента США Джейком Салливаном, еще шесть часов - с госсекретарем Энтони Блинкеном.
В ходе контактов обсуждались региональные и международные вопросы, в том числе ситуация вокруг Украины и "провокационные действия КНДР", сообщил чиновник. По его словам, госсекретарь Блинкен также "говорил об обеспокоенностях в контексте действий КНР" в регионе.
По словам чиновника, со стороны США встреча готовится, а позицию КНР о возможности визита должен озвучивать Пекин. "Ведется совместная подготовка… С нашей стороны мы работаем для достижения этой цели (проведения встречи - ред.)", - сказал чиновник.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Делегация конгрессменов США собирается в Китай с визитом
2 октября, 23:28
 
СШАКитайВашингтон (штат)Джо БайденВан И (политик)Си ЦзиньпинВ мире
 
 
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