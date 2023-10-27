Рейтинг@Mail.ru
Американский ветеран записал обращение из московского метро - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 27.10.2023 (обновлено: 09:23 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/veteran-1905526778.html
Американский ветеран записал обращение из московского метро
Американский ветеран записал обращение из московского метро - РИА Новости, 27.10.2023
Американский ветеран записал обращение из московского метро
Ветеран войны в Афганистане из США Дэн Кастл записал видеоролик для канала Wild Siberia, в котором выразил свое восхищение московским метрополитеном. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T00:24
2023-10-27T09:23
в мире
россия
сша
москва
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155567/62/1555676284_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_c45f32c3510e4f370975134a91ecd291.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ветеран войны в Афганистане из США Дэн Кастл записал видеоролик для канала Wild Siberia, в котором выразил свое восхищение московским метрополитеном."В вашей стране есть метро? Я гарантирую, что оно не такое эффектное, как это", — такими словами Кастл обратился к зрителям канала, начиная свое шестичасовое путешествие по столичной подземке.Американец со своей спутницей посетил разные станции, акцентируя внимание подписчиков не только на красоте оформления, архитектурных идеях, мозаичных фресках и полотнах, которыми украшены вестибюли, но и на некоторых полезных для пассажиров удобствах.Кастл особо отметил возможность заряжать смартфон прямо на сидении вагона, а также таймер, указывающий на время прибытия следующего поезда.Очень интересной для американского гостя оказалась станция метро "Площадь революции" и сложившаяся традиция дотрагиваться до различных деталей статуй. Одна из пассажирок метро рассказала, к примеру, что трогает "петуха", чтобы привлечь материальное благополучие."Я думаю, очень много людей получат большие деньги", — пошутил Кастл, намекая на яркий цвет этой скульптуры по сравнению с другими.С точки зрения исторической ценности ветеран выделил станции "Киевская" и "Белорусская", подчеркнув тесную связь между тремя народами, символически выраженную в архитектуре и оформлении вестибюлей."Это, в сущности, самый дешевый музей во всей стране", — восхитился Кастл.Особенно ветеран был впечатлен роскошным видом станции "Комсомольская". "Я покажу вам, как она выглядит. Вы должны это увидеть сами", — заключил Кастл, позволив зрителям самим оценить ее красоту.Ранее американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X выразил восхищение публикацией, посвященной станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20231004/metro-1900361895.html
https://ria.ru/20231020/metropoliten-1904153885.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155567/62/1555676284_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4b837f71160343a95bd3b8b9ab5b1128.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, московский метрополитен
В мире, Россия, США, Москва, Московский метрополитен
Американский ветеран записал обращение из московского метро

Американский ветеран Дэн Кастл записал видеоролик из московского метро

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтанция метро "Площадь Революции"
Станция метро Площадь Революции - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Станция метро "Площадь Революции". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ветеран войны в Афганистане из США Дэн Кастл записал видеоролик для канала Wild Siberia, в котором выразил свое восхищение московским метрополитеном.
"В вашей стране есть метро? Я гарантирую, что оно не такое эффектное, как это", — такими словами Кастл обратился к зрителям канала, начиная свое шестичасовое путешествие по столичной подземке.
Запуск тематического поезда Учитель – главная профессия на Земле - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В московском метро запустили поезд, посвященный учителям
4 октября, 11:20
Американец со своей спутницей посетил разные станции, акцентируя внимание подписчиков не только на красоте оформления, архитектурных идеях, мозаичных фресках и полотнах, которыми украшены вестибюли, но и на некоторых полезных для пассажиров удобствах.
Кастл особо отметил возможность заряжать смартфон прямо на сидении вагона, а также таймер, указывающий на время прибытия следующего поезда.
Очень интересной для американского гостя оказалась станция метро "Площадь революции" и сложившаяся традиция дотрагиваться до различных деталей статуй. Одна из пассажирок метро рассказала, к примеру, что трогает "петуха", чтобы привлечь материальное благополучие.
"Я думаю, очень много людей получат большие деньги", — пошутил Кастл, намекая на яркий цвет этой скульптуры по сравнению с другими.
С точки зрения исторической ценности ветеран выделил станции "Киевская" и "Белорусская", подчеркнув тесную связь между тремя народами, символически выраженную в архитектуре и оформлении вестибюлей.
«
"Это, в сущности, самый дешевый музей во всей стране", — восхитился Кастл.
Особенно ветеран был впечатлен роскошным видом станции "Комсомольская". "Я покажу вам, как она выглядит. Вы должны это увидеть сами", — заключил Кастл, позволив зрителям самим оценить ее красоту.
Ранее американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X выразил восхищение публикацией, посвященной станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге.
Станция метро Автово в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В Петербургском метрополитене прокомментировали слова Маска об "Автово"
20 октября, 14:48
 
В миреРоссияСШАМоскваМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала