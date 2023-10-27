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На американской базе в Сирии прогремели взрывы - РИА Новости, 27.10.2023
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22:28 27.10.2023 (обновлено: 22:38 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/vzryvy-1905744337.html
На американской базе в Сирии прогремели взрывы
На американской базе в Сирии прогремели взрывы - РИА Новости, 27.10.2023
На американской базе в Сирии прогремели взрывы
Взрывы слышны на американской базе на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T22:28
2023-10-27T22:38
в мире
сирия
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сша
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ллойд остин
министерство обороны сша
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ДАМАСК, 27 окт - РИА Новости. Взрывы слышны на американской базе на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, заявил РИА Новости местный источник.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что американская авиация нанесла удары по двум объектам в Сирии, которые якобы использовались Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группами. Он подчеркнул, что бомбардировки не связаны с палестино-израильским конфликтом."Несколько взрывов прозвучали на территории американской военной базы на нефтяном месторождении "Омар" на востоке Дейр-эз-Зора", - сообщил источник.Телеканал Al-Mayadeen сообщил со ссылкой на источники, что база была атакована беспилотниками и ракетными снарядами.Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что военные США подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии с 17 по 26 октября.
https://ria.ru/20231027/siriya-1905738736.html
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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сша, патрик райдер, ллойд остин, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), США, Патрик Райдер, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На американской базе в Сирии прогремели взрывы

На американской базе в провинции Дейр-Эз-Зор в Сирии прогремели взрывы

© AP Photo / Simon Walker/The Times/PoolАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Simon Walker/The Times/Pool
Американские военные . Архивное фото
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ДАМАСК, 27 окт - РИА Новости. Взрывы слышны на американской базе на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, заявил РИА Новости местный источник.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что американская авиация нанесла удары по двум объектам в Сирии, которые якобы использовались Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группами. Он подчеркнул, что бомбардировки не связаны с палестино-израильским конфликтом.
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Белый дом: США готовы наносить новые удары по Сирии в "целях самообороны"
Вчера, 21:37
«
"Несколько взрывов прозвучали на территории американской военной базы на нефтяном месторождении "Омар" на востоке Дейр-эз-Зора", - сообщил источник.
Телеканал Al-Mayadeen сообщил со ссылкой на источники, что база была атакована беспилотниками и ракетными снарядами.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что военные США подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии с 17 по 26 октября.
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В Кремле прокомментировал удары США по объектам в Сирии
Вчера, 12:47
 
В миреСирияДейр-эз-Зор (мухафаза)СШАПатрик РайдерЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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