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Глава ЕК ответила на вопрос о встрече Орбана с Путиным - РИА Новости, 27.10.2023
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16:44 27.10.2023 (обновлено: 16:45 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/vstrecha-1905684521.html
Глава ЕК ответила на вопрос о встрече Орбана с Путиным
Глава ЕК ответила на вопрос о встрече Орбана с Путиным - РИА Новости, 27.10.2023
Глава ЕК ответила на вопрос о встрече Орбана с Путиным
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о встрече премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила, что это... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:44
2023-10-27T16:45
в мире
венгрия
россия
брюссель
урсула фон дер ляйен
владимир путин
виктор орбан
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о встрече премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила, что это суверенное дело Венгрии, но в ЕС настаивают на важности координации и прозрачности. "В целом наш подход заключается в том, что лидер страны свободен выбирать, с кем встречаться, для нас важна тесная координация и прозрачность, в случае, если контент переговоров затрагивает Европейский союз и его единство", - сказала она по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Фон дер Ляйен добавила, что не проводила в рамках саммита в Брюсселе двусторонних переговоров с Орбаном. Орбан ранее заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с РФ, и считает, что она на благо Европы. Кроме того, премьер заявлял, что Венгрия будет блокировать выделение дополнительных денег Украине из бюджета ЕС, пока не увидит внятного обоснования этой меры, а не просто предложения "дать больше денег". В свою очередь президент России после встречи с премьером Венгрии отметил, что на Орбана "нападают" не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а "за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа", которого лишены многие политические деятели сегодняшней Европы.
https://ria.ru/20231026/dialog-1905414093.html
https://ria.ru/20231020/putin-1904144854.html
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в мире, венгрия, россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, владимир путин, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Россия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава ЕК ответила на вопрос о встрече Орбана с Путиным

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала встречу Орбана с Путиным суверенным делом Венгрии

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен
Выступление Урсулы фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о встрече премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила, что это суверенное дело Венгрии, но в ЕС настаивают на важности координации и прозрачности.
«
"В целом наш подход заключается в том, что лидер страны свободен выбирать, с кем встречаться, для нас важна тесная координация и прозрачность, в случае, если контент переговоров затрагивает Европейский союз и его единство", - сказала она по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Орбан заявил, что гордится поддержанием диалога с Россией
26 октября, 15:23
Фон дер Ляйен добавила, что не проводила в рамках саммита в Брюсселе двусторонних переговоров с Орбаном.
Орбан ранее заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с РФ, и считает, что она на благо Европы. Кроме того, премьер заявлял, что Венгрия будет блокировать выделение дополнительных денег Украине из бюджета ЕС, пока не увидит внятного обоснования этой меры, а не просто предложения "дать больше денег".
В свою очередь президент России после встречи с премьером Венгрии отметил, что на Орбана "нападают" не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а "за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа", которого лишены многие политические деятели сегодняшней Европы.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Послы стран НАТО созвали заседание из-за встречи Путина и Орбана
20 октября, 14:27
 
В миреВенгрияРоссияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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