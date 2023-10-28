https://ria.ru/20231028/ates-1905760551.html

США и КНР выразили готовность проработать встречу лидеров на саммите АТЭС

США и КНР выразили готовность проработать встречу лидеров на саммите АТЭС - РИА Новости, 28.10.2023

США и КНР выразили готовность проработать встречу лидеров на саммите АТЭС

В ходе контактов администрации США с главой МИД КНР Ван И в Вашингтоне была подтверждена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T02:07

2023-10-28T02:07

2023-10-28T02:07

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китай

вашингтон (штат)

джо байден

ван и (политик)

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. В ходе контактов администрации США с главой МИД КНР Ван И в Вашингтоне была подтверждена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре в Сан-Франциско, сообщил высокопоставленный американский чиновник. "Стороны подтвердили, что будут работать совместно для организации встречи между президентом Байденом и лидером Си Цзиньпином в ноябре в Сан-Франциско", - сказал чиновник журналистам. По словам представителя администрации, "встреча президента Байдена с Ван И продолжалась около часа", еще три часа высокопоставленный китайский дипломат общался с советником президента США Джейком Салливаном, еще шесть часов - с госсекретарем Энтони Блинкеном. В ходе контактов обсуждались региональные и международные вопросы, в том числе ситуация вокруг Украины и "провокационные действия КНДР", сообщил чиновник. По его словам, госсекретарь Блинкен также "говорил об обеспокоенностях в контексте действий КНР" в регионе. По словам чиновника, со стороны США встреча готовится, а позицию КНР о возможности визита должен озвучивать Пекин. "Ведется совместная подготовка… С нашей стороны мы работаем для достижения этой цели (проведения встречи - ред.)", - сказал чиновник.

https://ria.ru/20231002/delegatsiya-1900071904.html

сша

китай

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сша, китай, вашингтон (штат), джо байден, ван и (политик), си цзиньпин, в мире