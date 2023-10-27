https://ria.ru/20231027/veteran-1905526778.html
Американский ветеран записал обращение из московского метро
Американский ветеран записал обращение из московского метро - РИА Новости, 27.10.2023
Американский ветеран записал обращение из московского метро
Ветеран войны в Афганистане из США Дэн Кастл записал видеоролик для канала Wild Siberia, в котором выразил свое восхищение московским метрополитеном. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T00:24
2023-10-27T00:24
2023-10-27T09:23
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ветеран войны в Афганистане из США Дэн Кастл записал видеоролик для канала Wild Siberia, в котором выразил свое восхищение московским метрополитеном."В вашей стране есть метро? Я гарантирую, что оно не такое эффектное, как это", — такими словами Кастл обратился к зрителям канала, начиная свое шестичасовое путешествие по столичной подземке.Американец со своей спутницей посетил разные станции, акцентируя внимание подписчиков не только на красоте оформления, архитектурных идеях, мозаичных фресках и полотнах, которыми украшены вестибюли, но и на некоторых полезных для пассажиров удобствах.Кастл особо отметил возможность заряжать смартфон прямо на сидении вагона, а также таймер, указывающий на время прибытия следующего поезда.Очень интересной для американского гостя оказалась станция метро "Площадь революции" и сложившаяся традиция дотрагиваться до различных деталей статуй. Одна из пассажирок метро рассказала, к примеру, что трогает "петуха", чтобы привлечь материальное благополучие."Я думаю, очень много людей получат большие деньги", — пошутил Кастл, намекая на яркий цвет этой скульптуры по сравнению с другими.С точки зрения исторической ценности ветеран выделил станции "Киевская" и "Белорусская", подчеркнув тесную связь между тремя народами, символически выраженную в архитектуре и оформлении вестибюлей."Это, в сущности, самый дешевый музей во всей стране", — восхитился Кастл.Особенно ветеран был впечатлен роскошным видом станции "Комсомольская". "Я покажу вам, как она выглядит. Вы должны это увидеть сами", — заключил Кастл, позволив зрителям самим оценить ее красоту.Ранее американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X выразил восхищение публикацией, посвященной станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20231004/metro-1900361895.html
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в мире, россия, сша, москва, московский метрополитен
В мире, Россия, США, Москва, Московский метрополитен
Американский ветеран записал обращение из московского метро
Американский ветеран Дэн Кастл записал видеоролик из московского метро
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Ветеран войны в Афганистане из США Дэн Кастл записал видеоролик для канала Wild Siberia
, в котором выразил свое восхищение московским метрополитеном.
"В вашей стране есть метро? Я гарантирую, что оно не такое эффектное, как это", — такими словами Кастл обратился к зрителям канала, начиная свое шестичасовое путешествие по столичной подземке.
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Американец со своей спутницей посетил разные станции, акцентируя внимание подписчиков не только на красоте оформления, архитектурных идеях, мозаичных фресках и полотнах, которыми украшены вестибюли, но и на некоторых полезных для пассажиров удобствах.
Кастл особо отметил возможность заряжать смартфон прямо на сидении вагона, а также таймер, указывающий на время прибытия следующего поезда.
Очень интересной для американского гостя оказалась станция метро "Площадь революции" и сложившаяся традиция дотрагиваться до различных деталей статуй. Одна из пассажирок метро рассказала, к примеру, что трогает "петуха", чтобы привлечь материальное благополучие.
"Я думаю, очень много людей получат большие деньги", — пошутил Кастл, намекая на яркий цвет этой скульптуры по сравнению с другими.
С точки зрения исторической ценности ветеран выделил станции "Киевская" и "Белорусская", подчеркнув тесную связь между тремя народами, символически выраженную в архитектуре и оформлении вестибюлей.
«
"Это, в сущности, самый дешевый музей во всей стране", — восхитился Кастл.
Особенно ветеран был впечатлен роскошным видом станции "Комсомольская". "Я покажу вам, как она выглядит. Вы должны это увидеть сами", — заключил Кастл, позволив зрителям самим оценить ее красоту.
Ранее американский миллиардер Илон Маск
на своей странице в социальной сети X выразил восхищение публикацией, посвященной станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге
.
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