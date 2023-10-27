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С тыла. Пушков заявил о пробитии бреши в "американском заслоне"
С тыла. Пушков заявил о пробитии бреши в "американском заслоне" - РИА Новости, 27.10.2023
С тыла. Пушков заявил о пробитии бреши в "американском заслоне"
Вступление Роберта Фицо в должность премьера Словакии пробило брешь в "американском заслоне", которым США оградили Европу от ее собственных интересов, такое... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T06:22
2023-10-27T06:22
2023-10-27T15:22
в мире
словакия
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алексей пушков
роберт фицо
зузана чапутова
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вступление Роберта Фицо в должность премьера Словакии пробило брешь в "американском заслоне", которым США оградили Европу от ее собственных интересов, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.В среду президент Словакии Зузана Чапутова официально назначила Фицо новым премьер-министром республики. Он занял этот пост в четвертый раз по итогам победы его партии Smer на парламентских выборах в сентябре."Это, несомненно, брешь в американском заслоне, которым США оградили Европу от ее собственных подлинных интересов. Пока Вашингтон безуспешно убеждает Глобальный Юг последовать за Западом в его стратегии, направленной против России, у США "в тылу" появляются политические лидеры, несогласные ни с этой стратегией, ни с огромными затратами на Украину", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее Фицо проинформировал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что Братислава не будет оказывать Киеву военную помощь. Перед саммитом Европейского союза премьер также сообщил, что не будет поддерживать и санкции против России, если они будут вредить Словакии так же, как те, что были приняты ранее.
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в мире, словакия, сша, европа, алексей пушков, роберт фицо, зузана чапутова
В мире, Словакия, США, Европа, Алексей Пушков, Роберт Фицо, Зузана Чапутова
С тыла. Пушков заявил о пробитии бреши в "американском заслоне"
Пушков: премьерство Фицо пробило брешь в американской стратегии в Европе