США и КНР выразили готовность проработать встречу лидеров на саммите АТЭС
США и КНР готовы проработать встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. В ходе контактов администрации США с главой МИД КНР Ван И в Вашингтоне была подтверждена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре в Сан-Франциско, сообщил высокопоставленный американский чиновник.
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"Стороны подтвердили, что будут работать совместно для организации встречи между президентом Байденом и лидером Си Цзиньпином в ноябре в Сан-Франциско", - сказал чиновник журналистам.
По словам представителя администрации, "встреча президента Байдена с Ван И продолжалась около часа", еще три часа высокопоставленный китайский дипломат общался с советником президента США Джейком Салливаном, еще шесть часов - с госсекретарем Энтони Блинкеном.
В ходе контактов обсуждались региональные и международные вопросы, в том числе ситуация вокруг Украины и "провокационные действия КНДР", сообщил чиновник. По его словам, госсекретарь Блинкен также "говорил об обеспокоенностях в контексте действий КНР" в регионе.
По словам чиновника, со стороны США встреча готовится, а позицию КНР о возможности визита должен озвучивать Пекин. "Ведется совместная подготовка… С нашей стороны мы работаем для достижения этой цели (проведения встречи - ред.)", - сказал чиновник.