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На американской базе в Сирии прогремели взрывы

На американской базе в Сирии прогремели взрывы - РИА Новости, 27.10.2023

На американской базе в Сирии прогремели взрывы

Взрывы слышны на американской базе на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T22:28

2023-10-27T22:28

2023-10-27T22:38

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ДАМАСК, 27 окт - РИА Новости. Взрывы слышны на американской базе на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, заявил РИА Новости местный источник.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что американская авиация нанесла удары по двум объектам в Сирии, которые якобы использовались Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группами. Он подчеркнул, что бомбардировки не связаны с палестино-израильским конфликтом."Несколько взрывов прозвучали на территории американской военной базы на нефтяном месторождении "Омар" на востоке Дейр-эз-Зора", - сообщил источник.Телеканал Al-Mayadeen сообщил со ссылкой на источники, что база была атакована беспилотниками и ракетными снарядами.Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что военные США подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии с 17 по 26 октября.

https://ria.ru/20231027/siriya-1905738736.html

https://ria.ru/20231027/siriya-1905606730.html

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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сша, патрик райдер, ллойд остин, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году