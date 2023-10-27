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Ансамбль из Волновахи ДНР приехал на Ямал для участия в музыкальном проекте - РИА Новости, 27.10.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:20 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/volnovakha-1905702113.html
Ансамбль из Волновахи ДНР приехал на Ямал для участия в музыкальном проекте
Ансамбль из Волновахи ДНР приехал на Ямал для участия в музыкальном проекте - РИА Новости, 27.10.2023
Ансамбль из Волновахи ДНР приехал на Ямал для участия в музыкальном проекте
Ансамбль из Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) принимает участие в музыкальном проекте "Дорогами поколений", который проходит в Ноябрьске на Ямале,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:20
2023-10-27T18:20
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
волноваха
донецкая народная республика
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САЛЕХАРД, 27 окт — РИА Новости. Ансамбль из Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) принимает участие в музыкальном проекте "Дорогами поколений", который проходит в Ноябрьске на Ямале, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. В общей сложности на мероприятие заявились 150 человек с Ямала, из ХМАО, ДНР и Казахстана. Победители проекта представят округ на всероссийских, межрегиональных фестивалях и конкурсах. "Музыканты и исполнители, прошедшие отборочный этап, представят патриотическую и современную песни. Конкурс проводится в четырех номинациях: исполнители песен, авторы-исполнители, вокальная группа и вокально-инструментальные ансамбли. Впервые в этом году в "Дороге поколений" будет участвовать вокально-инструментальный ансамбль "Прометей" из Волновахи. Ребята исполнят две песни – "Русская весна" и композицию про родной город", — говорится в сообщении. Также в программе — творческий вечер в формате "Свободный микрофон", выступление дуэта Nansi&amp;Sidorov, мастер-классы и круглый стол с членами жюри и наставниками проекта. Церемония награждения пройдет 28 октября в центре досуга "Нефтяник". Лучшие участники выступят на финальном концерте 29 октября. Победители станут кандидатами на получение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках нацпроекта "Образование", отмечает пресс-служба. "Проект даст участникам колоссальный опыт выступления. Сцена учит владеть собой, преодолевать волнение, это очень закаляет творческую личность. От проекта ожидаю искренности, ведь артист — проводник эмоций, чувств, и именно от него зависит, тронет исполнение песни зрителя или нет", — приводятся в сообщении слова члена жюри, российского исполнителя военно-патриотических песен Данила Корина. "Дорогами поколений" — это ежегодный музыкальный конкурс патриотической песни. При поддержке правительства Ямала за 22 года в нем приняли участие более двух тысяч молодых исполнителей Уральского федерального округа. География участников проекта ежегодно растет. С 2015 года его конкурсантами стали соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья: Республики Молдовы, Грузии, Таджикистана, Австрии, Португалии, Казахстана и Киргизии, уточняют власти.
https://ria.ru/20231026/aktivisty-1905388796.html
https://ria.ru/20231026/noyabrsk-1905387072.html
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ямал, волноваха, донецкая народная республика
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Волноваха, Донецкая Народная Республика

Ансамбль из Волновахи ДНР приехал на Ямал для участия в музыкальном проекте

CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) / Ансамбль из Волновахи принимает участие в музыкальном проекте "Дорогами поколений"
Ансамбль из Волновахи принимает участие в музыкальном проекте Дорогами поколений - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) /
Ансамбль из Волновахи принимает участие в музыкальном проекте "Дорогами поколений"
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 27 окт — РИА Новости. Ансамбль из Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) принимает участие в музыкальном проекте "Дорогами поколений", который проходит в Ноябрьске на Ямале, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
В общей сложности на мероприятие заявились 150 человек с Ямала, из ХМАО, ДНР и Казахстана. Победители проекта представят округ на всероссийских, межрегиональных фестивалях и конкурсах.
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"Музыканты и исполнители, прошедшие отборочный этап, представят патриотическую и современную песни. Конкурс проводится в четырех номинациях: исполнители песен, авторы-исполнители, вокальная группа и вокально-инструментальные ансамбли. Впервые в этом году в "Дороге поколений" будет участвовать вокально-инструментальный ансамбль "Прометей" из Волновахи. Ребята исполнят две песни – "Русская весна" и композицию про родной город", — говорится в сообщении.
Также в программе — творческий вечер в формате "Свободный микрофон", выступление дуэта Nansi&Sidorov, мастер-классы и круглый стол с членами жюри и наставниками проекта.
Церемония награждения пройдет 28 октября в центре досуга "Нефтяник". Лучшие участники выступят на финальном концерте 29 октября. Победители станут кандидатами на получение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках нацпроекта "Образование", отмечает пресс-служба.
"Проект даст участникам колоссальный опыт выступления. Сцена учит владеть собой, преодолевать волнение, это очень закаляет творческую личность. От проекта ожидаю искренности, ведь артист — проводник эмоций, чувств, и именно от него зависит, тронет исполнение песни зрителя или нет", — приводятся в сообщении слова члена жюри, российского исполнителя военно-патриотических песен Данила Корина.
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"Дорогами поколений" — это ежегодный музыкальный конкурс патриотической песни. При поддержке правительства Ямала за 22 года в нем приняли участие более двух тысяч молодых исполнителей Уральского федерального округа.
География участников проекта ежегодно растет. С 2015 года его конкурсантами стали соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья: Республики Молдовы, Грузии, Таджикистана, Австрии, Португалии, Казахстана и Киргизии, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалВолновахаДонецкая Народная Республика
 
 
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