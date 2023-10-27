https://ria.ru/20231027/vuzy-1905552525.html
Названы лучшие российские вузы в шанхайском предметном рейтинге
Названы лучшие российские вузы в шанхайском предметном рейтинге - РИА Новости, 27.10.2023
Названы лучшие российские вузы в шанхайском предметном рейтинге
Высшая школа экономики стала одним из лучших вузов России в Шанхайском рейтинге по предметным областям, так, ВШЭ лидирует в рейтинге таких предметных областей,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:28
2023-10-27T09:28
2023-10-27T10:04
россия
общество
китай
высшая школа экономики (вшэ)
массачусетский технологический институт
первый мгму имени сеченова
навигатор абитуриента
экология
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Высшая школа экономики стала одним из лучших вузов России в Шанхайском рейтинге по предметным областям, так, ВШЭ лидирует в рейтинге таких предметных областей, как "Естественные науки" (математика), "Науки о жизни" (биологические науки), "Общественные науки" (экономика, педагогика, социология, политология и другие), сообщили РИА Новости в компании ShanghaiRanking Consultancy. Высшая школа экономики также лидирует по таким предметам, как "Управление", "Государственное управление", "Деловое администрирование", "Психология", "Коммуникации" предметной области "Общественные науки", следует из рейтинга. В предметной области "Естественные науки" первые места занимает и Московский государственный университет, он лидирует по таким предметам, как "Экология" и "Химия". МГУ занял также первое место по предмету "Биотехнология" предметной области "Инженерное дело". Лучшим вузом в области "Медицина" стал Сеченовский университет, он лидирует по "Клинической медицине", "Здравоохранению", "Стоматологии и одонтологии", "Фармации и фармакологии", а также в области "Науки о жизни" по предмету "Биология человека". В целом, как сообщили в ShanghaiRanking Consultancy, в 30 учебных дисциплинах твердое первенство принадлежит университетам США, среди них наивысший результат – у Гарвардского университета, который вышел на первое место по 11 предметам, в том числе по четырем предметам в области медицины, трем предметам в области инженерии, трем в категории общественных наук и одному в категории наук о жизни. "Массачусетский технологический институт завоевал "золото" по пяти предметам, в том числе по четырем инженерным дисциплинам и одной естественнонаучной, Мичиганский университет и Чикагский университет (оба в США), а также Гонконгский политехнический университет (Китай) занимают первое место в мире по двум предметам", - добавили в организации. В компании также отметили, что по числу упоминаний в турнирной таблице по всем предметам лидируют университеты США, которые фигурируют в таблице 4318 раз, на втором месте – университеты Китая (3390 упоминания) и университеты Великобритании (1564 упоминания) - Чжэцзянский Университет, Национальный университет Сингапура, Университет Чжуншань имени Сунь Ятсена, Университет Британской Колумбии и Мельбурнский университет представлены в таблице по более чем 50 предметам. Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям на 2023 год составлен компанией ShanghaiRanking Consultancy. В 2023 году таблица включает университеты, предлагающие программы обучения по 55 дисциплинам в таких областях знаний, как естественные науки, техника и инженерное дело, науки о жизни, медико-биологические и общественные науки. Из 5000 высших учебных заведений в 104 странах и регионах 1900 университетов вошли в рейтинг впервые. При составлении рейтинга для оценки успехов в конкретных предметах использовались объективные академические показатели, а также сторонние данные, в том числе международные награды в области образования, высокие академические достижения, качество исследований и международное сотрудничество. В рейтинге 2023 года перечень международных наград в сфере образования составлен на основе Обследования академической успеваемости (Academic Excellence Survey), проведенного ShanghaiRanking. ShanghaiRanking Consultancy – независимая организация, которая занимается исследованиями в сфере качества высшего образования и консультированием. С 2009 года официально публикует Академический рейтинг университетов мира.
https://ria.ru/20231026/vuzy-1905396779.html
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россия, общество, китай, высшая школа экономики (вшэ), массачусетский технологический институт, первый мгму имени сеченова, навигатор абитуриента, экология, цифры, которые говорят
Россия, Общество, Китай, Высшая школа экономики (ВШЭ), Массачусетский технологический институт, Первый МГМУ имени Сеченова, Навигатор абитуриента, Экология, Цифры, которые говорят
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Высшая школа экономики стала одним из лучших вузов России в Шанхайском рейтинге по предметным областям, так, ВШЭ лидирует в рейтинге таких предметных областей, как "Естественные науки" (математика), "Науки о жизни" (биологические науки), "Общественные науки" (экономика, педагогика, социология, политология и другие), сообщили РИА Новости в компании ShanghaiRanking Consultancy.
Высшая школа экономики также лидирует по таким предметам, как "Управление", "Государственное управление", "Деловое администрирование", "Психология", "Коммуникации" предметной области "Общественные науки", следует из рейтинга.
В предметной области "Естественные науки" первые места занимает и Московский государственный университет, он лидирует по таким предметам, как "Экология" и "Химия". МГУ занял также первое место по предмету "Биотехнология" предметной области "Инженерное дело".
Лучшим вузом в области "Медицина" стал Сеченовский университет, он лидирует по "Клинической медицине", "Здравоохранению", "Стоматологии и одонтологии", "Фармации и фармакологии", а также в области "Науки о жизни" по предмету "Биология человека".
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В целом, как сообщили в ShanghaiRanking Consultancy, в 30 учебных дисциплинах твердое первенство принадлежит университетам США, среди них наивысший результат – у Гарвардского университета, который вышел на первое место по 11 предметам, в том числе по четырем предметам в области медицины, трем предметам в области инженерии, трем в категории общественных наук и одному в категории наук о жизни.
"Массачусетский технологический институт завоевал "золото" по пяти предметам, в том числе по четырем инженерным дисциплинам и одной естественнонаучной, Мичиганский университет и Чикагский университет (оба в США), а также Гонконгский политехнический университет (Китай) занимают первое место в мире по двум предметам", - добавили в организации.
В компании также отметили, что по числу упоминаний в турнирной таблице по всем предметам лидируют университеты США, которые фигурируют в таблице 4318 раз, на втором месте – университеты Китая (3390 упоминания) и университеты Великобритании (1564 упоминания) - Чжэцзянский Университет, Национальный университет Сингапура, Университет Чжуншань имени Сунь Ятсена, Университет Британской Колумбии и Мельбурнский университет представлены в таблице по более чем 50 предметам.
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Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям на 2023 год составлен компанией ShanghaiRanking Consultancy. В 2023 году таблица включает университеты, предлагающие программы обучения по 55 дисциплинам в таких областях знаний, как естественные науки, техника и инженерное дело, науки о жизни, медико-биологические и общественные науки. Из 5000 высших учебных заведений в 104 странах и регионах 1900 университетов вошли в рейтинг впервые.
При составлении рейтинга для оценки успехов в конкретных предметах использовались объективные академические показатели, а также сторонние данные, в том числе международные награды в области образования, высокие академические достижения, качество исследований и международное сотрудничество. В рейтинге 2023 года перечень международных наград в сфере образования составлен на основе Обследования академической успеваемости (Academic Excellence Survey), проведенного ShanghaiRanking.
ShanghaiRanking Consultancy – независимая организация, которая занимается исследованиями в сфере качества высшего образования и консультированием. С 2009 года официально публикует Академический рейтинг университетов мира.
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