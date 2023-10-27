https://ria.ru/20231027/vuzy-1905552525.html

Названы лучшие российские вузы в шанхайском предметном рейтинге

Названы лучшие российские вузы в шанхайском предметном рейтинге - РИА Новости, 27.10.2023

Названы лучшие российские вузы в шанхайском предметном рейтинге

Высшая школа экономики стала одним из лучших вузов России в Шанхайском рейтинге по предметным областям, так, ВШЭ лидирует в рейтинге таких предметных областей,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:28

2023-10-27T09:28

2023-10-27T10:04

россия

общество

китай

высшая школа экономики (вшэ)

массачусетский технологический институт

первый мгму имени сеченова

навигатор абитуриента

экология

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Высшая школа экономики стала одним из лучших вузов России в Шанхайском рейтинге по предметным областям, так, ВШЭ лидирует в рейтинге таких предметных областей, как "Естественные науки" (математика), "Науки о жизни" (биологические науки), "Общественные науки" (экономика, педагогика, социология, политология и другие), сообщили РИА Новости в компании ShanghaiRanking Consultancy. Высшая школа экономики также лидирует по таким предметам, как "Управление", "Государственное управление", "Деловое администрирование", "Психология", "Коммуникации" предметной области "Общественные науки", следует из рейтинга. В предметной области "Естественные науки" первые места занимает и Московский государственный университет, он лидирует по таким предметам, как "Экология" и "Химия". МГУ занял также первое место по предмету "Биотехнология" предметной области "Инженерное дело". Лучшим вузом в области "Медицина" стал Сеченовский университет, он лидирует по "Клинической медицине", "Здравоохранению", "Стоматологии и одонтологии", "Фармации и фармакологии", а также в области "Науки о жизни" по предмету "Биология человека". В целом, как сообщили в ShanghaiRanking Consultancy, в 30 учебных дисциплинах твердое первенство принадлежит университетам США, среди них наивысший результат – у Гарвардского университета, который вышел на первое место по 11 предметам, в том числе по четырем предметам в области медицины, трем предметам в области инженерии, трем в категории общественных наук и одному в категории наук о жизни. "Массачусетский технологический институт завоевал "золото" по пяти предметам, в том числе по четырем инженерным дисциплинам и одной естественнонаучной, Мичиганский университет и Чикагский университет (оба в США), а также Гонконгский политехнический университет (Китай) занимают первое место в мире по двум предметам", - добавили в организации. В компании также отметили, что по числу упоминаний в турнирной таблице по всем предметам лидируют университеты США, которые фигурируют в таблице 4318 раз, на втором месте – университеты Китая (3390 упоминания) и университеты Великобритании (1564 упоминания) - Чжэцзянский Университет, Национальный университет Сингапура, Университет Чжуншань имени Сунь Ятсена, Университет Британской Колумбии и Мельбурнский университет представлены в таблице по более чем 50 предметам. Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям на 2023 год составлен компанией ShanghaiRanking Consultancy. В 2023 году таблица включает университеты, предлагающие программы обучения по 55 дисциплинам в таких областях знаний, как естественные науки, техника и инженерное дело, науки о жизни, медико-биологические и общественные науки. Из 5000 высших учебных заведений в 104 странах и регионах 1900 университетов вошли в рейтинг впервые. При составлении рейтинга для оценки успехов в конкретных предметах использовались объективные академические показатели, а также сторонние данные, в том числе международные награды в области образования, высокие академические достижения, качество исследований и международное сотрудничество. В рейтинге 2023 года перечень международных наград в сфере образования составлен на основе Обследования академической успеваемости (Academic Excellence Survey), проведенного ShanghaiRanking. ShanghaiRanking Consultancy – независимая организация, которая занимается исследованиями в сфере качества высшего образования и консультированием. С 2009 года официально публикует Академический рейтинг университетов мира.

https://ria.ru/20231026/vuzy-1905396779.html

https://na.ria.ru/20231026/vuzy-1905227328.html

https://na.ria.ru/20231018/obrazovanie-1903259111.html

россия

китай

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россия, общество, китай, высшая школа экономики (вшэ), массачусетский технологический институт, первый мгму имени сеченова, навигатор абитуриента, экология, цифры, которые говорят