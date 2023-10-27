https://ria.ru/20231027/vstrecha-1905684521.html

Глава ЕК ответила на вопрос о встрече Орбана с Путиным

Глава ЕК ответила на вопрос о встрече Орбана с Путиным - РИА Новости, 27.10.2023

Глава ЕК ответила на вопрос о встрече Орбана с Путиным

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о встрече премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила, что это... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:44

2023-10-27T16:44

2023-10-27T16:45

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венгрия

россия

брюссель

урсула фон дер ляйен

владимир путин

виктор орбан

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о встрече премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила, что это суверенное дело Венгрии, но в ЕС настаивают на важности координации и прозрачности. "В целом наш подход заключается в том, что лидер страны свободен выбирать, с кем встречаться, для нас важна тесная координация и прозрачность, в случае, если контент переговоров затрагивает Европейский союз и его единство", - сказала она по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Фон дер Ляйен добавила, что не проводила в рамках саммита в Брюсселе двусторонних переговоров с Орбаном. Орбан ранее заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с РФ, и считает, что она на благо Европы. Кроме того, премьер заявлял, что Венгрия будет блокировать выделение дополнительных денег Украине из бюджета ЕС, пока не увидит внятного обоснования этой меры, а не просто предложения "дать больше денег". В свою очередь президент России после встречи с премьером Венгрии отметил, что на Орбана "нападают" не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а "за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа", которого лишены многие политические деятели сегодняшней Европы.

https://ria.ru/20231026/dialog-1905414093.html

https://ria.ru/20231020/putin-1904144854.html

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в мире, венгрия, россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, владимир путин, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия