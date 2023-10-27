https://ria.ru/20231027/zaslon-1905540373.html

С тыла. Пушков заявил о пробитии бреши в "американском заслоне"

С тыла. Пушков заявил о пробитии бреши в "американском заслоне" - РИА Новости, 27.10.2023

С тыла. Пушков заявил о пробитии бреши в "американском заслоне"

Вступление Роберта Фицо в должность премьера Словакии пробило брешь в "американском заслоне", которым США оградили Европу от ее собственных интересов, такое... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T06:22

2023-10-27T06:22

2023-10-27T15:22

в мире

словакия

сша

европа

алексей пушков

роберт фицо

зузана чапутова

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вступление Роберта Фицо в должность премьера Словакии пробило брешь в "американском заслоне", которым США оградили Европу от ее собственных интересов, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.В среду президент Словакии Зузана Чапутова официально назначила Фицо новым премьер-министром республики. Он занял этот пост в четвертый раз по итогам победы его партии Smer на парламентских выборах в сентябре."Это, несомненно, брешь в американском заслоне, которым США оградили Европу от ее собственных подлинных интересов. Пока Вашингтон безуспешно убеждает Глобальный Юг последовать за Западом в его стратегии, направленной против России, у США "в тылу" появляются политические лидеры, несогласные ни с этой стратегией, ни с огромными затратами на Украину", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее Фицо проинформировал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что Братислава не будет оказывать Киеву военную помощь. Перед саммитом Европейского союза премьер также сообщил, что не будет поддерживать и санкции против России, если они будут вредить Словакии так же, как те, что были приняты ранее.

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905536017.html

словакия

сша

европа

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в мире, словакия, сша, европа, алексей пушков, роберт фицо, зузана чапутова